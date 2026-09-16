search
ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 00:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2026 23:07

Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 71 αλλοδαπούς – Μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη

16.09.2026 23:07
Limeniko

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στον εντοπισμό και την περισυλλογή 71 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, προχώρησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι 71 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να αποβιβαστούν.

Στη θαλάσσια περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Μαχαίρωσαν 21χρονο και τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο – Συνελήφθη 16χρονος

Πατούλης: Ένταση στο δελτίο του ΑΝΤ1 για το ιατρείο στο Κολωνάκι – «Μία φορά που πήγαμε δεν μας άνοιξαν – Τι να κάνουν οι ελεγκτές, να μπουν από το μπαλκόνι;»

Με ποιο στίχο από τις «Ώρες Μικρές» ταυτίστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
psari
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το ψάρι με τα κόκκινα χείλη που «περπατά» στον βυθό – Μοιάζει με καρτούν, αλλά είναι αληθινό (Video)

yaremtsuk osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Γιάρεμτσουκ ο Ολυμπιακός 2-1 τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης»

valencia kakokairia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός στη Βαλένθια: Πλημμύρισε το γήπεδο, κόπηκε το ρεύμα κι αναβλήθηκε το Λεβάντε-Αθλέτικ – Σε πορτοκαλί συναγερμό η περιοχή (Videos)

mazonakis-ypnotherapeutis
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μαζωνάκης είχε ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά την πλασμαφαίρεση – Τα SMS με τη Γάκα και η φωτογραφία

the-white-house-gc8b4e2ccb_1920
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λευκός Οίκος κατά Fed για την αύξηση επιτοκίων: «Ατυχής απόφαση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tileorasi
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Η ασυλία έπεσε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η Δικαιοσύνη θα κρίνει για τις εικονικές υπογραφές

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

uss abraham lincoln (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ «λαβωμένο» – Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το αμερικανικό Ναυτικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 00:27
psari
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το ψάρι με τα κόκκινα χείλη που «περπατά» στον βυθό – Μοιάζει με καρτούν, αλλά είναι αληθινό (Video)

yaremtsuk osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Γιάρεμτσουκ ο Ολυμπιακός 2-1 τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης»

valencia kakokairia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός στη Βαλένθια: Πλημμύρισε το γήπεδο, κόπηκε το ρεύμα κι αναβλήθηκε το Λεβάντε-Αθλέτικ – Σε πορτοκαλί συναγερμό η περιοχή (Videos)

1 / 3