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16.09.2026 10:39

Στον Άρειο Πάγο ο Πέτρος Φιλιππίδης, ζητά αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης (photos)

16.09.2026 10:39
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Στον Άρειο Πάγο βρέθηκε νωρίς το πρωί σήμερα ο Πέτρος Φιλιππίδης, όπου θα εξεταστεί το αίτημα για την αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου του που τον είχε κρίνει ομόφωνα ένοχο για δύο απόπειρες βιασμού.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε μαζί με τη δικηγόρο του, ενώ στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου.

Η αίτηση αναίρεσης για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη είχε προσδιοριστεί αρχικά να συζητηθεί την 1η Απριλίου 2026, αλλά η διαδικασία είχε αναβληθεί λόγω κωλύματος της υπεράσπισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άρειος Πάγος δεν θα βάλει ξανά στο «μικροσκόπιο» τις καταγγελίες για τα δύο περιστατικά του 2010 και του 2014, τις μαρτυρίες και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Ωστόσο, θα ελέγξει εάν η απόφαση του Εφετείου είναι επαρκώς αιτιολογημένη, αν εφαρμόστηκε ο νόμος, καθώς και αν υπήρξαν σφάλματα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

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