ΟΤΕ – ΔΕΗ ανεβάζουν ταχύτητα στη μεγάλη μάχη για τις οπτικές ίνες πανελλαδικά

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Σε μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών εξελίσσεται η ανάπτυξη των οπτικών ινών, με τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ να ανεβάζουν ταχύτητα και τη μάχη να περνά πλέον στη δεύτερη και δυσκολότερη φάση: την προσέλκυση πελατών στα νέα δίκτυα.

Ο ΟΤΕ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό προβάδισμα, έχοντας το μεγαλύτερο ενεργό αποτύπωμα Fiber to the Home, ισχυρή πελατειακή βάση και σημαντική παρουσία στη χονδρική αγορά τηλεπικοινωνιών. Ταυτόχρονα συνεχίζει το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Απέναντί του βρίσκεται πλέον ένας ανταγωνιστής που πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε στον τηλεπικοινωνιακό χάρτη. Η ΔΕΗ, μέσω της FiberGrid, έχει μπει δυναμικά στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, αξιοποιώντας τόσο την οικονομική ισχύ του ενεργειακού ομίλου όσο και την υφιστάμενη παρουσία του σε ολόκληρη τη χώρα.

Η είσοδος της ΔΕΗ αλλάζει τις ισορροπίες σε μια αγορά στην οποία για πολλά χρόνια ο ΟΤΕ είχε τον πρώτο λόγο στις υποδομές σταθερών επικοινωνιών. Το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι πλέον μόνο πόσα σπίτια και επιχειρήσεις περνά ένα δίκτυο οπτικών ινών. Η επόμενη μάχη αφορά το ποσοστό των διαθέσιμων γραμμών που θα μετατραπούν σε ενεργές συνδέσεις και επομένως σε πραγματικά έσοδα.

Και εδώ αρχίζει το δυσκολότερο κομμάτι. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων είναι μεγάλες και απαιτούν υψηλή αξιοποίηση των υποδομών προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές αποδόσεις.

Παράλληλα, ανοίγει ένα δεύτερο μέτωπο στη χονδρική. Η ύπαρξη περισσότερων δικτύων δημιουργεί νέες επιλογές για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων χωρίς να αναπτύξουν δικές τους υποδομές σε κάθε περιοχή.

Για τον ΟΤΕ, το στοίχημα είναι να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της μεγάλης εγκατεστημένης βάσης πελατών και να επιταχύνει τη μετάβασή τους από τον χαλκό στην οπτική ίνα. Για τη ΔΕΗ, είναι να μετατρέψει την ταχεία ανάπτυξη του νέου δικτύου σε εμπορικό αποτέλεσμα.

Έτσι, η μάχη των οπτικών ινών μόλις αρχίζει να αποκτά πραγματικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Τα δισεκατομμύρια που επενδύονται στις υποδομές θα πρέπει πλέον να φέρουν πελάτες και έσοδα, με τον ανταγωνισμό να αναμένεται να γίνει ακόμη εντονότερος τα επόμενα χρόνια.

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