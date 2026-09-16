Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 71 αλλοδαπούς – Μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη

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Στον εντοπισμό και την περισυλλογή 71 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, προχώρησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι 71 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να αποβιβαστούν.

Στη θαλάσσια περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

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