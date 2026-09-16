Χαμός στη Βαλένθια: Πλημμύρισε το γήπεδο, κόπηκε το ρεύμα κι αναβλήθηκε το Λεβάντε-Αθλέτικ – Σε πορτοκαλί συναγερμό η περιοχή (Videos)

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Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Βαλένθια οδήγησε στην αναβολή της αναμέτρησης Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 6η αγωνιστική της LaLiga, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης (16/9, 22:30) στο «Ciutat de Valencia».

Τα προβλήματα άρχισαν λίγο μετά την έναρξη της προθέρμανσης των ποδοσφαιριστών, όταν η βροχόπτωση εντάθηκε απότομα.

Η καταιγίδα ήταν τόσο ισχυρή ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πλημμυρίσει ο αγωνιστικός χώρος, ενώ καταγράφηκαν ακόμη και διακοπές στην ηλεκτροδότηση του γηπέδου.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα, καθώς τα νερά δεν περιορίστηκαν μόνο στο χορτάρι. Η φυσούνα που συνδέει τα αποδυτήρια με τον αγωνιστικό χώρο έγινε απροσπέλαστη, ενώ προβλήματα αντιμετώπισε και ο χώρος των δημοσιογράφων.

ℹ️ Tras las pertinentes comprobaciones por parte de @LaLiga y el equipo arbitral, se ha decidido suspender el partido #LevanteUDAthletic por la climatología adversa en el Ciutat de València ⛈️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/W8oBOujb7Q — Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2026

Η απόφαση του διαιτητή για αναβολή

Με τις συνθήκες να καθιστούν αδύνατη την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, ο διαιτητής Κιντέρο Γκονθάλεθ αποφάσισε τελικά την αναβολή της αναμέτρησης, απόφαση που έγινε αποδεκτή και από τις δύο ομάδες.

Οι αποστολές των δύο συλλόγων αποχώρησαν από το γήπεδο περίπου την ώρα κατά την οποία επρόκειτο να γίνει η σέντρα.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει, ενώ οι ποδοσφαιριστές της Λεβάντε αποχώρησαν για τα σπίτια τους.

«Δεν ήταν ημέρα για να παίξουμε το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, και οι δύο ομάδες έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά ο διαιτητής αποφάσισε ότι το πιο λογικό ήταν να αναβληθεί», δήλωσε ο αρχηγός της Αθλέτικ, Ινιάκι Γουίλιαμς, στο Radio Euskadi.

Πότε μπορεί να διεξαχθεί η αναμέτρηση

Πλέον, οι αρμόδιοι θα πρέπει να αναζητήσουν νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο έχει ήδη αγωνιστική υποχρέωση το Σάββατο, ενώ η Λεβάντε αγωνίζεται την Κυριακή, γεγονός που περιορίζει τις άμεσες διαθέσιμες επιλογές.

Ένα από τα πιθανά σενάρια είναι η αναμέτρηση να οριστεί σε ημερομηνία που συμπίπτει με αγωνιστική των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς ούτε η Αθλέτικ ούτε η Λεβάντε συμμετέχουν φέτος στην Ευρώπη.

Σε πορτοκαλί συναγερμό η Βαλένθια

Η ευρύτερη περιοχή της Βαλένθια βρισκόταν ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Οι τοπικές αρχές είχαν λάβει προληπτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και το κλείσιμο του πάρκου στην παλιά κοίτη του ποταμού Τούρια.

Παράλληλα, ο Δήμος είχε ακυρώσει σειρά υπαίθριων δραστηριοτήτων, ενώ το επίπεδο συναγερμού μεταβαλλόταν ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Nuevas imágenes de Torrent, Valencia. pic.twitter.com/pywsj5222o — 𝐄𝐒𝐏𝐀𝐍̃𝐀 𝐍𝐎 𝐒𝐄 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄 🇪🇸 (@espnosevende) September 16, 2026

Η καταιγίδα έφτασε στη Βαλένθια περίπου στις 21:00, λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της αναμέτρησης.

Οι μετεωρολόγοι προέβλεπαν ότι η βροχόπτωση θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 40 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ το μετεωρολογικό ραντάρ εξακολουθούσε να καταγράφει έντονα φαινόμενα αρκετά λεπτά αργότερα.

Torrent ahora mismo. Y el metro en València pinta de inundado. pic.twitter.com/1DsxXFzO3a — NEGA 🔻 🇵🇸 (@Nega_Maiz) September 16, 2026

Με τον αγωνιστικό χώρο πλημμυρισμένο και τις συνθήκες να μην επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, η αναβολή του Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο ήταν αναπόφευκτη.

🇪🇸 #Urgente | Alerta naranja por fuertes lluvias en Valencia con suspensión de clases en varios municipios.



La provincia de Valencia se encuentra bajo aviso naranja por precipitaciones intensas que están dejando acumulados significativos y visibilidad reducida en varios puntos… pic.twitter.com/Re4sxQGIjh — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) September 16, 2026

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