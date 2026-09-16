Από το χειροκρότημα της Βενετίας στο στόχαστρο ισραηλινών υπουργών και ακροδεξιών: Κλιμακώνονται οι απειλές κατά των δημιουργών του «NAZA»

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Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν τη στήριξή τους στους δημιουργούς της ταινίας NAZA, που δέχονται απειλές από Ισραηλινούς υπουργούς και ακροδεξιούς ακτιβιστές

Οι απειλές από τον ισραηλινό στρατό, κυβερνητικούς υπουργούς και ακροδεξιούς ακτιβιστές κατά των βραβευμένων με Όσκαρ Ισραηλινών σκηνοθετών του «NAZA», ενός ντοκιμαντέρ για τη μαζική δολοφονία αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ, έχουν κλιμακωθεί, την ώρα που 43 τοπικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στους δύο δημιουργούς.

Το «NAZA», παραγωγής Guardian, πήρε το όνομά του από ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται ευφημιστικά από την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών για να υποδηλώσει πόσοι άμαχοι αναμένεται να σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή στη Γάζα. Η ταινία βασίζεται σε αποκαλύψεις που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά από το ισραηλινο-παλαιστινιακό μέσο +972 Magazine, το εβραϊκό μέσο Local Call και τον Guardian μεταξύ 2023 και 2025.

Το 80λεπτο ντοκιμαντέρ κέρδισε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Σάββατο, μετά από 25 λεπτά όρθιου χειροκροτήματος, διάρκειας-ρεκόρ για το φεστιβάλ.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, οι σκηνοθέτες της ταινίας, Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ, βρέθηκαν στο στόχαστρο μελών της ισραηλινής κυβέρνησης. Ο υπουργός Πολιτισμού, Μίκι Ζοχάρ, ζήτησε να τους αφαιρεθεί η υπηκοότητα και τους κατηγόρησε για «προδοσία κατά του κράτους».

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, χαρακτήρισε τους σκηνοθέτες «ντροπή», ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την ταινία ως «απαράδεκτη», υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ως εγκληματίες πολέμου.

Την Τρίτη, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο στρατός «δεν θα επιτρέψει να μετατραπούν οι στρατιώτες των IDF σε στόχους μέσω ψεμάτων και συκοφαντιών αίματος» και ότι θα χρησιμοποιήσει «κάθε διαθέσιμο μέσο» εναντίον της ταινίας.

Αργότερα, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο i24 μετέδωσε ότι ο στρατός είχε ξεκινήσει έρευνα για διαρροή πληροφοριών και ζητούσε τη συνδρομή της Σιν Μπετ (Shin Bet), της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας και αντικατασκοπείας. Σύμφωνα με το κανάλι, η υπηρεσία θα απαντούσε μόνο αφού λάμβανε επίσημο αίτημα από τον στρατιωτικό εισαγγελέα, ο οποίος πιθανότατα θα συμβουλευόταν πρώτα τον γενικό εισαγγελέα.

Ο Νετανιάχου ανάρτησε βίντεο που περιλάμβανε παλαιότερο απόσπασμα στο οποίο ο Αβραάμ έρχεται αντιμέτωπος με έναν στρατιώτη στους Λόφους της Νότιας Χεβρώνας, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, περιοχή όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι υποστηρίζουν εποίκους κατά τις επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων.

Στο βίντεο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός λέει: «Ο ίδιος σκηνοθέτης που δημιούργησε εκείνη την τρομερή ταινία που συκοφαντεί τους στρατιώτες των IDF».

Την Τετάρτη, ακροδεξιοί Ισραηλινοί δημοσιογράφοι, influencers και ακτιβιστές κλιμάκωσαν τις απειλές εναντίον των δύο δημιουργών της ταινίας. Δεξιοί ακτιβιστές οργάνωναν διαμαρτυρίες έξω από διευθύνσεις που συνδέονται με τους σκηνοθέτες και συνεργάτες τους.

Οι εξελίξεις σημειώνονται μετά τις δηλώσεις του δημοσιογράφου του Channel 14, Γεχούντα Σλέσινγκερ, ο οποίος είπε ότι οι σκηνοθέτες θα πρέπει να «διώκονται» ή να «κυνηγιούνται» όπου κι αν πηγαίνουν και να εμποδιστούν να επιστρέψουν στο Ισραήλ.

Κάλεσε, επίσης, τους Εβραίους στο Ισραήλ και στο εξωτερικό να καταστήσουν σαφές ότι αυτό που περιέγραψε ως «25 λεπτά αντισημιτικών χειροκροτημάτων» στη Βενετία θα είχε «βαρύ τίμημα».

Ένας ακροδεξιός ακτιβιστής με δεκάδες χιλιάδες ακολούθους κάλεσε ξεχωριστά τους διαδηλωτές να βάλουν στο στόχαστρο την οικογένεια και τους συνεργάτες του Αβραάμ, λέγοντας: «Θα του δείξουμε τι σημαίνει “παράπλευρη απώλεια”». Ανάρτησε φωτογραφία της μητέρας του Αβραάμ και ζήτησε πληροφορίες για την πτήση επιστροφής του σκηνοθέτη, ώστε οι υποστηρικτές του να τον «υποδεχθούν» στο αεροδρόμιο.

Στην Ασντόντ εμφανίστηκε τοιχογραφία που απεικονίζει τον Αβραάμ και τη Σορ με σταυρόνημα, κέρατα και σβάστικες, ενώ πάνω από τις εικόνες αναγράφεται η λέξη «προδότες». Βίντεο από τη δημιουργία της τοιχογραφίας κοινοποίησε ο ακροδεξιός ράπερ Γιοάβ Ελιάσι, ο οποίος έχει περισσότερους από 750.000 ακολούθους στο Facebook.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 13, ο Αβραάμ σχολίασε την εκστρατεία διαπόμπευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, λέγοντας: «Φυσικά και είναι δύσκολο… [το Ισραήλ] είναι το σπίτι μου, είναι το μόνο μέρος όπου θέλω να ζήσω, ένας τόπος που είναι σημαντικός για μένα. Οπότε, φυσικά, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να επιστρέψω».

Καθώς οι απειλές εναντίον των σκηνοθετών κλιμακώνονταν, κινηματογραφιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στους δύο δημιουργούς.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, 43 ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάλεσαν τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν αυτό που χαρακτήρισαν υποκίνηση και απειλές εναντίον των κινηματογραφιστών και να μην ασκήσουν δίωξη ούτε εναντίον τους ούτε εναντίον των πηγών τους.

«Η θεσμική αντίδραση στην ταινία και οι απειλές εναντίον των δημιουργών της είναι χαρακτηριστικές δικτατορικών καθεστώτων», αναφέρει η ανακοίνωση, την οποία υπέγραψαν μεταξύ άλλων οι οργανώσεις Peace Now, Adalah, B’Tselem, Physicians for Human Rights Israel και Breaking the Silence.

Περισσότεροι από 1.500 Ισραηλινοί κινηματογραφιστές έχουν επίσης υπογράψει ψήφισμα υπεράσπισης της «ελευθερίας της έκφρασης και της δημιουργίας», εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη τους προς τη Σορ και τον Αβραάμ.

«Τις τελευταίες ημέρες γίναμε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς εκστρατείας δυσφήμησης και υποκίνησης εναντίον των κινηματογραφιστών, με τη γραμμή μεταξύ αυτής της ρητορικής και της σωματικής βίας ή των απειλών κατά της ζωής τους να στενεύει ραγδαία», αναφέρει το ψήφισμα.

Οι υπογράφοντες τόνισαν ότι ο ρόλος της τέχνης και της δημοσιογραφίας είναι να αντικατοπτρίζουν την κοινωνία και να ενθαρρύνουν τον διάλογο, «ακόμη και όταν έρχονται αντιμέτωπες με μια σκληρή πραγματικότητα», και ζήτησαν να κυκλοφορήσει η ταινία στο Ισραήλ, ώστε το κοινό να μπορέσει να τη κρίνει από μόνο του.

Η Σορ και ο Αβραάμ κέρδισαν Όσκαρ για το προηγούμενο ντοκιμαντέρ τους, το «No Other Land» του 2024, το οποίο συν-σκηνοθέτησαν με τους Μπασέλ Άντρα και Χαμντάν Μπάλαλ και το οποίο ανέδειξε την παλαιστινιακή αντίσταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι ΜΚΟ ζήτησαν τη διεξαγωγή «ενδελεχούς» έρευνας για τον υψηλό αριθμό θυμάτων στη Γάζα, ιδιαίτερα μεταξύ των αμάχων, καθώς και την παροχή απρόσκοπτης πρόσβασης στους δημοσιογράφους στην περιοχή, από την οποία το Ισραήλ έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει τους ξένους δημοσιογράφους από τον Οκτώβριο του 2023.

Σημαντικές προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου εξέφρασαν επίσης την αλληλεγγύη τους προς τον Αβραάμ και τη Σορ.

Η Λόρα Πόιτρας, σκηνοθέτις του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Citizenfour» του 2015, για τον πληροφοριοδότη Έντουαρντ Σνόουντεν, χαρακτήρισε τις απειλές από Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους «απειλή για τους δημοσιογράφους σε ολόκληρο τον κόσμο».

Διπλωματικές πηγές και πηγές του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσαν στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ότι οι απειλές για τιμωρία των σκηνοθετών μπορεί στην πραγματικότητα να ενίσχυσαν τη διεθνή δημοσιότητα γύρω από το ντοκιμαντέρ.

«Θα είχε γίνει πρωτοσέλιδο ούτως ή άλλως, αλλά πραγματικά βοήθησαν να ενισχυθεί η προβολή του», δήλωσε πηγή του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών στην εφημερίδα. «Το γεγονός και μόνο ότι η κυβέρνηση αντέδρασε προσέλκυσε την προσοχή και δημιούργησε πρωτοσέλιδα».

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