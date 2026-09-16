Ο Μαζωνάκης είχε ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά την πλασμαφαίρεση – Τα SMS με τη Γάκα και η φωτογραφία

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Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει ο λόγος που η Ιωάννα Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του τραγουδιστή στον υπνοθεραπευτή Νάσιο Κομιανό.

Ο τραγουδιστής είχε προγραμματίσει συνάντηση με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά, μετά την επίσκεψή του στο ιατρείο της Καρνεάδου για πλασμαφαίρεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε καθώς ο ίδιος έφυγε από τη ζωή.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Κομιανός περιέγραψε τη δική του εκδοχή για τη φωτογραφία που έλαβε, η οποία πάντως αμφισβητείται από την πλευρά της οικογένειας Μαζωνάκη, που αναμένει την άρση του απορρήτου στα τηλέφωνα των προφυλακισμένων για την υπόθεση γιατρών – της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Όπως υποστήριξε ο υπνοθεραπευτής, η Γάκα τού έστειλε φωτογραφία του 54χρονου τραγουδιστή την ώρα που εκείνος υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Οι δύο τους αντάλλαξαν SMS, με τον ίδιο να τη ρωτά: «Τι γίνεται, θα έρθει;», αναφερόμενος στο προγραμματισμένο ραντεβού του με τον Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η γιατρός απάντησε «Όλα καλά» και στη συνέχεια του έστειλε τη φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με μια καρδιά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση που έδωσε ο κ. Κομιανός όταν ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη εικόνα: «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Καταλάβατε; Εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω πού θα πάει. Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα μόνος μου, όχι μόνος μου, με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου, και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσω».

Το ζήτημα που προκύπτει αφορά τον λόγο για τον οποίο κρίθηκε αναγκαία η διαβεβαίωση της γιατρού ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός εκείνη τη στιγμή.

Στην επίμαχη φωτογραφία, ο τραγουδιστής εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, με το μηχάνημα σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά, με κλειστά μάτια. Στο δεξί του χέρι φαίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση διακρίνεται και στο αριστερό.

Από την εξέταση της συσκευής της γιατρού προέκυψε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου. Δύο λεπτά αργότερα, στις 14:45:22, καταγράφηκε δεύτερη φωτογραφία, η οποία δημιουργήθηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα μετά, στις 14:45:26. Και η δεύτερη εικόνα εντοπίστηκε διαγραμμένη.

Το χρονικό αυτό σημείο συμπίπτει, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, με την έναρξη της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι δύο φωτογραφίες διαγράφηκαν λίγο μετά τις 19:00, συγκεκριμένα στις 19:09:13, με διαφορά τεσσάρων δευτερολέπτων.

Στην ίδια συσκευή βρέθηκε επίσης διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Τα μεταδεδομένα δείχνουν ότι δημιουργήθηκε στις 14:43:55, δηλαδή ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες, ενώ η διαγραφή του τοποθετείται επίσης στις 19:09:13.

Κατά την απολογία της, η Ιωάννα Γάκα δεν αποκάλυψε σε ποιο πρόσωπο έστειλε τη φωτογραφία. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της, διευκρινίζοντας παράλληλα πως ο παραλήπτης δεν ήταν ο σύζυγός της.

Η προγραμματισμένη συνάντηση στην Κηφισιά

Ο Νάσος Κομιανός φέρεται να περίμενε τον Γιώργο Μαζωνάκη στον χώρο του στην Κηφισιά, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε υπνοθεραπεία σε επόμενη επίσκεψη.

Την πληροφορία αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει και η κατάθεση του οδηγού ταξί που παρέλαβε τον τραγουδιστή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από το σπίτι του στη Βούλα. Ο οδηγός τον μετέφερε στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου στην Καρνεάδου 11 και, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Μαζωνάκης τού ζήτησε στη συνέχεια να τον περιμένει, καθώς θα τον μετέφερε στην Κηφισιά, χωρίς να του εξηγήσει τον λόγο.

«Εμείς είχαμε συμφωνήσει από πριν πως θα τον περιμένω να τελειώσει και πως μετά θα πηγαίναμε στην Κηφισιά, χωρίς να μου πει ακριβώς πού, παρά μόνο πως θα καθόμασταν στην Κηφισιά περίπου 2 ώρες», ανέφερε ο οδηγός ταξί στην κατάθεσή του.

Ο Μαζωνάκης και ο Κομιανός είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, σε γνωστό εστιατόριο του Ψυχικού, έπειτα από μεσολάβηση τρίτου προσώπου.

Κατά τη συνάντηση συζήτησαν και φέρεται να συμφώνησαν να ξαναβρεθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Τότε ο υπνοθεραπευτής επρόκειτο να συζητήσει μαζί του και να του χορηγήσει κάποια σκευάσματα, ώστε να προετοιμαστεί για τη συνεδρία υπνοθεραπείας.

«Τον είδα πρώτη φορά τη Δευτέρα, εγώ το κανόνισα το ραντεβού»

Ο ίδιος ο κ. Κομιανός περιέγραψε στο Mega τη γνωριμία του με τον τραγουδιστή: «Ήρθε σε μένα, συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού μαζί του. Ξεκινήσαμε να του πάρω το ιστορικό του και δεν ολοκληρώσαμε τη συνάντηση, οπότε την ανανεώσαμε για την Τετάρτη. Από εκεί κι έπειτα όλα είναι μπαρμπούτσαλα που λένε, δεν έχω καμία ιδιότητα ιατρική εγώ, για να μπορώ να βοηθήσω ή να προτείνω κάτι. Θα μάθετε τον λόγο τη Δευτέρα. Σας διαβεβαιώ. Τώρα δεν τον έχει μάθει τον λόγο ούτε ο ανακριτής… Να είμαστε ψύχραιμοι γιατί μας έχει διαλύσει όλους αυτή η ιστορία, ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή».

Ο υπνοθεραπευτής αποκάλυψε ακόμη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πελάτης της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου επί 15 χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο γιατροί δεν ήταν εκείνοι που τον παρέπεμψαν σε αυτόν.

Παράλληλα, ο κ. Κομιανός διευκρίνισε ότι δεν είναι γιατρός και προανήγγειλε νομικές κινήσεις σε βάρος όσων μεταδίδουν τη συγκεκριμένη πληροφορία: «Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο, δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός. Υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής… Αυτό δηλώνω, αυτό είμαι κι αυτό κάνω, δεν μπορούν να με διασύρουν».

Σε ό,τι αφορά τη φωτογραφία του Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, υποστήριξε ότι δεν του εστάλη από τη Γάκα προκειμένου να τη βοηθήσει, όπως έχει αναφερθεί: «Δεν έχει καμία σχέση με τα σενάρια που ακούω στις τηλεοράσεις».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι γνωρίζει την Ιωάννα Γάκα εδώ και 14 χρόνια και ότι μεταξύ τους υπήρχε επαγγελματική συνεργασία, καθώς εκείνη τού έστελνε πελάτες της για υπνοθεραπεία.

Στις φυλακές Κορυδαλλού Γάκα και Θεοδωρόπουλος

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να μεταφερθούν την Πέμπτη, 17/9, στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι δύο τους κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου, το οποίο αφορούσε θανατηφόρα έκθεση.

Η απόφαση για την προφυλάκισή τους ελήφθη έπειτα από απολογητική διαδικασία διάρκειας περίπου 18 ωρών. Η υπεράσπιση έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι θα προσφύγει κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

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