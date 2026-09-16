Χαμός στη Βαλένθια: Πλημμύρισε το γήπεδο, κόπηκε το ρεύμα κι αναβλήθηκε το Λεβάντε-Αθλέτικ – Σε πορτοκαλί συναγερμό η περιοχή (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Βαλένθια οδήγησε στην αναβολή της αναμέτρησης Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 6η αγωνιστική της LaLiga, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης (16/9, 22:30) στο «Ciutat de Valencia».
Τα προβλήματα άρχισαν λίγο μετά την έναρξη της προθέρμανσης των ποδοσφαιριστών, όταν η βροχόπτωση εντάθηκε απότομα.
Η καταιγίδα ήταν τόσο ισχυρή ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πλημμυρίσει ο αγωνιστικός χώρος, ενώ καταγράφηκαν ακόμη και διακοπές στην ηλεκτροδότηση του γηπέδου.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα, καθώς τα νερά δεν περιορίστηκαν μόνο στο χορτάρι. Η φυσούνα που συνδέει τα αποδυτήρια με τον αγωνιστικό χώρο έγινε απροσπέλαστη, ενώ προβλήματα αντιμετώπισε και ο χώρος των δημοσιογράφων.
Με τις συνθήκες να καθιστούν αδύνατη την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, ο διαιτητής Κιντέρο Γκονθάλεθ αποφάσισε τελικά την αναβολή της αναμέτρησης, απόφαση που έγινε αποδεκτή και από τις δύο ομάδες.
Οι αποστολές των δύο συλλόγων αποχώρησαν από το γήπεδο περίπου την ώρα κατά την οποία επρόκειτο να γίνει η σέντρα.
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει, ενώ οι ποδοσφαιριστές της Λεβάντε αποχώρησαν για τα σπίτια τους.
«Δεν ήταν ημέρα για να παίξουμε το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, και οι δύο ομάδες έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά ο διαιτητής αποφάσισε ότι το πιο λογικό ήταν να αναβληθεί», δήλωσε ο αρχηγός της Αθλέτικ, Ινιάκι Γουίλιαμς, στο Radio Euskadi.
Πλέον, οι αρμόδιοι θα πρέπει να αναζητήσουν νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα.
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο έχει ήδη αγωνιστική υποχρέωση το Σάββατο, ενώ η Λεβάντε αγωνίζεται την Κυριακή, γεγονός που περιορίζει τις άμεσες διαθέσιμες επιλογές.
Ένα από τα πιθανά σενάρια είναι η αναμέτρηση να οριστεί σε ημερομηνία που συμπίπτει με αγωνιστική των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς ούτε η Αθλέτικ ούτε η Λεβάντε συμμετέχουν φέτος στην Ευρώπη.
Η ευρύτερη περιοχή της Βαλένθια βρισκόταν ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.
Οι τοπικές αρχές είχαν λάβει προληπτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και το κλείσιμο του πάρκου στην παλιά κοίτη του ποταμού Τούρια.
Παράλληλα, ο Δήμος είχε ακυρώσει σειρά υπαίθριων δραστηριοτήτων, ενώ το επίπεδο συναγερμού μεταβαλλόταν ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.
Η καταιγίδα έφτασε στη Βαλένθια περίπου στις 21:00, λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της αναμέτρησης.
Οι μετεωρολόγοι προέβλεπαν ότι η βροχόπτωση θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 40 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ το μετεωρολογικό ραντάρ εξακολουθούσε να καταγράφει έντονα φαινόμενα αρκετά λεπτά αργότερα.
Με τον αγωνιστικό χώρο πλημμυρισμένο και τις συνθήκες να μην επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, η αναβολή του Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο ήταν αναπόφευκτη.
Διαβάστε επίσης:
Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Live η πρεμιέρα των ερυθρολεύκων στο Europa League
Βαγγέλης Λιόλιος: «Αν δεν “καθαρίσει” το μπάσκετ, δεν φεύγω» – Ο απολογισμός και το μήνυμα για την επόμενη μέρα
Παναθηναϊκός: «Μαγεία» Ουναΐ – 2-0 την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.