Επιβεβαιώνει ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη ότι συνεργαζόταν με τη Γάκα: «Θεώρησα ότι πρέπει να συμβάλλω με τη μαρτυρία μου»

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Στον ανακριτή προσήλθε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός που φέρεται να είναι ο παραλήπτης των φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης με τα μάτια κλειστά.

«Λέγομαι Νάσος Κομιανός είμαι υπνοθεραπευτής, αναδρομέας-θεραπευτής. Από το πρωί όλοι με διασύρετε με τον πιο άκομψο τρόπο. Σας ζήτησα να σεβαστείτε ότι δεν έχω κάνει την ανάκριση. Θεώρησα ότι πρέπει να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω την μαρτυρία μου», είπε στις κάμερες.

Ο υπνοθεραπευτής που είχε επαγγελματική σχέση με την Ιωάννα Γάκα θα καταθέσει την ερχόμενη Δευτέρα (21/9). Όσο η πλασμαφαίρεση ήταν σε εξέλιξη η γιατρός τράβηξε τον τραγουδιστή δύο φωτογραφίες στις 14:43 και στις 14:44. Στις φωτογραφίες ο Γιώργος Μαζωνάκης απεικονίζεται ξαπλωμένος με το κεφάλι του γερμένο προς τα δεξιά και τα μάτια του κλειστά.

Ήταν χρόνια πελάτης της Γάκα

Νωρίτερα ο υπνοθεραπευτής σε δηλώσεις του στο MEGA τόνισε ότι γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ημέρες πριν τον θάνατο του . «Πρώτη φορά τον είδα τη Δευτέρα. Πριν πεθάνει. Τετάρτη πέθανε, Δευτέρα τον είδα. Δεν ήρθε σε μένα, συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο. Και από κει και πέρα όλα τα άλλα είναι μπαρμπούτσαλα που λέτε. Δηλαδή τι κάνει ο υπνωτιστής; Το διαβάζει το σώμα του αλλουνού, ας πούμε; Αν είναι δυνατόν. Άκουσα κάτι κουλά πράγματα.Θέλω να είμαστε ψύχραιμοι γιατί αυτό είναι. Μας έχει πονέσει όλους, ξέρετε. Μας έχει διαλύσει όλη αυτή η ιστορία. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού. Εγώ, εγώ. Με τον… ξεκινήσαμε μια κουβέντα να πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε το ιστορικό του την Τετάρτη. Ήταν πελάτης χρόνια στη Γ… τουλάχιστον από το ’15».

Εκτίμησε ότι στις φωτογραφίες που έλαβε ο τργουδιστής ήταν ζωντανός. «Είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία. Κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα. Με διαβεβαίωσε ότι είναι ζωντανός. Όχι, εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω πού θα πάει.

«Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσω. Μα είπα αυτό είναι όλο. Όλοι ρωτάνε στην Ελλάδα για αυτό το πράγμα. Δεν είναι κανένα από αυτά τα σενάρια που έχετε βάλει εκεί. Αυτό μπορώ να σας πω. Κανένα από αυτά τα σενάρια. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω όμως, αλλά υπάρχει στη δικογραφία το γιατί. Δεν ξέρω τι έγινε», πρόσθεσε.

Για τον λόγο που του έστειλε η Γάκα τη φωτογραφία, είπε «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τον λόγο που μου έστειλε τη φωτογραφία. Θα πρέπει πρώτα να καταθέσω στον ανακριτή. Δεν έγινε για να τη βοηθήσω, δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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