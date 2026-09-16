search
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 12:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2026 11:33

Κυψέλη: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ο Δούκας – «Οι πολυκατοικίες που έχουν πρόβλημα είναι 24, άρα λείπουν δεδομένα»

16.09.2026 11:33
doukas_new_123

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην εισαγγελία Πρωτοδικών μετέβη ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκειμένου να διαβιβάσει στον προϊστάμενό της την έκθεση των εμπειρογνωμόνων για τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ρωγμές και καθιζήσεις στην περιοχή της Κυψέλης, λόγω των έργων για τη διάνοιξη της γραμμής 4 του Μετρό.

Ο Χ. Δούκας δήλωσε ότι «καταθέσαμε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας των Πρωτοδικών Αθηνών και νομίζω ότι ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα διότι τα δεδομένα όχι απλώς δεν διατηρούν, αλλά εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους. Υπάρχουν καθιζήσεις, λέει η έκθεση, που είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουνε κοκκινίσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, «η έκθεση αφορά κάποια κτίρια και όχι όλα, 14 τον αριθμό, για κάποια από αυτά μάλιστα, για δύο από αυτά δεν υπάρχουν δεδομένα, ενώ ο συνολικός αριθμός είναι άνω των 20, υπολογίζονται σε 24. Έχει ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς προκαταρκτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται», ενώ προσέθεσε ότι «τα δεδομένα που μας έδωσε η Μετρό αφορούν 14 πολυκατοικίες. Οι πολυκατοικίες που έχουν πρόβλημα είναι 24, άρα λείπουν δεδομένα. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα δεδομένα. Και έχουνε γίνει μια σειρά από ελέγχους που τους κατηγοριοποιούν όσον αφορά τις κατοικίες σε επίπεδα διακινδύνευσης. Και είναι κάποιες που έχουνε κοκκινίσει και μετά, με επιμέρους επιπλέον ελέγχους, κιτρινίζουν —δεν πρασινίζουν δηλαδή— και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό. Τώρα, πόσο κρίσιμες είναι αυτές οι βλάβες; Αυτό θέλουμε να δούμε. Θέλουμε στατικό έλεγχο να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει τελικά πρόβλημα στις πολυκατοικίες και οι βλάβες αυτές που έχουν δημιουργηθεί να αποκατασταθούν από την εταιρεία».

Όσον αφορά στα πορίσματα του ΤΕΕ, ο Χ. Δούκας ανέφερε ότι «θα είναι διαθέσιμα το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως τις αμέσως επόμενες μέρες ή εβδομάδα, μια-δυο εβδομάδες, θα έχουμε και το πόρισμα του πώς θα ξαναεκκινήσει ο μετροπόντικας.
Εμείς θέλουμε να είμαστε σαφείς. Ζητάμε τρία πράγματα:

  1. Όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από τον μετροπόντικα, γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα.
  2. Στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας, και βεβαίως δίκαιες αποκαταστάσεις, όπου βρούμε πρόβλημα να το επιδιορθώσουν με δική τους ευθύνη.
  3. Ασφαλής επανεκκίνηση του μετροπόντικα. Θέλουμε, δηλαδή, να πάρουμε και εμείς το πόρισμα και οι εμπειρογνώμονες των κατοίκων και να δούμε αναλυτικά τα δεδομένα και τι προτείνουν οι ειδικοί για το πώς μπορεί να επανεκκινήσει».

Τέλος, όσον αφορά στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ο Χ. Δούκας δήλωσε ότι «με ενημέρωσε ότι υπάρχει προκαταρκτική έρευνα χωρίς καμία άλλη πληροφόρηση. Δεν έχω εικόνα δηλαδή ακριβώς ποια είναι η δράση που κάνει αυτή τη στιγμή η Εισαγγελία».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, οι μετρήσεις που αποδίδονται στη διάνοιξη της σήραγγας από το ΤΒΜ έφθασαν έως τα 55 χιλιοστά, όταν το όριο ασφαλείας ήταν 15 χιλιοστά. Δηλαδή, σε ορισμένη περίπτωση η καταγεγραμμένη καθίζηση πλησίασε το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας. Παράλληλα, οι υπολογιζόμενες τιμές για τη στροφή κτιρίων εμφανίζονται να υπερβαίνουν έως και κατά δύο φορές το προβλεπόμενο όριο συναγερμού. Από τις 14 πολυκατοικίες για τις οποίες παραδόθηκαν στοιχεία, στην πρώτη εκτίμηση μόνο τρεις παρέμειναν στην κατηγορία χαμηλής διακινδύνευσης, ενώ πέντε χαρακτηρίστηκαν υψηλής διακινδύνευσης, στο «κόκκινο». Μετά την εκτίμηση Επιπέδου ΙΙ, έξι χαρακτηρίζονται «κίτρινες» και μία παραμένει «κόκκινη», ενώ για τρεις δεν προσκομίστηκαν στοιχεία.

Διαβάστε επίσης

Εύβοια: Φωτιά σε δασική έκταση στο Παραδείσι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Σε υπνωτιστή έστειλε την φωτογραφία του Μαζωνάκη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση η γιατρός από το Κολωνάκι

Έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα από οικογένεια θύματος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alone-at-dawn_1609_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Alone at Dawn»: Στις αίθουσες τα Χριστούγεννα του 2027 η νέα ταινία του Ron Howard

widemedia-logos
MEDIA

Wide Media: Προσθέτει στο μιντιακό της χαρτοφυλάκιο τους ραδιοσταθμούς Kiss, Rebel και 88.3 του Ομίλου Κωστάκη

asthenoforo_file
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οργή από το ΕΚΑΒ για τους δύο γιατρούς – «Αμετανόητοι άνθρωποι»

iatreio kolonaki mazonakis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

ilikiomenos_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εφιάλτης για ηλικιωμένο ζευγάρι – Ληστές με κατσαβίδι «μπούκαραν» στο σπίτι τους, τραυματίστηκε ο 79χρονος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tileorasi
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Η ασυλία έπεσε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η Δικαιοσύνη θα κρίνει για τις εικονικές υπογραφές

uss abraham lincoln (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ «λαβωμένο» – Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το αμερικανικό Ναυτικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 12:29
alone-at-dawn_1609_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Alone at Dawn»: Στις αίθουσες τα Χριστούγεννα του 2027 η νέα ταινία του Ron Howard

widemedia-logos
MEDIA

Wide Media: Προσθέτει στο μιντιακό της χαρτοφυλάκιο τους ραδιοσταθμούς Kiss, Rebel και 88.3 του Ομίλου Κωστάκη

asthenoforo_file
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οργή από το ΕΚΑΒ για τους δύο γιατρούς – «Αμετανόητοι άνθρωποι»

1 / 3