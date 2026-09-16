search
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 19:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2026 18:40

Νεκρός σε ουκρανική επίθεση Ρώσος στρατηγός – Είχε παρασημοφορηθεί πρόσφατα για τη δράση του στην Ουκρανία

16.09.2026 18:40
Grunis
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών εξόντωσαν τον Ρώσο υποστράτηγο Αντόν Γκρούνις κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.
  • Ο αξιωματικός είχε λάβει πρόσφατα το παράσημο «Ήρωας της Ρωσίας» για τη συμβολή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κοστιαντίνιβκα.
  • Ο Ρώσος διοικητής Άπτι Αλαουντίνοφ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Γκρούνις μέσω της εφαρμογής Telegram χωρίς ωστόσο να παραθέσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
  • Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τον έβδομο Ρώσο στρατιωτικό διοικητή που εξοντώνεται από τις μονάδες μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σκότωσαν το Σάββατο έναν Ρώσο στρατηγό στην ανατολική Ουκρανία, στον οποίο πριν από δύο και πλέον εβδομάδες του είχε απονεμηθεί το παράσημο «Ήρωας της Ρωσίας» για τις υπηρεσίες που προσέφερε εν καιρώ πολέμου, όπως δήλωσε ο ουκρανός διοικητής των εν λόγω μονάδας Ρόμπερτ Μπρόβντι.

Ο υποστράτηγος Αντόν Γκρούνις είχε κερδίσει τα εύσημα του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν νωρίτερα φέτος, αφού ανέφερε πώς οι δυνάμεις υπό τις διαταγές του βοήθησαν τη Ρωσία να καταλάβει το ουκρανικό οχυρό της Κοστιαντίνιβκα, μια εδαφική διεκδίκηση που αμφισβητείται από το Κίεβο και ανεξάρτητους στρατιωτικούς αναλυτές.

Ο Μπρόβντι, διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, δήλωσε ότι μία από τις μονάδες του σκότωσε τον Γκρούνις κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης εναντίον της θέσης του σε περιοχή της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία.

«Ο στρατηγός Γκρούνις εξοντώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου», έγραψε ο Μπρόβντι σε σημερινή του ανάρτησή στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι ο στρατηγός ήταν ο έβδομος Ρώσος στρατιωτικός διοικητής που σκοτώθηκε από τις δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών του. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς του Μπρόβντι.

Επιβεβαιώνει η Ρωσία τον θάνατο του Γκρούνις

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν επιβεβαιώνει συνήθως τους θανάτους ανώτερων αξιωματικών στο πεδίο της μάχης, αλλά ο Ρώσος διοικητής Άπτι Αλαουντίνοφ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανέφερε ότι ο Γκρούνις είχε πεθάνει, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Γκρούνις, είχε παραλάβει το παράσημο «Χρυσό Αστέρι Ήρωα της Ρωσίας» σε μια τελετή που είχε διοργανωθεί στα τέλη Αυγούστου, στέκοντας πρώτος στη σειρά των αξιωματικών και φορώντας την επίσημη στολή του.

Στις 3 Ιουλίου, είχε απευθυνθεί στον Πούτιν μέσω βιντεοσύνδεσης κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνεδρίασης για θέματα ασφάλειας και είχε περιγράψει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο στρατεύματα της 4ης Αυτόνομης Ταξιαρχίας Μηχανοκίνητων Πεζικού της Φρουράς του είχαν συμμετάσχει στην υποτιθέμενη κατάληψη της Κοστιαντίνιβκα. Ο Πούτιν τον συνεχάρη λέγοντας: «Η τύχη χαμογελά σε όσους δουλεύουν σκληρά».

Εκείνη την περίοδο, η Ουκρανία διέψευσε ότι η Ρωσία είχε καταλάβει την πόλη και δήλωσε ότι οι δυνάμεις της διατηρούσαν τον έλεγχο. Το αμερικανικό «Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου» ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν διεισδύσει στην πόλη, χωρίς όμως να την έχουν καταλάβει πλήρως, και πρόσθεσε ότι ο ισχυρισμός της Ρωσίας εντασσόταν σε μια ευρύτερη εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο να «παρουσιάσει τις ουκρανικές γραμμές του μετώπου ως καταρρέουσες».

Η συνολική προέλαση της Ρωσίας έχει επιβραδυνθεί φέτος, αλλά οι δυνάμεις της συνεχίζουν να ασκούν πίεση σε στρατηγικές πόλεις όπως η Κοστιαντινίβκα. Η Μόσχα επιθυμεί να ελέγχει ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς και έχει θέσει αυτό το ζήτημα ως κεντρικό εδαφικό αίτημα στις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, οι οποίες έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Η Μελόνι κυνηγάει ψήφους και καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για τα περισσότερα οχήματα ενόψει των εκλογών

Λος Άντζελες: Βίντεο με την στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου του NBC – «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;»

Όταν οι AI Agents στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου – Ψέματα, συνωμοσίες, κλοπές και «δολοφονίες» σε προσομοίωση





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Πενιχρά κέρδη για ΝΔ-ΕΛΑΣ, άλμα το ΠΑΣΟΚ, ελεύθερη πτώση Καρυστιανού μετά τη ΔΕΘ – Πώς κατανέμονται οι έδρες

christina-pappa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά για το ιατρείο της Καρνεάδου: «Δεν μου άρεσε η συγκεκριμένη ιατρική προσέγγιση – Μου είχαν πει τα καλύτερα για τον γιατρό» (Video)

kennedy center
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτής «καρφώνει» Τραμπ: «Ασυγκράτητος, ούρλιαζε σε μια ανεξέλεγκτη έκρηξη θυμού» για το Κέντρο Κένεντι

cruz bardem 00- new
LIFESTYLE

Η Πενέλοπε Κρουζ για την ταινία με τον Χαβιέ Μπαρδέμ: «Είναι τρομακτικό να δουλεύεις με τον σύντροφό σου, θέλεις να τον προστατεύσεις»

naza-82342
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Από το χειροκρότημα της Βενετίας στο στόχαστρο ισραηλινών υπουργών και ακροδεξιών: Κλιμακώνονται οι απειλές κατά των δημιουργών του «NAZA»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tileorasi
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Η ασυλία έπεσε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η Δικαιοσύνη θα κρίνει για τις εικονικές υπογραφές

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

makaroniamousaka2
CUCINA POVERA

Ζυμαρικά με μεσογειακή σάλτσα μουσακά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 19:31
ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Πενιχρά κέρδη για ΝΔ-ΕΛΑΣ, άλμα το ΠΑΣΟΚ, ελεύθερη πτώση Καρυστιανού μετά τη ΔΕΘ – Πώς κατανέμονται οι έδρες

christina-pappa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά για το ιατρείο της Καρνεάδου: «Δεν μου άρεσε η συγκεκριμένη ιατρική προσέγγιση – Μου είχαν πει τα καλύτερα για τον γιατρό» (Video)

kennedy center
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτής «καρφώνει» Τραμπ: «Ασυγκράτητος, ούρλιαζε σε μια ανεξέλεγκτη έκρηξη θυμού» για το Κέντρο Κένεντι

1 / 3