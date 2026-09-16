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16.09.2026 11:18

Έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα από οικογένεια θύματος

16.09.2026 11:18
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Έφεση κατά του βουλεύματος βάσει του οποίου αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα»  θα καταθέσει οικογένεια θύματος που έχασε τη ζωή του στη φονική έκρηξη. 

Συγκεκριμένα, ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, μητέρας δύο ανήλικων παιδιών, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του Βάσω Πανταζή και Δημοσθένη Πανταζόπουλο, θα μεταβεί στο δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας για να υποβάλει έφεση κατά της αποφυλάκισης του κατηγορούμενου, πριν καν συμπληρωθούν 6 μήνες προσωρινής κράτησης του.

Σε δελτίο τύπου η δικηγόρος της οικογένειας Βάσω Πανταζή αναφέρει: 

Κατόπιν εντολής που έλαβα από τον σύζυγο της αείμνηστης Σκαμπαρδώνη Βασιλικής, μητέρας δύο ανήλικων τέκνων ηλικίας έξι (6) και τεσσάρων (4) ετών που έχασε τη ζωή της στη φονική έκρηξη που έλαβε χώρα στις 26-1-2026 στο εργοστάσιο Βιολάντα, αναλαμβάνω το βήμα υποστήριξης της κατηγορίας, σε βάρος όλων όσων με πράξεις και παραλείψεις τους, οδήγησαν στην ανθρωποκτονία της Βάσως. 

 Αύριο 17.9.2026 και ώρα 12:00, από κοινού με τον εξαίρετο συνάδελφο μου  κο Δημοσθένη  Πανταζόπουλο, εξαρχής διορισθέντα συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, θα υποβάλλουμε ενώπιον του κου Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, αίτηση περί άσκησης του ένδικου μέσου της εφέσεως, κατά του υπ’ αριθμ 460/2026 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης Κ. T.  πριν καν συμπληρωθούν 6 μήνες προσωρινής κράτησης του, με αντίθετη εισαγγελική πρόταση και ενώ από τη μέχρι τώρα σε εξέλιξη ανακριτική διαδικασία, έχει αποδειχθεί ότι γνώριζε τη διαρροή προπανίου που οδήγησε στη φονική έκρηξη και στο θάνατο της συζύγου και μητέρας των παιδιών του εντολέα μας

 Στην ως άνω αίτηση μας προς τον κο Εισαγγελέα, πέρα από τους σοβαρούς νομικούς και ουσιαστικούς λόγους που καθιστούν απαραίτητη την εξακολούθηση της προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου, γίνεται και ρητή αναφορά στα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά μέσα που συνηγορούν υπέρ του επόμενου αιτήματος μας, περί αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, από ανθρωποκτονία από αμέλεια, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο»

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