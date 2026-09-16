Κυψέλη: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ο Δούκας – «Οι πολυκατοικίες που έχουν πρόβλημα είναι 24, άρα λείπουν δεδομένα»

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Στην εισαγγελία Πρωτοδικών μετέβη ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκειμένου να διαβιβάσει στον προϊστάμενό της την έκθεση των εμπειρογνωμόνων για τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ρωγμές και καθιζήσεις στην περιοχή της Κυψέλης, λόγω των έργων για τη διάνοιξη της γραμμής 4 του Μετρό.

Ο Χ. Δούκας δήλωσε ότι «καταθέσαμε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας των Πρωτοδικών Αθηνών και νομίζω ότι ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα διότι τα δεδομένα όχι απλώς δεν διατηρούν, αλλά εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους. Υπάρχουν καθιζήσεις, λέει η έκθεση, που είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουνε κοκκινίσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, «η έκθεση αφορά κάποια κτίρια και όχι όλα, 14 τον αριθμό, για κάποια από αυτά μάλιστα, για δύο από αυτά δεν υπάρχουν δεδομένα, ενώ ο συνολικός αριθμός είναι άνω των 20, υπολογίζονται σε 24. Έχει ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς προκαταρκτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται», ενώ προσέθεσε ότι «τα δεδομένα που μας έδωσε η Μετρό αφορούν 14 πολυκατοικίες. Οι πολυκατοικίες που έχουν πρόβλημα είναι 24, άρα λείπουν δεδομένα. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα δεδομένα. Και έχουνε γίνει μια σειρά από ελέγχους που τους κατηγοριοποιούν όσον αφορά τις κατοικίες σε επίπεδα διακινδύνευσης. Και είναι κάποιες που έχουνε κοκκινίσει και μετά, με επιμέρους επιπλέον ελέγχους, κιτρινίζουν —δεν πρασινίζουν δηλαδή— και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό. Τώρα, πόσο κρίσιμες είναι αυτές οι βλάβες; Αυτό θέλουμε να δούμε. Θέλουμε στατικό έλεγχο να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει τελικά πρόβλημα στις πολυκατοικίες και οι βλάβες αυτές που έχουν δημιουργηθεί να αποκατασταθούν από την εταιρεία».

Όσον αφορά στα πορίσματα του ΤΕΕ, ο Χ. Δούκας ανέφερε ότι «θα είναι διαθέσιμα το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως τις αμέσως επόμενες μέρες ή εβδομάδα, μια-δυο εβδομάδες, θα έχουμε και το πόρισμα του πώς θα ξαναεκκινήσει ο μετροπόντικας.

Εμείς θέλουμε να είμαστε σαφείς. Ζητάμε τρία πράγματα:

Όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από τον μετροπόντικα, γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας, και βεβαίως δίκαιες αποκαταστάσεις, όπου βρούμε πρόβλημα να το επιδιορθώσουν με δική τους ευθύνη. Ασφαλής επανεκκίνηση του μετροπόντικα. Θέλουμε, δηλαδή, να πάρουμε και εμείς το πόρισμα και οι εμπειρογνώμονες των κατοίκων και να δούμε αναλυτικά τα δεδομένα και τι προτείνουν οι ειδικοί για το πώς μπορεί να επανεκκινήσει».

Τέλος, όσον αφορά στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ο Χ. Δούκας δήλωσε ότι «με ενημέρωσε ότι υπάρχει προκαταρκτική έρευνα χωρίς καμία άλλη πληροφόρηση. Δεν έχω εικόνα δηλαδή ακριβώς ποια είναι η δράση που κάνει αυτή τη στιγμή η Εισαγγελία».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, οι μετρήσεις που αποδίδονται στη διάνοιξη της σήραγγας από το ΤΒΜ έφθασαν έως τα 55 χιλιοστά, όταν το όριο ασφαλείας ήταν 15 χιλιοστά. Δηλαδή, σε ορισμένη περίπτωση η καταγεγραμμένη καθίζηση πλησίασε το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας. Παράλληλα, οι υπολογιζόμενες τιμές για τη στροφή κτιρίων εμφανίζονται να υπερβαίνουν έως και κατά δύο φορές το προβλεπόμενο όριο συναγερμού. Από τις 14 πολυκατοικίες για τις οποίες παραδόθηκαν στοιχεία, στην πρώτη εκτίμηση μόνο τρεις παρέμειναν στην κατηγορία χαμηλής διακινδύνευσης, ενώ πέντε χαρακτηρίστηκαν υψηλής διακινδύνευσης, στο «κόκκινο». Μετά την εκτίμηση Επιπέδου ΙΙ, έξι χαρακτηρίζονται «κίτρινες» και μία παραμένει «κόκκινη», ενώ για τρεις δεν προσκομίστηκαν στοιχεία.

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