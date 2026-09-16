Qualco: Ανεκτέλεστο 762 εκατ. ευρώ και στροφή σε AI, άμυνα και νέες διεθνείς αγορές πλέον

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Με ένα «μαξιλάρι» έργων 762 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία και με νέες δραστηριότητες που εκτείνονται από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την αμυντική τεχνολογία και το embedded finance, η Qualco επιχειρεί να περάσει στην επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 δείχνουν ότι η εταιρεία διευρύνει σταθερά το αντικείμενό της, ενώ παράλληλα αυξάνει την παρουσία της εκτός Ελλάδας.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 101,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 14% σε σχέση με τα 88,6 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025. Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 3%, στα 13,4 εκατ. ευρώ, αν και το περιθώριο υποχώρησε στο 13,2% από 14,7%.

Η πίεση στο περιθώριο συνδέεται μεταξύ άλλων με τις αυξημένες δαπάνες που πραγματοποιεί ο Όμιλος για την ενίσχυση της δυνατότητας εκτέλεσης νέων έργων, αλλά και για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανάπτυξη τεχνολογιών διττής χρήσης.

Το ανεκτέλεστο των 762 εκατ. ευρώ

Το ισχυρότερο ίσως στοιχείο των αποτελεσμάτων βρίσκεται στην «πίσω αυλή» των συμβάσεων. Στις 30 Ιουνίου το ανεκτέλεστο έργων για την επόμενη πενταετία είχε φθάσει τα 762 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, τα 335 εκατ. ευρώ ή το 44% προέρχονται από διεθνείς πελάτες. Πρόκειται για ήδη ανατεθειμένες συμβάσεις και όχι για εκτιμήσεις πιθανών μελλοντικών έργων, γεγονός που προσφέρει σημαντική ορατότητα ως προς τα έσοδα των επόμενων ετών.

Η διεθνοποίηση γίνεται άλλωστε ολοένα σημαντικότερο κομμάτι του επιχειρηματικού μοντέλου. Τα έσοδα από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 24%, στα 32,1 εκατ. ευρώ, και αντιστοιχούν πλέον στο 32% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 29% ένα χρόνο νωρίτερα.

Στη Μέση Ανατολή, η Bank AlJazira επέλεξε την πλατφόρμα ProximaPlus, αποτελώντας τον 13ο μεγάλο πελάτη της Qualco στην περιοχή.

Από το fintech στην άμυνα

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια του Ομίλου να ανοίξει νέες πηγές εσόδων.

Στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, το QART έχει ολοκληρώσει δύο προϊόντα τεχνολογίας διττής χρήσης, με 100% ελληνική πνευματική ιδιοκτησία και διαβάθμιση NATIONAL, NATO και EU SECRET.

Παράλληλα βρίσκεται σε συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά για την ανάπτυξη μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας πολλαπλών χρήσεων, μια δραστηριότητα που μεταφέρει την Qualco σε έναν κλάδο αρκετά διαφορετικό από τις χρηματοοικονομικές και τεχνολογικές υπηρεσίες με τις οποίες είχε παραδοσιακά ταυτιστεί.

Κίνηση γίνεται και στο embedded finance. Έχει ήδη υποβληθεί αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χορήγηση άδειας πιστωτικού ιδρύματος, με στόχο η νέα δραστηριότητα να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Παράλληλα, η ODS προγραμματίζει για τον Δεκέμβριο τη χορήγηση στεγαστικών δανείων με χρήση agentic AI.

Ακίνητα και Δημόσιο

Η Qualco επεκτείνεται και στη διαχείριση ακινήτων. Ο Όμιλος έχει αναλάβει έργο του υπουργείου Υγείας προϋπολογισμού σχεδόν 10 εκατ. ευρώ, διάρκειας 24 μηνών και με δικαίωμα προαίρεσης έως 5 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά την ψηφιακή χαρτογράφηση, τακτοποίηση και αποτίμηση περίπου 4.000 ακινήτων μέσω Gov Cloud.

Την ίδια στιγμή, το Uniko ολοκλήρωσε το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του με περίπου 200 συναλλαγές και 1 εκατ. επισκέπτες.

Σε επίπεδο τελευταίου δωδεκαμήνου, από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, τα έσοδα της Qualco έφθασαν τα 228,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 43,6 εκατ. ευρώ, επίπεδο που αποτελεί ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι εάν η Qualco μπορεί να μετατρέψει το μεγάλο ανεκτέλεστο και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε έναν όμιλο με σαφώς μεγαλύτερο διεθνές αποτύπωμα. Και τα 335 εκατ. ευρώ συμβάσεων που προέρχονται ήδη από το εξωτερικό δείχνουν ότι αυτή η μετάβαση έχει αρχίσει να αποκτά μετρήσιμο μέγεθος.

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