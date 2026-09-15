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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

15.09.2026 07:45

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Πότε συμφέρει η μπαταρία και τι αλλάζει στους λογαριασμούς ρεύματος

15.09.2026 07:45
fotovoltaika spiti

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Η μετάβαση από το Net Metering στο Net Billing (ταυτόχρονος συμψηφισμός) είναι πλέον γεγονός. Ωστόσο, πίσω από τους τεχνικούς όρους, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναζητούν μια απλή απάντηση: «Με συμφέρει να βάλω φωτοβολταϊκό σήμερα και πώς θα γλιτώσω χρήματα;»

Το νέο πλαίσιο αλλάζει ριζικά τους υπολογισμούς, καθώς καταργεί τη δωρεάν «αποθήκευση» κιλοβατωρών στο δίκτυο και επιβάλλει νέους κανόνες παιχνιδιού.

Τα 3 σημεία-κλειδιά που αλλάζουν τα δεδομένα

Η μεσημεριανή «παγίδα»: Τις ώρες που τα πάνελ παράγουν τη μέγιστη ενέργεια (μεσημέρι), η τιμή του ρεύματος στη χονδρική είναι συχνά πολύ χαμηλή. Αν λείπετε από το σπίτι, το ρεύμα που πουλάτε στο δίκτυο αποζημιώνεται φθηνά, ενώ το βράδυ αγοράζετε ακριβό ρεύμα για τις ανάγκες του σπιτιού.

Η μπαταρία παύει να είναι πολυτέλεια: Για να μην «χάνεται» η ενέργεια της ημέρας, η προσθήκη μπαταρίας γίνεται σχεδόν υποχρεωτική. Αποθηκεύει τη δωρεάν ενέργεια για τις βραδινές ώρες αιχμής, μεγιστοποιώντας την πραγματική οικονομία.

Αλλαγή στον τρόπο σκέψης: Πλέον δεν κοιτάμε πόσες κιλοβατώρες καίμε τον χρόνο συνολικά, αλλά τι ώρα τις καίμε μέσα στο 24ωρο.

Οδηγός επιβίωσης για τον καταναλωτή

  • Αλλαγή συνηθειών: Προγραμματίστε ενεργοβόρες συσκευές (πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων, φόρτιση οχημάτων) τις ώρες της ηλιοφάνειας.
  • Μελέτη πριν την αγορά: Μην αγοράζετε έτοιμα πακέτα. Ζητήστε από τον μηχανικό μελέτη βάσει του δικού σας ωριαίου προφίλ κατανάλωσης.
  • Έλεγχος δικτύου: Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε δαπάνη, επιβεβαιώστε τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικού χώρου στην περιοχή σας μέσω ΔΕΔΔΗΕ.

Πώς θα κάνετε αίτηση – Η διαδικασία ένταξης βήμα-βήμα

Για να ενταχθείτε στο νέο καθεστώς αυτοκατανάλωσης και να αξιοποιήσετε τα διαθέσιμα προγράμματα επιδότησης (όπως το «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» ή τα ειδικά προγράμματα για επιχειρήσεις και αγρότες), η διαδικασία υποβολής γίνεται ψηφιακά:

  • Αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ: Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση σύνδεσης στην ειδική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ (⁠pvstege.gov.gr⁠ ή μέσω της πύλης του ΔΕΔΔΗΕ), συνυποβάλλοντας τη σχετική τεχνική μελέτη και τα δικαιολογητικά του ακινήτου.
  • Έλεγχος Ηλεκτρικού Χώρου & Προσφορά Σύνδεσης: Ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει τη διαθεσιμότητα του δικτύου στην περιοχή σας και εκδίδει την Προσφορά Σύνδεσης, την οποία αποδέχεστε ψηφιακά.
  • Υποβολή στο Πρόγραμμα Επιδότησης: Μόλις εξασφαλίσετε την έγκριση σύνδεσης, υποβάλλετε την αίτηση χρηματοδότησης στην αντίστοιχη πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάνοντας χρήση των προσωπικών σας κωδικών Taxisnet, ώστε να δεσμευτεί το ποσό της επιδότησης για τον εξοπλισμό και την μπαταρία.

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