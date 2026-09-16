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16.09.2026 15:27

Χάγη: 25 χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα πολέμου στον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου Θάτσι – Συγκρούσεις με την αστυνομία έξω από το δικαστήριο (Video)

16.09.2026 15:27
thaci

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Σε 25 χρόνια φυλάκιση καταδίκασε το δικαστήριο της Χάγης τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι, ως υπεύθυνο για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1998-1999 με τη Σερβία.

Το δικαστήριο δήλωσε ότι ο Θάτσι ήταν υπεύθυνος για τα εγκλήματα της αυθαίρετης κράτησης 385 ατόμων, της σκληρής μεταχείρισης 49 ατόμων, των βασανιστηρίων 303 ατόμων και της δολοφονίας 96 ατόμων στο πλαίσιο κοινής εγκληματικής επιχείρησης.

Οι ετυμηγορίες, στις οποίες αναμένεται να ασκηθεί έφεση από τους κατηγορούμενους, έχουν προκαλέσει την οργή των ηγετών του Κοσόβου και της Αλβανίας ενώ προκάλεσαν συμπλοκές έξω από τη Χάγη μεταξύ συγκεντρωμένων υποστηρικτών και της ολλανδικής αστυνομίας.

Ο Θάτσι, πρώην πολιτικός ηγέτης του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσυφοπεδίου, δικάστηκε μαζί με τους Γιακούπ Κρασνίκι, Ρετζέπ Σελίμι και Κάντρι Βέσελι. Οι τέσσερις άνδρες κατηγορήθηκαν για έξι κατηγορίες εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και τέσσερις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Οι κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τελικά αποσύρθηκαν, ενώ ο Κράσνικι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης, ο Σελίμι σε 13 χρόνια και ο Βέσελι σε 18 χρόνια φυλάκισης για τα υπόλοιπα αδικήματα.

Σύμφωνα με την απόφαση, το δικαστήριο έκρινε ότι η εισαγγελία δεν είχε καταφέρει να αποδείξει την ύπαρξη εκτεταμένων και συστηματικών επιθέσεων κατά αμάχων, ένα βασικό στοιχείο για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Μετά την έκδοση της απόφασης, ο αδελφός του Θάτσι, Γκάνι, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι η οικογένεια είναι πεπεισμένη για την αθωότητά του και «περιμένουμε την έφεση».

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κόρη του Κράσνικι, Γκρέσα, χαρακτήρισε την απόφαση «άδικη, πολιτική, ρατσιστική και εγκληματική» και ισχυρίστηκε ότι πολλά άτομα που ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου κατά των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου παραμένουν ελεύθερα στη Σερβία σήμερα.



Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή».

Ο Θάτσι κατηγορήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 και παραιτήθηκε από πρόεδρος τον ίδιο μήνα για να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Έκτοτε παραμένει υπό κράτηση στη Χάγη. «Αναμένω να αθωωθώ από κάθε κατηγορία», δήλωσε ο Θάτσι σε πρόσφατη συνέντευξή του τον Αύγουστο. Οι άλλοι κατηγορούμενοι έχουν αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον τους.

Ο Θάτσι αντιμετωπίζει επίσης ξεχωριστή δίκη αργότερα αυτόν τον μήνα για φερόμενο εκφοβισμό μαρτύρων.

Ο πόλεμος του Κοσσυφοπεδίου το 1998-1999 έλαβε χώρα μεταξύ του UCK και των σερβικών δυνάμεων, οι οποίες πραγματοποίησαν μια συστηματική εκστρατεία εθνοκάθαρσης, εκτοπίζοντας πάνω από 1 εκατομμύριο Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου, σκοτώνοντας περίπου 11.000 και τραυματίζοντας πολλές χιλιάδες άλλους.

Ο πόλεμος έληξε τον Ιούνιο του 1999, μετά από μια 78ήμερη εκστρατεία βομβαρδισμού του ΝΑΤΟ κατά των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων που προκάλεσε την αποχώρησή τους από το Κοσσυφοπέδιο.

Το Κοσσυφοπέδιο κήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008, αλλά το Βελιγράδι συνεχίζει να αρνείται να το αναγνωρίσει. Αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο από περισσότερα από 100 μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Οι σχέσεις παραμένουν τεταμένες παρά τα χρόνια διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Ο πόλεμός μας ήταν δίκαιος, ένας πόλεμος απελευθέρωσης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι πριν από την ετυμηγορία.

Η πρώην πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, Βιόσα Οσμάνι, δήλωσε σε συνέντευξή της την περασμένη εβδομάδα ότι ανησυχεί για το τι θα σήμαινε μια καταδικαστική απόφαση για την ασφάλεια του Κοσσυφοπεδίου εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων με τη Σερβία.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πρίστινα το Σαββατοκύριακο και την Τετάρτη πριν από την ετυμηγορία υπέρ των τεσσάρων ανδρών, γεμίζοντας μια κεντρική πλατεία με κοκκινόμαυρες αλβανικές σημαίες.

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί απόφαση πρωτοβάθμιας βαθμίδας και τα μέρη έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση.

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