Γιώργος Μαζωνάκης: Μια ολόκληρη νύχτα για το «αντίο» του κόσμου – Η λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια και η κηδεία τη Δευτέρα

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Μια ολόκληρη νύχτα θα έχουν στη διάθεσή τους οι άνθρωποι που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη για να περάσουν από δίπλα του και να του πουν το δικό τους τελευταίο «αντίο», πριν η οικογένειά του τον αποχαιρετήσει τη Δευτέρα σε στενό κύκλο.

Η απόφαση για «λαϊκή αγρυπνία», όπως χαρακτηριστικά την ονομάζει η οικογένεια του τραγουδιστή, μοιάζει ίσως και ο πιο ταιριαστός τρόπος αποχαιρετισμού ενός καλλιτέχνη που για περισσότερες από τρεις δεκαετίες είχε μια ιδιαίτερη, σχεδόν άμεση σχέση με το κοινό του. Από τις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, την εκκλησία και την ενορία που, όπως σημειώνει η οικογένειά του, αγαπούσε ιδιαίτερα.

Οι πόρτες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ώστε φίλοι, άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του αλλά κυρίως οι χιλιάδες απλοί θαυμαστές του να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν.

Η επιλογή της Νίκαιας και η «λαϊκή αγρυπνία»

Η Νίκαια δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η Αγία Τριάδα ήταν η αγαπημένη εκκλησία και ενορία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως αποκάλυψε η οικογένεια ανακοινώνοντας τις λεπτομέρειες του αποχαιρετισμού.

Και η ίδια η διατύπωση «λαϊκή αγρυπνία» έχει τον συμβολισμό της. Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική έκθεση της σορού σε λαϊκό προσκύνημα για λίγες ώρες. Η οικογένεια επέλεξε να διαθέσει ουσιαστικά ολόκληρη τη νύχτα στον κόσμο που τον ακολούθησε, τραγούδησε μαζί του και τον κράτησε στην πρώτη γραμμή της ελληνικής διασκέδασης επί δεκαετίες.

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οικογένεια, εξηγώντας ότι επιθυμία της είναι να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσοι το θέλουν. Η αγρυπνία χαρακτηρίζεται από τους συγγενείς του ως «απότιση φόρου τιμής και αγάπης».

Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο της οικογένειας

Μετά τον δημόσιο αποχαιρετισμό της Κυριακής, το σκηνικό θα αλλάξει. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη και η οικογένεια έχει ζητήσει αυτή η τελευταία στιγμή να παραμείνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η ταφή θα γίνει στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Προγενέστερες πληροφορίες ανέφεραν ως ώρα της εξοδίου ακολουθίας τη 13:00, ωστόσο η νεότερη επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας δίνει έμφαση στον κλειστό χαρακτήρα της κηδείας και δεν επαναλαμβάνει συγκεκριμένη ώρα.

Η επιλογή είναι σαφής: η Κυριακή ανήκει στον κόσμο του Μαζωνάκη, η Δευτέρα στους δικούς του ανθρώπους.

Αντί για στεφάνια, βοήθεια στο Humanity Greece

Η οικογένεια έκανε γνωστή και μία ακόμη επιθυμία της. Αντί για στεφάνια, ζητά από όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή να ενισχύσουν το Humanity Greece, την εθελοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην υποστήριξη ανθρώπων και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Είναι μία επιλογή που προσθέτει έναν ακόμη συμβολισμό στο τελευταίο αντίο: τα χρήματα που θα ξοδεύονταν για λουλούδια να μετατραπούν σε πρακτική βοήθεια προς ανθρώπους που τη χρειάζονται.

Ένα «αντίο» που αναμένεται να φέρει πολύ κόσμο στη Νίκαια

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, στα 54 του χρόνια, προκάλεσε από την πρώτη στιγμή ένα κύμα συγκίνησης, με δεκάδες καλλιτέχνες, συνεργάτες και ανθρώπους που τον γνώρισαν να τον αποχαιρετούν δημόσια, αλλά και με χιλιάδες αναρτήσεις απλών ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανταπόκριση αυτή εξηγεί και την επιλογή μιας πολύωρης λαϊκής αγρυπνίας. Η οικογένεια γνωρίζει ότι ο αποχαιρετισμός δεν αφορά μόνο τον στενό καλλιτεχνικό κύκλο του.

Ο Μαζωνάκης υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και ιδιαίτερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, με ένα κοινό που δεν περιορίστηκε ποτέ σε μία ηλικία ή σε μία συγκεκριμένη περίοδο της καριέρας του.

Γι’ αυτό και το βράδυ της Κυριακής στη Νίκαια αναμένεται να έχει έναν χαρακτήρα διαφορετικό από μια συνηθισμένη τελετή αποχαιρετισμού. Και ύστερα, τη Δευτέρα, οι άνθρωποι της οικογένειάς του θα κρατήσουν για τους ίδιους τις τελευταίες στιγμές πριν από την ταφή στο Γ’ Νεκροταφείο.

Ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό «αντίο» σε έναν καλλιτέχνη που, όσο αντισυμβατικός κι αν υπήρξε στη σκηνή και στη ζωή του, είχε καταφέρει κάτι απολύτως παραδοσιακό για έναν λαϊκό τραγουδιστή: να γίνει για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου «δικός του άνθρωπος».

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