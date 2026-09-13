Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

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Την ώρα που ο Στέφανος Κασσελάκης δεν θα εμφανιστεί στη ΔΕΘ και παραμένει απομακρυσμένος από το επίκεντρο της πολιτικής σκηνής, ένα διαφορετικό, αλλά όχι άσχετο, κεφάλαιο της ζωής του με τον σύζυγό του Τάιλερ ΜακΜπέθ εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Πρόκειται για την επένδυση που είχε δρομολογήσει ο Τάιλερ ΜακΜπέθ με στόχο να φέρει στην Ελλάδα το Barry’s, τη διάσημη αμερικανική boutique αλυσίδα γυμναστηρίων. Το πολυαναμενόμενο studio στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει ακόμη ανοίξει, παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός προέβλεπε την έναρξη λειτουργίας του ήδη από τον Μάρτιο του 2026.

Το επιχειρηματικό εγχείρημα είχε ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, όταν ο Τάιλερ ΜακΜπέθ προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας BARRY’S GREECE Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αρχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ. Η εταιρεία αποτέλεσε το όχημα για την ανάπτυξη του αμερικανικού brand στην ελληνική αγορά, με τον ίδιο να εμφανίζεται ως μοναδικός εταίρος και διαχειριστής. Στα επίσημα έγγραφα ο σκοπός της εταιρείας περιγράφεται ως η παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίου και άσκησης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα και άλλων μορφών εκγύμνασης.

Ο χώρος που επιλέχθηκε βρίσκεται στην οδό Όθωνος, στο Σύνταγμα, σε ισόγειο πολυκατοικίας δίπλα σε στοά, σε ένα από τα πλέον προβεβλημένα σημεία της πρωτεύουσας.

Εκεί αναμένεται να δημιουργηθεί το πρώτο Barry’s στην Ελλάδα. Πρόκειται για χώρο που προηγουμένως χρησιμοποιούνταν ως γραφεία της V2 Development, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ελληνικό, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαμόρφωσή του σε boutique studio. Η επιλογή του Συντάγματος έδωσε στο εγχείρημα μια διαφορετική διάσταση, καθώς πρόκειται για σημείο με μεγάλη καθημερινή κίνηση εργαζομένων, επαγγελματιών, στελεχών επιχειρήσεων αλλά και επισκεπτών του κέντρου.

Το κόστος της μίσθωσης αποτυπώνει, παράλληλα, το ύψος της επένδυσης που έχει σχεδιαστεί. Οι πληροφορίες για το μίσθωμα ανέφεραν διάφορα ποσά με κάποιες αναφορές να το τοποθετούν αρχικά περίπου στις 15.000 ευρώ τον μήνα, ενώ άλλες έκαναν λόγο για 21.000 ευρώ μηνιαίως κατά τα τρία πρώτα χρόνια και 25.000 ευρώ για τα επόμενα τρία, στο πλαίσιο εξαετούς μίσθωσης.

Πρόκειται για έναν χώρο ο οποίος, σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, προορίζεται να φιλοξενήσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό μοντέλο boutique fitness.

Η αμερικανική αλυσίδα Barry’s

Ωστόσο μέχρι και σήμερα και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του toponitiki.gr το σημείο στο οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί το γυμναστήριο παραμένουν τα κατεβασμένα ρολά.

Το Barry’s δεν αποτελεί ένα συμβατικό γυμναστήριο. Η αμερικανική αλυσίδα ξεκίνησε από το Λος Άντζελες και δημιούργησε ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο μοντέλο προπόνησης υψηλής έντασης, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε μεγάλες πόλεις του κόσμου. Η χαρακτηριστική εμπειρία της αλυσίδας εκτυλίσσεται στο λεγόμενο «Red Room», έναν σκοτεινό χώρο με κόκκινο φωτισμό και δυνατή μουσική, όπου οι συμμετέχοντες ακολουθούν ένα πρόγραμμα περίπου 50 λεπτών που συνδυάζει cardio και ενδυνάμωση.

Στο κλασικό πρόγραμμα της Barry’s, η προπόνηση μοιράζεται ανάμεσα στον διάδρομο και τις ασκήσεις ενδυνάμωσης στο πάτωμα, με τους trainers να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ροή της προπόνησης. Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί περισσότερο ως ολοκληρωμένη fitness εμπειρία παρά ως απλή χρήση οργάνων γυμναστηρίου. Στις διεθνείς εγκαταστάσεις της αλυσίδας έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια και strength-focused classes, προγράμματα με στατικό ποδήλατο και άλλες παραλλαγές.

Στο ίδιο πνεύμα έχει σχεδιαστεί και η συνολική εικόνα των εγκαταστάσεων. Premium αποδυτήρια, minimal αισθητική, σύγχρονες παροχές και το χαρακτηριστικό Fuel Bar με shakes και πρωτεϊνούχα snacks αποτελούν μέρος της εμπειρίας που έχει καθιερώσει η αμερικανική αλυσίδα. Το οικονομικό μοντέλο της επένδυσης κινείται αντίστοιχα σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί για την Αθήνα ανέφεραν μηνιαίες συνδρομές από περίπου 300 ευρώ, οι οποίες ανάλογα με το πακέτο και τον αριθμό των προπονήσεων θα μπορούσαν να φτάνουν έως και τα 500 ευρώ.

Σήμερα, το Barry’s Athens εξακολουθεί να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, από την ίδια την αλυσίδα ως «coming soon», ενώ ο επισκέπτης μπορεί να συμπληρώσει μια φόρμα με τα προσωπικά του στοιχεία ώστε να μπει σε λίστα αναμονής για εγγραφή, αλλά και για να ενημερώνεται για τα νέα. Δεν υπάρχει, ωστόσο, διαθέσιμο πρόγραμμα μαθημάτων για το κοινό και δεν μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει κανονική κράτηση για προπόνηση στην Αθήνα.

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αμερικανική εταιρεία δεν αντιμετωπίζει την Αθήνα ως ένα απλό σχέδιο που έχει εγκαταλειφθεί. Αντιθέτως, η πόλη εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό της διεθνούς επέκτασης του brand και το Athens/Syntagma studio παραμένει καταχωρισμένο ως επερχόμενη εγκατάσταση. Την ίδια στιγμή, όμως, η ημερομηνία κατά την οποία το κοινό θα μπορέσει να περάσει για πρώτη φορά την πόρτα του παραμένει άγνωστη.

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