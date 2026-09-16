«Hope Blooms»: Πρόγραμμα ενίσχυση ψυχικής υγείας για οικογένειες με σπάνιες και χρόνιες παθήσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής υγείας και τη στήριξη οικογενειών που ζουν με σπάνιες και χρόνιες παθήσεις ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτοι κύκλοι του επιμορφωτικού προγράμματος «Hope Blooms», μια πρωτοβουλία της ΑμΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, προσφέροντας εξειδικευμένη εκπαίδευση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλη τη χώρα.

Η θεματική του προγράμματος επικεντρώθηκε στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν σύνθετες ιατρικές και ψυχολογικές προκλήσεις, καθώς και στη διαχείριση της απώλειας και του πένθους.

Με ολιστική προσέγγιση, το «Hope Blooms» ανέδειξε την ψυχολογική φροντίδα ως βασικό πυλώνα υποστήριξης για όσους ζουν με σπάνια νοσήματα, μετατρέποντας δύσκολες εμπειρίες σε διαδικασίες ενδυνάμωσης.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος καταγράφηκαν σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα: 35 επαγγελματίες ψυχικής υγείας εκπαιδεύτηκαν, εκ των οποίων 25 ολοκλήρωσαν πλήρως τις 60 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και τις 40 ώρες πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με φορείς της κοινότητας.

Γεωγραφική κάλυψη:

Το 75% των συμμετεχόντων ζει και εργάζεται εκτός μεγάλων αστικών κέντρων -σε νησιά, περιφερειακές περιοχές της Ελλάδας και στην Κύπρο- ενισχύοντας τοπικές κοινότητες με περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων:

– Το 100% των εκπαιδευόμενων ανέφερε ενίσχυση της κατανόησης του πλαισίου του πένθους.

– Το 90% απέκτησε πρακτικά εργαλεία συμβουλευτικής.

– Το 85% βελτίωσε τις δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης δύσκολων περιστατικών.

Το πρόγραμμα συνέβαλε ουσιαστικά στη μείωση των γεωγραφικών ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ενεργοποιώντας παράλληλα ένα νέο δίκτυο επαγγελματιών και εθελοντών που εντάσσονται στις δράσεις του ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ.

Η Μαρία Τζωρτζάκη, Υπεύθυνη Λειτουργίας και Διεύθυνση του Οργανισμού, δήλωσε: «Δημιουργήσαμε το Hope Blooms με στόχο να ενισχύσουμε τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με γνώσεις και ουσιαστικά εργαλεία, ώστε να μπορούν να στέκονται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες που ζουν με σπάνιες παιδιατρικές παθήσεις. Η μεγαλύτερη επιτυχία του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας νέας κοινότητας επαγγελματιών σε όλη την Ελλάδα, που μετατρέπει τη γνώση σε πράξη και εξασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης για περισσότερες οικογένειες».

Το «Hope Blooms» υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, Costas M. Lemos Foundation, ΚΙΚΠΕ, The Hellenic Initiative Canada, Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, Helidoni Foundation και Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Επικοινωνία Για περισσότερες πληροφορίες: Email: [email protected] .Τηλέφωνο: 210 7499306.

Διαβάστε επίσης:

Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του EKAB για τους δυο γιατρούς στο topontiki.gr: «Ο Μαζωνάκης ήταν καθισμένος σε καρέκλα, τον βρήκαν νεκρό οι διασώστες»

Παγκόσμια Πρωτιά της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για το πρόγραμμα πρόληψης στην Κρήτη

ΙΣΑ: Πάνω από 1.000 έλεγχοι, πρόστιμα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ και παύση αδειών λειτουργίας σε δεκάδες γιατρούς