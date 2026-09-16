Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακίστηκαν Γάκα και Θεοδωρόπουλος – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

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Στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς μετά τις πολύωρες απολογίες τους ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα δια παραλείψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέρριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Και οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15.

Υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 16:21 και στις 16:26 έφτασε το ασθενοφόρο. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στον ανακριτή, στο ασθενοφόρο δεν υπήρχε φορείο. Γι’ αυτό το λόγο, όπως υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι, οι διασώστες έβαλαν τον Γ.Μαζωνάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο διακόπτοντας την ΚΑΡΠΑ.

Αναφορικά με τα alarm που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι κατηγορούμενοι ιατροί υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή.

Η γυναίκα ιατρός ρωτήθηκε για τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης και απάντησε ότι είναι πάγια πρακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Υποστήριξε ότι έστειλε τη φωτογραφία όχι στο σύζυγό της, αλλά σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατονόμασε.

Το ζεύγος των ιατρών επιμένει ότι μπροστά στο περιστατικό υπήρχαν δύο αυτόπτες μάρτυρες, η γραμματέας του ιατρού και ένας ασθενής του, οι οποίοι κατέθεσαν την περασμένη Δευτέρα ότι ο ιατρός ενημερώθηκε μετά τις 16:00. Ως ενισχυτικό των ισχυρισμών τους επεσήμαναν στον ανακριτή έγγραφο της δικογραφίας στο οποίο καταγράφεται ότι ο ιατρός συνταγογράφησε στον ασθενή του αγωγή στις 16:06.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ιατρείου οι γιατροί υποστήριξαν ότι λειτουργούσε νόμιμα και πως τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο και το 2025 και το 2026 με τα σχετικά τιμολόγια.

Η απολογία του συζύγου

Ακολούθησε η απολογία του συζύγου της, ο οποίος παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου τέσσερις ώρες. Κατά τις πληροφορίες ο κατηγορούμενος επανέλαβε την αρχική του θέση, ότι δηλαδή έλαβε γνώση του συμβάντος μετά τις 16:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Προς ενίσχυση του ισχυρισμού του αυτού ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε πως στις 16:06 εκείνος συνταγογραφούσε φάρμακο σε άλλον ασθενή, δεν είχε δηλαδή.καμία σχέση με την θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβάλονταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλευρό του ζευγαριού τάχθηκαν δύο μάρτυρες υπεράσπισης – η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης – οι οποίοι είχαν ήδη δώσει κατάθεση στον ανακριτή από την περασμένη Δευτέρα.

Οι δύο μάρτυρες επιβεβαίωσαν κατά πληροφορίες τον ισχυρισμό του γιατρού, καταθέτοντας ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα.

Ωστόσο τα στοιχεία που συνέλεξε η αστυνομική προανάκριση και κυρίως τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τα οποία προστέθηκαν στη δικογραφία το πρωί της Δευτέρας ήταν ιδιαιτέρως επιβαρυντικά. Μεταξύ αυτών είναι και το χρονικό διάστημα 49 λεπτών που μεσολαβεί από την πρώτη παύση της θεραπείας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, κατά το οποίο έχουν καταγραφεί τέσσερα alarm, καθώς και ένα restart, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο αγνοήθηκαν από τους ιατρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Κάλεσαν το ΕΚΑΒ

Εν τω μεταξύ, αδιαθεσία αισθάνθηκε νωρίτερα η κυρία Γάκα έξω από το ανακριτικό γραφείο μετά την ολοκλήρωση απολογίας της και ενώ στο γραφείο του ανακριτή απολογούνταν ο κατηγορούμενος σύζυγό της.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μετά από λίγο κατέφθασε ασθενοφόρο με το πλήρωμά του να προσπαθεί να της παράσχει τις πρώτες βοήθεια. Ωστόσο, η κατηγορούμενη ήταν σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλάιγοντας αρνούνταν την ιατρική φροντίδα των διασωστών του του ΕΚΑΒ.

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