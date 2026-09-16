Νεκρός σε ουκρανική επίθεση Ρώσος στρατηγός – Είχε παρασημοφορηθεί πρόσφατα για τη δράση του στην Ουκρανία

Takeaways by to pontiki AI Οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών εξόντωσαν τον Ρώσο υποστράτηγο Αντόν Γκρούνις κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Ο αξιωματικός είχε λάβει πρόσφατα το παράσημο «Ήρωας της Ρωσίας» για τη συμβολή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κοστιαντίνιβκα.

Ο Ρώσος διοικητής Άπτι Αλαουντίνοφ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Γκρούνις μέσω της εφαρμογής Telegram χωρίς ωστόσο να παραθέσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τον έβδομο Ρώσο στρατιωτικό διοικητή που εξοντώνεται από τις μονάδες μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους.

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Οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σκότωσαν το Σάββατο έναν Ρώσο στρατηγό στην ανατολική Ουκρανία, στον οποίο πριν από δύο και πλέον εβδομάδες του είχε απονεμηθεί το παράσημο «Ήρωας της Ρωσίας» για τις υπηρεσίες που προσέφερε εν καιρώ πολέμου, όπως δήλωσε ο ουκρανός διοικητής των εν λόγω μονάδας Ρόμπερτ Μπρόβντι.

Ο υποστράτηγος Αντόν Γκρούνις είχε κερδίσει τα εύσημα του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν νωρίτερα φέτος, αφού ανέφερε πώς οι δυνάμεις υπό τις διαταγές του βοήθησαν τη Ρωσία να καταλάβει το ουκρανικό οχυρό της Κοστιαντίνιβκα, μια εδαφική διεκδίκηση που αμφισβητείται από το Κίεβο και ανεξάρτητους στρατιωτικούς αναλυτές.

Ο Μπρόβντι, διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, δήλωσε ότι μία από τις μονάδες του σκότωσε τον Γκρούνις κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης εναντίον της θέσης του σε περιοχή της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία.

🤯 WOW: New video footage shows the strike that killed Russian Major General Anton Grunis, commander of Russia’s 4th Separate Motorized Rifle Brigade.



The footage was posted by Ukraine’s Unmanned Systems Forces. pic.twitter.com/IdVuH2HZmS — UNITED24 Media (@United24media) September 16, 2026

«Ο στρατηγός Γκρούνις εξοντώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου», έγραψε ο Μπρόβντι σε σημερινή του ανάρτησή στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι ο στρατηγός ήταν ο έβδομος Ρώσος στρατιωτικός διοικητής που σκοτώθηκε από τις δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών του. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς του Μπρόβντι.

General Grunis was eliminated on September 12, 2026, in the temporarily occupied territories of Donetsk region by the Unmanned Systems Forces.



Commander of the Unmanned Systems Forces, Robert "Madyar" Brovdi, confirmed the elimination of the enemy's top military officer.



This… https://t.co/aLh6m1MOvI pic.twitter.com/upCiFEt200 September 16, 2026

Επιβεβαιώνει η Ρωσία τον θάνατο του Γκρούνις

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν επιβεβαιώνει συνήθως τους θανάτους ανώτερων αξιωματικών στο πεδίο της μάχης, αλλά ο Ρώσος διοικητής Άπτι Αλαουντίνοφ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανέφερε ότι ο Γκρούνις είχε πεθάνει, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Γκρούνις, είχε παραλάβει το παράσημο «Χρυσό Αστέρι Ήρωα της Ρωσίας» σε μια τελετή που είχε διοργανωθεί στα τέλη Αυγούστου, στέκοντας πρώτος στη σειρά των αξιωματικών και φορώντας την επίσημη στολή του.

Στις 3 Ιουλίου, είχε απευθυνθεί στον Πούτιν μέσω βιντεοσύνδεσης κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνεδρίασης για θέματα ασφάλειας και είχε περιγράψει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο στρατεύματα της 4ης Αυτόνομης Ταξιαρχίας Μηχανοκίνητων Πεζικού της Φρουράς του είχαν συμμετάσχει στην υποτιθέμενη κατάληψη της Κοστιαντίνιβκα. Ο Πούτιν τον συνεχάρη λέγοντας: «Η τύχη χαμογελά σε όσους δουλεύουν σκληρά».

Εκείνη την περίοδο, η Ουκρανία διέψευσε ότι η Ρωσία είχε καταλάβει την πόλη και δήλωσε ότι οι δυνάμεις της διατηρούσαν τον έλεγχο. Το αμερικανικό «Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου» ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν διεισδύσει στην πόλη, χωρίς όμως να την έχουν καταλάβει πλήρως, και πρόσθεσε ότι ο ισχυρισμός της Ρωσίας εντασσόταν σε μια ευρύτερη εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο να «παρουσιάσει τις ουκρανικές γραμμές του μετώπου ως καταρρέουσες».

Η συνολική προέλαση της Ρωσίας έχει επιβραδυνθεί φέτος, αλλά οι δυνάμεις της συνεχίζουν να ασκούν πίεση σε στρατηγικές πόλεις όπως η Κοστιαντινίβκα. Η Μόσχα επιθυμεί να ελέγχει ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς και έχει θέσει αυτό το ζήτημα ως κεντρικό εδαφικό αίτημα στις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, οι οποίες έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

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