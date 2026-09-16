«Ο πατέρας μου» του Φλοριάν Ζελλέρ επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Στοά

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Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα του έργου «Ο πατέρας μου» του Φλοριάν Ζελλέρ, που επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά από το Θέατρο ΣΤΟΑ, σε σκηνοθεσία του Θανάση Παπαγεωργίου που ερμηνεύει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η παράσταση απέσπασε πέρσι διθυραμβικά σχόλια, τόσο για τις ερμηνείες των ηθοποιών, όσο και για το σύνολο της παράστασης που θεωρήθηκε, κατά γενική ομολογία, μια από τις καλύτερες της σεζόν.

Πρόκειται για τη γνωστή ταινία του 2020 με τίτλο The father, σε σκηνοθεσία του ίδιου του συγγραφέα και πρωταγωνιστή τον Άντονι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν, κερδίζοντας το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Χόπκινς και Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου.

Το έργο πρωτοπαίχτηκε στο Παρίσι και βραβεύτηκε με το βραβείο Moliѐre καλύτερου έργου. Σταδιοδρόμησε με τεράστια επιτυχία σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και θεωρήθηκε το σπουδαιότερο έργο της δεκαετίας.

Στην Ελλάδα παίχτηκε για πρώτη φορά το 2015 από τον Σταμάτη Φασουλή και το 2023 στο Σύγχρονο Θέατρο σε σκηνοθεσία της Ελένης Σκότη.

Στη ΣΤΟΑ, τον ρόλο του Αντρέ ερμηνεύει ο Θανάσης Παπαγεωργίου που είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης, τον ρόλο της κόρης η Εύα Καμινάρη και τον ρόλο του Πιερ ο Αργύρης Παυλίδης. Στους ρόλους των τριών φροντιστών που μετατρέπονται, στο ταραγμένο μυαλό του Αντρέ σε διάφορα πρόσωπα, η Ιωάννα Παυλίδου, η Ελευθερία Στεργίδου και ο Γιάννης Χαντέλης. Το σκηνικό και τα κοστούμια είναι της Λέας Κούση που είναι και η μεταφράστρια του έργου.

«Αυτοί οι ρόλοι είναι ένα στοίχημα για τον ηθοποιό», λέει ο Θανάσης Παπαγεωργίου. «Προσωπικά δεν μ’ ενδιέφερε η ερμηνεία ενός ανοϊκού, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να στηριχτεί στην χρήση και την επίδειξη των εκφραστικών σου μέσων και τότε θα κινδύνευε να χαθεί η ουσία. Σημασία έχει να προσπαθήσει ο ηθοποιός να καταλάβει – αν κάτι τέτοιο είναι ποτέ δυνατόν – τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό ενός τέτοιου ατόμου, πότε χάνεται στον ‘’κόσμο του’’ και πότε επανέρχεται στον ‘’κόσμο μας’’, πού νιώθει πιο ασφαλής. Στο χάος του, που κανείς μας δεν ξέρει αν είναι πράγματι χάος, ή στην αγκαλιά μας, που από ζεστή φωλιά μετατρέπεται γι’ αυτόν αστραπιαία σε απόλυτη επιφύλαξη ή και εχθρότητα, που μόνο εκείνος ξέρει το γιατί; Αυτή η διαδικασία ήταν και το κυρίαρχο στοιχείο που συγκίνησε τους θεατές, που σε ένα τεράστιο ποσοστό είχαν μια παρόμοια περίπτωση στο περιβάλλον τους, όπου βλέποντας την παράσταση ένιωσαν ένα είδος λύτρωσης που δημιούργησε η αναγνώριση του αληθινού προβλήματος και που δεν είναι άλλο από την αδυναμία του ασθενούς να οργανώσει το μυαλό του και τη σκέψη του»

Το έργο θα παίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για πολύ περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Επόμενη παραγωγή της ΣΤΟΑΣ θα είναι το αριστούργημα του Διονύση Χαριτόπουλου ‘’Αυγά μαύρα’’, που ανέβασε πριν από χρόνια με μεγάλη επιτυχία ο Αντώνης Αντωνίου στο θέατρό του, ένα έργο που συγκλόνισε το Κοινό για το θέμα που τόλμησε να θίξει, τον Εμφύλιο, ένα γεγονός που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό μέλλον της χώρας μας. Η σκηνοθεσία θα είναι του Θανάση Παπαγεωργίου, που μαζί με την Εύα Καμινάρη θα ερμηνεύσουν τους ρόλους των δύο αδελφών ενώ τα σκηνικά και κοστούμια της Λέας Κούση.

INFO

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαγεωργίου

Μετάφραση, σκηνικό, κοστούμια: Λέα Κούση

Παίζουν:Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Χαντέλης.

Παραστάσεις

Παρασκευή & Σάββατο 20:30 | Κυριακή 19:00

Τιμές εισιτηρίων : 20€, 15€ | Προπώληση : more.com

: 20€, 15€ | : more.com Θέατρο ΣΤΟΑ, Μπισκίνη 55, Ζωγράφου, τηλ. 210 770 2830

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