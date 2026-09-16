ΙΣΑ: Πάνω από 1.000 έλεγχοι, πρόστιμα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ και παύση αδειών λειτουργίας σε δεκάδες γιατρούς

Takeaways by to pontiki AI Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επέβαλε πρόστιμα ύψους 1.443.119 ευρώ σε 58 ιατρούς και φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μετά από συστηματικούς ελέγχους.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε ανάκληση αδειών λειτουργίας και παύση άσκησης επαγγέλματος για 55 φορείς και ιατρούς λόγω διαπιστωμένων παραβάσεων.

Η διοίκηση του Συλλόγου ζητά τη σύσταση εξειδικευμένου ελεγκτικού σώματος, καθώς η έλλειψη προσωπικού δυσχεραίνει την εποπτεία των χιλιάδων υγειονομικών δομών.

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Πρόστιμα ύψους 1.443.119 ευρώ σε 58 ιατρούς και φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ανάκληση άδειας λειτουργίας και παύση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος σε 55 φορείς ΠΦΥ και ιατρούς, είναι μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα από τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρεία, πολυϊατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια, που έχει πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Στο πλαίσιο της μεγάλης συζήτησης που έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας από αδίστακτους επίορκους γιατρούς και μη, που διαφημίζουν στο διαδίκτυο, καινοτόμες «θαυματουργές θεραπείες», ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) δημοσιοποιεί όλα τα στοιχεία από τους ελέγχους που έχει κάνει τα τελευταία χρονιά.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων του για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους, τόσο αυτεπαγγέλτως και δειγματοληπτικά όσο και κατόπιν καταγγελιών, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Στην περιφέρεια του ΙΣΑ λειτουργούν σήμερα, περισσότεροι από 16.500 φορείς ήτοι ιατρεία, πολυϊατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, είτε με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης.

Από τα στοιχεία της αρμόδιας του ΙΣΑ προκύπτει ότι ενδεικτικά από το 2024 έως σήμερα ελέγχθηκαν για την έκδοση αρχικής βεβαίωσης λειτουργίας ή τροποποίηση αυτής περίπου 5.500 φορείς. Επιπλέον κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο ΙΣΑ διενήργησε περίπου 1.000 ελέγχους είτε στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου ή μετά από καταγγελία.

Παράλληλα την τελευταία δεκαετία, έχουν διενεργηθεί αυτεπαγγέλτως από τον Ι.Σ.Α, στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων, περισσότεροι από 4.100 επανέλεγχοι σε ιδιωτικούς φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 227 έλεγχοι κατόπιν καταγγελιών.

Τα πρόστιμα

Στο πλαίσιο της ως άνω ελεγκτικής δραστηριότητας και κατόπιν διαπίστωσης παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, έχουν επιβληθεί από το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α., ως διοικητικές κυρώσεις, χρηματικά πρόστιμα σε 40 φορείς Π.Φ.Υ., συνολικού ύψους 1.328.616,59 ευρώ, ενώ σε 18 φορείς Π.Φ.Υ. έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, για χρονικό διάστημα από έναν έως και έξι μήνες.

Η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας και σφράγισης του φορέα έχει επιβληθεί από το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. σε 12 φορείς Π.Φ.Υ. και οι σχετικές αποφάσεις έχουν επισήμως κοινοποιηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης για την επιβολή των ανωτέρω διοικητικών κυρώσεων έχει ενημερωθεί αρμοδίως το Υπουργείο Υγείας.

Πέραν της άσκησης της ανωτέρω ελεγκτικής αρμοδιότητας, στο πλαίσιο της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του Ι.Σ.Α., από το έτος 2020 έως και σήμερα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Α. έχει επιβάλει χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 114.500 ευρώ σε 18 ιατρούς.

Επιπροσθέτως, σε 25 υποθέσεις που έχουν συζητηθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει επιβληθεί η αυστηρότερη προβλεπόμενη πειθαρχική ποινή, ήτοι η προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Ειδικότερα, έχουν επιβληθεί οι ακόλουθες ποινές προσωρινής παύσης:

-τριών ετών σε 2 ιατρούς,

-δύο ετών: σε 2 ιατρούς,

-ενός έτους σε 3 ιατρούς,

-εννέα μηνών σε 1 ιατρό,

-έξι μηνών σε 5 ιατρούς,

-τριών μηνών σε 9 ιατρούς,

-δύο μηνών: σε 2 ιατρούς,

-ενός μηνός σε 1 ιατρό.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ οι έλεγχοι είναι συνεχείς και εντατικοί με σημαντικά αποτελέσματα και αυστηρές κυρώσεις σε φορείς Π.Φ.Υ. και ιατρούς, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι μόνο ο ΙΣΑ, δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση και εξειδίκευση για να αναλάβει το σημαντικό έργο των ελέγχων στο χώρο της υγείας στην Αττική όπου λειτουργούν άνω των 16.500 ιατρεία, πολυϊατρεία κλπ. Μάλιστα όπως επανειλημμένα έχει προτείνει χρειάζεται να συσταθεί ένα Εξειδικευμένο Ελεγκτικό Σώμα για το χώρο της υγείας, καθώς υστέρα από την κατάργηση του του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) αναδεικνύεται το μεγάλο κενό στους ελέγχους που πρέπει να γίνονται στις δημόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές δομές όλης της χώρας.

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