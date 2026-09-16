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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

16.09.2026 23:27

Λευκός Οίκος κατά Fed για την αύξηση επιτοκίων: «Ατυχής απόφαση»

16.09.2026 23:27
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Την έντονη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου προκάλεσε η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντάς τα στο εύρος 3,75%-4%, παρά τις δημόσιες πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μείωσή τους.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, χαρακτήρισε την απόφαση «μάλλον ατυχή», μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Η μάλλον ατυχής απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) να αυξήσει σήμερα τα επιτόκια δεν βασίζεται, κατά την άποψη της κυβέρνησης, σε ιδιαίτερα πειστική οικονομική επιχειρηματολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από το καλοκαίρι του 2023, σε μια κίνηση που επηρεάζει άμεσα το κόστος δανεισμού στην αμερικανική οικονομία.

Ομόφωνη η απόφαση της Fed

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα και είχε τη στήριξη του νέου επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, τον οποίο είχε επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη άνοιξη.

Η επιλογή του Γουόρς είχε γίνει με την προσδοκία από την πλευρά Τραμπ ότι η νέα ηγεσία της κεντρικής τράπεζας θα κινούνταν προς την κατεύθυνση της μείωσης των επιτοκίων.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης έως το τέλος του έτους

Η Fed, ωστόσο, εκτιμά ότι ενδέχεται να απαιτηθεί ακόμη μία αύξηση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Ο Κέβιν Γουόρς, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, τόνισε ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε «υπερβολικά υψηλά» επίπεδα, αφήνοντας σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής.

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