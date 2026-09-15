Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Πότε συμφέρει η μπαταρία και τι αλλάζει στους λογαριασμούς ρεύματος

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Η μετάβαση από το Net Metering στο Net Billing (ταυτόχρονος συμψηφισμός) είναι πλέον γεγονός. Ωστόσο, πίσω από τους τεχνικούς όρους, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναζητούν μια απλή απάντηση: «Με συμφέρει να βάλω φωτοβολταϊκό σήμερα και πώς θα γλιτώσω χρήματα;»
Το νέο πλαίσιο αλλάζει ριζικά τους υπολογισμούς, καθώς καταργεί τη δωρεάν «αποθήκευση» κιλοβατωρών στο δίκτυο και επιβάλλει νέους κανόνες παιχνιδιού.
Η μεσημεριανή «παγίδα»: Τις ώρες που τα πάνελ παράγουν τη μέγιστη ενέργεια (μεσημέρι), η τιμή του ρεύματος στη χονδρική είναι συχνά πολύ χαμηλή. Αν λείπετε από το σπίτι, το ρεύμα που πουλάτε στο δίκτυο αποζημιώνεται φθηνά, ενώ το βράδυ αγοράζετε ακριβό ρεύμα για τις ανάγκες του σπιτιού.
Η μπαταρία παύει να είναι πολυτέλεια: Για να μην «χάνεται» η ενέργεια της ημέρας, η προσθήκη μπαταρίας γίνεται σχεδόν υποχρεωτική. Αποθηκεύει τη δωρεάν ενέργεια για τις βραδινές ώρες αιχμής, μεγιστοποιώντας την πραγματική οικονομία.
Αλλαγή στον τρόπο σκέψης: Πλέον δεν κοιτάμε πόσες κιλοβατώρες καίμε τον χρόνο συνολικά, αλλά τι ώρα τις καίμε μέσα στο 24ωρο.
Για να ενταχθείτε στο νέο καθεστώς αυτοκατανάλωσης και να αξιοποιήσετε τα διαθέσιμα προγράμματα επιδότησης (όπως το «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» ή τα ειδικά προγράμματα για επιχειρήσεις και αγρότες), η διαδικασία υποβολής γίνεται ψηφιακά:
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