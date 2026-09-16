Macklemore: Ο νέος «μακαρθισμός» κατά του «Free Palestine» – Τα ισραηλινά λόμπι και η εξέγερση των καλλιτεχνών

Takeaways by to pontiki AI Ο ράπερ Macklemore αποκλείστηκε από την περιοδεία του Ed Sheeran μετά από δημόσιες παρεμβάσεις του υπέρ της Παλαιστίνης, οι οποίες προκάλεσαν οργανωμένες αντιδράσεις και οικονομικές πιέσεις.

Φιλοϊσραηλινές οργανώσεις και ιδιοκτήτες σταδίων άσκησαν πιέσεις, οδηγώντας στην ακύρωση των εμφανίσεών του υπό τον φόβο του επαγγελματικού αποκλεισμού.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε κύμα αλληλεγγύης, με άλλους καλλιτέχνες να αποχωρούν από την περιοδεία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φίμωση της ελευθερίας του λόγου.

Το περιστατικό αναδεικνύει τον προβληματισμό σχετικά με τα όρια της πολιτικής έκφρασης των καλλιτεχνών και τον ρόλο των οικονομικών μηχανισμών στην επιβολή της λογοκρισίας.

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Μπορούν δύο λέξεις να σου κοστίσουν τη δουλειά σου; Στην περίπτωση του Macklemore, φαίνεται πως μπορούν, όταν αυτές οι δύο λέξεις είναι «Free Palestine».

Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, μια παρέμβαση του Αμερικανού ράπερ από τη σκηνή μετατράπηκε σε μια υπόθεση που ξεπερνά κατά πολύ τη σχέση του με τον Ed Sheeran ή τα όρια μιας μεγάλης μουσικής περιοδείας. Έφερε στην επιφάνεια έναν πολύ ισχυρό μηχανισμό πολιτικής και οικονομικής πίεσης: οργανώσεις άσκησαν δημόσια πίεση για την απομάκρυνσή του, ιδιοκτήτες σταδίων αρνήθηκαν να τον δεχθούν και ο promoter βρέθηκε μπροστά σε ένα τελεσίγραφο που τελικά οδήγησε στον αποκλεισμό του.

Η αναλογία με τον μακαρθισμό δεν χρειάζεται να γίνει κυριολεκτική για να είναι ανησυχητική. Η Αμερική δεν βρίσκεται στη δεκαετία του 1950 και δεν υπάρχει επιτροπή του Κογκρέσου που καλεί καλλιτέχνες να αποκηρύξουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Υπάρχει όμως κάτι που θυμίζει μία από τις βασικές μεθόδους εκείνης της περιόδου: η πολιτική άποψη αποκτά επαγγελματικό κόστος και ο φόβος του αποκλεισμού λειτουργεί ως μήνυμα και προς τους υπόλοιπους.

Δύο λέξεις που αποδείχθηκαν «πολύ επικίνδυνες»

Στις 4 Σεπτεμβρίου, στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, ο Macklemore εξήγησε γιατί είχε δεχθεί να συμμετάσχει στην αμερικανική περιοδεία του Sheeran.

Ήθελε, είπε, να βρεθεί μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και να πει δυνατά «Free Palestine», ώστε οι άνθρωποι «από τη Γάζα μέχρι την κατεχόμενη Δυτική Όχθη» να γνωρίζουν ότι δεν έχουν ξεχαστεί. Παρουσίασε επίσης εικόνες από την καταστροφή στη Γάζα κατά την εκτέλεση του Hind’s Hall, του τραγουδιού του που παραπέμπει στη μικρή Hind Rajab, η οποία σκοτώθηκε στη Γάζα το 2024.

Στη δεύτερη εμφάνισή του απευθύνθηκε μάλιστα ειδικά στους Εβραίους θεατές, επιχειρώντας να τραβήξει μια απολύτως σαφή γραμμή ανάμεσα στον αντισημιτισμό και στην κριτική του κράτους του Ισραήλ: η κριτική στο Ισραήλ, στο απαρτχάιντ και σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί γενοκτονία δεν αποτελεί, είπε, επίθεση εναντίον των Εβραίων. Το μήνυμά του, πρόσθεσε, είναι ειρήνη, αγάπη, αξιοπρέπεια και ίση μεταχείριση όλων των ανθρώπων.

Αυτό όμως δεν σταμάτησε την αντίδραση.

Η οργανωμένη πίεση και το τελεσίγραφο των σταδίων

Το Israeli-American Council (IAC) ξεκίνησε δημόσια καμπάνια και petition ζητώντας από τον Ed Sheeran να απομακρύνει τον Macklemore, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποιεί τη σκηνή για μια «μονόπλευρη πολιτική ατζέντα». Η Anti-Defamation League (ADL) καταφέρθηκε επίσης εναντίον του, χαρακτηρίζοντας την παρέμβασή του μεροληπτικό και εχθρικό αντι-ισραηλινό ακτιβισμό.

Έχει σημασία εδώ μια λεπτομέρεια που συχνά χάνεται στη θορυβώδη δημόσια συζήτηση. Η ίδια η ADL αναγνωρίζει, σε ενημερωτικό κείμενό της για το σύνθημα «Free Palestine», ότι στις περισσότερες περιπτώσεις όσοι το χρησιμοποιούν δεν υποστηρίζουν εξτρεμιστικές ή βίαιες ενέργειες και ότι για ορισμένους σημαίνει ακόμη και την υποστήριξη ενός παλαιστινιακού κράτους που θα συνυπάρχει με το Ισραήλ. Παράλληλα επισημαίνει πραγματικές περιπτώσεις στις οποίες το σύνθημα έχει χρησιμοποιηθεί για εκφοβισμό ή επιθέσεις εναντίον Εβραίων.

Αυτή ακριβώς η διάκριση είναι κρίσιμη. Η καταπολέμηση του αντισημιτισμού είναι αναγκαία· η ταύτιση όμως κάθε καταγγελίας της ισραηλινής πολιτικής με τον αντισημιτισμό δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα ελευθερίας του πολιτικού λόγου.

Στην περίπτωση Macklemore, η πολιτική πίεση πολύ γρήγορα απέκτησε οικονομική δύναμη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης των New England Patriots και του Gillette Stadium, Robert Kraft, γνωστός για την ενεργή φιλοϊσραηλινή δημόσια παρουσία του.

Ο Kraft επιβεβαίωσε ότι δεν θα επέτρεπε στον Macklemore να εμφανιστεί στο Gillette Stadium, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιδρούσε απλώς στις λέξεις «Free Palestine», αλλά σε ένα ευρύτερο ιστορικό ρητορικής και εικόνων του καλλιτέχνη που, κατά την άποψή του, έχουν προσβάλει βαθιά την εβραϊκή κοινότητα.

Ο Macklemore, όμως, καταγγέλλει κάτι πολύ ευρύτερο: ότι ο Kraft κινητοποίησε και άλλους ιδιοκτήτες σταδίων και ότι προς την πλευρά του Sheeran τέθηκε ουσιαστικά το δίλημμα «ή φεύγει ο Macklemore ή δεν παίζετε στα στάδιά μας».

Και εδώ η καταγγελία του ράπερ συναντά ένα πολύ σημαντικό πραγματικό γεγονός: η Messina Touring Group ανακοίνωσε ότι τα επόμενα venues είχαν ενημερώσει πως δεν θα επέτρεπαν να πραγματοποιηθούν οι συναυλίες με τον Macklemore στο πρόγραμμα, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοδεία και εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια.

Ο αποκλεισμός του ήταν πλέον γεγονός.

Το κρίσιμο ερώτημα: Ποιος αποφασίζει τι επιτρέπεται να ειπωθεί;

Εδώ βρίσκεται και το πιο ανησυχητικό κομμάτι της ιστορίας. Δεν απαγορεύτηκε στον Macklemore να τραγουδήσει επειδή παραβίασε κάποιον νόμο. Η πολιτική και οικονομική ισχύς ανθρώπων και οργανώσεων ήταν αρκετή ώστε η παρουσία του να καταστεί πρακτικά αδύνατη.

Και αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο ανεξάρτητα από το αν κάποιος συμφωνεί με όλες τις διατυπώσεις του Macklemore.

Διότι το μήνυμα δεν απευθύνεται μόνο στον ίδιο. Το ακούει κάθε καλλιτέχνης που πρόκειται αύριο να ανέβει σε μια σκηνή 80.000 ανθρώπων και σκέφτεται να μιλήσει για την Παλαιστίνη: μέχρι πού μπορείς να φτάσεις χωρίς να χάσεις τη δουλειά σου;

Ο ίδιος ο Macklemore το διατύπωσε περίπου έτσι: μιλά δημόσια για την Παλαιστίνη εδώ και σχεδόν τρία χρόνια. Γιατί έγινε τώρα πρόβλημα; Κατά τη δική του ερμηνεία, επειδή αυτή τη φορά βρισκόταν δίπλα σε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του πλανήτη και μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε βράδυ.

Αυτή είναι δική του εκτίμηση και όχι αποδεδειγμένο κίνητρο όσων ζήτησαν την απομάκρυνσή του. Το γεγονός όμως παραμένει: μόλις η φιλοπαλαιστινιακή παρέμβαση ακούστηκε σε αυτή την κλίμακα, ακολούθησαν οργανωμένες πιέσεις για απομάκρυνση, άρνηση σταδίων να τον φιλοξενήσουν και τελικά επαγγελματικός αποκλεισμός.

Και την ίδια ώρα, τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη;

Υπάρχει ακόμη μία διάσταση που κάνει τη συζήτηση πολύ ευρύτερη και εξόχως αιχμηρή. Την ώρα που η αμερικανική μουσική βιομηχανία συζητά εάν το «Free Palestine» δημιουργεί ένα μη ασφαλές περιβάλλον για κάποιους θεατές, τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ περιγράφουν μια δραματική πραγματικότητα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το OCHA, περισσότερες από 1.600 επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων που προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημιές καταγράφηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026 σε 275 παλαιστινιακές κοινότητες. Πρόκειται για περίπου 6,7 περιστατικά την ημέρα, έναντι πέντε το 2025 και 1,5 το 2021.

Μόνο το 2026, περισσότεροι από 4.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί στη Δυτική Όχθη εξαιτίας κατεδαφίσεων, εξώσεων, επιθέσεων εποίκων και συναφών περιορισμών πρόσβασης. Πάνω από το 60% αυτών των εκτοπισμών συνδέεται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με επιθέσεις εποίκων και τους περιορισμούς που τις συνοδεύουν.

Επομένως, η βία και ο εκτοπισμός στη Δυτική Όχθη δεν αποτελούν σύνθημα του Macklemore. Αποτελούν καταγεγραμμένη πραγματικότητα των Ηνωμένων Εθνών.

Και στη Γάζα, όπου συντελούνται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας – ανεξάρτητα από την πολιτική και νομική διαμάχη γύρω από τον όρο «γενοκτονία» – η έκταση της καταστροφής και της ανθρωπιστικής κρίσης είναι τεκμηριωμένη διεθνώς.

Γι’ αυτό και μοιάζει απάνθρωπη, προσβλητική για την ελευθερία του λόγου και μακαρθικού τύπου η προσπάθεια να καταστεί απαγορευτική ακόμη και η δημόσια καταγγελία της καταστροφής, των θανάτων αμάχων, του εκτοπισμού και της βίας.

Ο Sheeran ανάμεσα στις δύο πλευρές

Ο Ed Sheeran μπορεί να μην πρωταγωνίστησε στον αποκλεισμό του συνεργάτη του και να μην είχε ο ίδιος την πρωτοβουλία καν. Αλλά υπέκυψε στις πιέσεις, επιτρέποντας την λογοκρισία και υιοθετώντας μια επικίνδυνη διαδικασία αποκλεισμών κάθε φωνής που θα ενοχλεί τα ισχυρά φιλο-ισραηλινά λόμπι. Αποδέχθηκε ότι η μουσική βιομηχανία ελέγχεται και είναι για τους ισχυρούς.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η απομάκρυνση δεν ήταν δική του απόφαση, αλλά του promoter. Επιβεβαίωσε ότι venues αρνήθηκαν να πραγματοποιήσουν τις συναυλίες με τον Macklemore στο line-up και είπε ότι προσπάθησε να μεσολαβήσει, συνομιλώντας με promoters, ιδιοκτήτες χώρων, τον Kraft και ακτιβιστές. Η τελική απόφαση, λέει, δεν βρισκόταν στα χέρια του.

Υπάρχει όμως και μια πολιτική διαφορά μεταξύ των δύο φίλων. Ο Sheeran επιλέγει να μην δίνει στις συναυλίες κανένα πολιτικό χρώμα, ούτε να “αγγίζει” κοινωνικές ευαισθησίες. Ο Macklemore θεωρεί ότι μπροστά σε μια τόσο μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία η ουδετερότητα δεν αποτελεί ουδέτερη επιλογή.

Οι δυο τους μπορούν να διαφωνούν γι’ αυτό. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η διαφωνία παύει να αφορά τι επιλέγει να πει ο καθένας από τη σκηνή και μετατρέπεται σε ερώτημα ποιος έχει τη δύναμη να απαγορεύσει στον άλλον να ανέβει σε αυτήν.

Η «μαύρη λίστα» γύρισε μπούμερανγκ

Και τότε συνέβη κάτι που μάλλον δεν είχαν προβλέψει όσοι πίστευαν ότι η υπόθεση θα τελείωνε με την απομάκρυνση ενός ενοχλητικού καλλιτέχνη. Άρχισαν να αποχωρούν οι υπόλοιποι support artists.

Οι Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe και Beoga εγκατέλειψαν την περιοδεία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Macklemore, μετατρέποντας μια ατομική υπόθεση αποκλεισμού σε συλλογική διαμαρτυρία για την ελευθερία έκφρασης.

Ο Finneas έθεσε ευθέως το θέμα της φίμωσης καλλιτεχνών όταν υπερασπίζονται ανθρώπους που θεωρούν καταπιεσμένους. Ο Aaron Rowe συνέδεσε την απόφασή του με την ιστορική εμπειρία της Ιρλανδίας, ενώ οι Lukas Graham έθεσαν το ζήτημα της οικονομικής εξουσίας πάνω στον δημόσιο λόγο.

Κάπως έτσι, η προσπάθεια να εξαφανιστεί το «Free Palestine» από μία περιοδεία προκάλεσε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: έκανε το σύνθημα και τη συζήτηση γύρω από την Παλαιστίνη πολύ μεγαλύτερη.

Και εκτός Αμερικής

Ωστόσο, το φαινόμενο φίμωσης καλλιτεχνών που υπερασπίζονται το δικαίωμα της Παλαιστίνης να υπάρχει δεν περιορίζεται στην Αμερική. Αντιθέτως, δυο βρετανικά συγκροτήματα βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα επειδή εκφράστηκαν υπέρ των Παλαιστινίων και κατά της εθνοκάθαρσης που επιχειρεί το Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Πιο γνωστή είναι η περίπτωση των Bob Vylan, οι οποίοι στο Φεστιβάλ του Glastonbury του 2025 κάλεσαν το κοινό να φωνάξει «Death to the IDF». Αμέσως η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του συγκροτήματος και επιχείρησε να ασκήσει δίωξη σε βάρος του συγκροτήματος για αντισημιτισμό. Ωστόσο, σύντομα διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσε να υπάρξει δικαστική συνέχεια και η έρευνα σταμάτησε – αλλά όχι χωρίς κόστος για το συγκρότημα, το οποίο αντιμετώπισε αποκλεισμούς από εμφανίσεις και φεστιβάλ – οι ΗΠΑ ακύρωσαν τις άδειες εργασίας τους για περιοδεία. Οι Bob Vylan, πάντως, απάντησαν με αγωγές κατά του RTÉ και του BBC για δυσφήμιση.

Τα ίδια και χειρότερα υπέστησαν οι Ιρλανδοί ράπερς Kneecap, οι οποίοι στο φεστιβάλ Coachella προέβαλαν μηνύματα υπέρ της αυτοδιάθεσης της Παλαιστίνης, κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα. Το μέλος του γκρουπ Mo Chara κατηγορήθηκε για… τρομοκρατία, καθώς σε συναυλία ύψωσε τη σημαία της Χεζμπολάχ, αν και στη συνέχεια οι κατηγορίες αποσύρθηκαν, όταν το συγκρότημα δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει τη Χαμάς ή την Χεζμπολάχ και ότι μοναδικός του στόχος είναι «να σταματήσουν να δολοφονούνται άνθρωποι».

Από τον Μακαρθισμό του Χόλιγουντ στον οικονομικό αποκλεισμό του 2026

Οι ιστορικές αναλογίες χρειάζονται προσοχή. Ο σημερινός αποκλεισμός ενός ράπερ από ιδιωτικούς συναυλιακούς χώρους δεν είναι ο κλασικός μακαρθισμός της δεκαετίας του ’50, όταν κρατικές επιτροπές, ανακρίσεις και blacklists κατέστρεφαν καριέρες ανθρώπων που θεωρούνταν κομμουνιστές ή συνοδοιπόροι. Μπορεί όμως να είναι κάτι πολύ χειρότερο.

Υπάρχει μια ομοιότητα που δύσκολα αγνοείται και αυτή λέει ότι η αποτελεσματικότερη λογοκρισία δεν χρειάζεται πάντοτε έναν νόμο που απαγορεύει μια φράση. Αρκεί να γνωρίζει ένας εργαζόμενος, ένας ηθοποιός, ένας πανεπιστημιακός ή ένας μουσικός ότι ορισμένες πολιτικές τοποθετήσεις μπορούν να κλείσουν τις πόρτες των χώρων στους οποίους εργάζεται.

Αρκεί ο επόμενος καλλιτέχνης να σκεφτεί δύο φορές πριν πει «Free Palestine». Αρκεί να φοβηθεί ότι η καταγγελία για όσα συμβαίνουν στη Γάζα ή για τη βία στη Δυτική Όχθη μπορεί να του κοστίσει συμβόλαια, εμφανίσεις και πρόσβαση στο κοινό.

Και αυτό ακριβώς είναι που μετατρέπει την ιστορία του Macklemore από μουσικό παρασκήνιο σε πολιτικό ζήτημα ελευθερίας της έκφρασης.

Ο ίδιος, άλλωστε, προσπάθησε να επαναφέρει τη συζήτηση εκεί όπου θεωρεί ότι πραγματικά ανήκει. Ούτε εκείνος, είπε, ούτε ο Sheeran ούτε η Pink είναι τα θύματα αυτής της ιστορίας. Έχουν χρήματα, καριέρες και μπορούν να επιστρέψουν ασφαλείς στις οικογένειές τους.

Και ίσως αυτή να είναι τελικά η πιο ενοχλητική πλευρά ολόκληρης της υπόθεσης: ότι χρειάστηκε να αποκλειστεί ένας διάσημος Αμερικανός ράπερ από οκτώ τεράστιες συναυλίες για να επιστρέψει στο κέντρο της συζήτησης εκείνο για το οποίο προσπαθούσε εξαρχής να μιλήσει — η Γάζα, η κατεχόμενη Δυτική Όχθη και το δικαίωμα να καταγγέλλεται δημόσια αυτό που συμβαίνει εκεί χωρίς ο ομιλητής να αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως εχθρός μιας ολόκληρης κοινότητας.

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