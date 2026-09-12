Σύγκρουση Γιάμαλη – Πατούλη για την υπόθεση Μαζωνάκη: «Έχετε στήσει ένα ωραίο δικαστήριο»

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Ένταση σημειώθηκε στον αέρα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA ανάμεσα στην Αναστασία Γιάμαλη και τον πόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών τοποθετήθηκε σχετικά με τους δύο γιατρούς της ιδιωτικής «κλινικής» στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή. Όπως είπε, δεν γνώριζε προσωπικά τους δύο γιατρούς, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε τη δυνατότητα ούτε την υποχρέωση να ελέγχει εκ των προτέρων τις πολυάριθμες συμμετοχές ομιλητών σε συνέδρια.

Η συζήτηση πήρε γρήγορα έντονη τροπή, όταν ο ίδιος αντέδρασε με τον τρόπο που παρουσιάζεται η υπόθεση, κάνοντας λόγο για «δικαστήριο» που έχει στηθεί μέσα από την εκπομπή.

«Εδώ βλέπω ότι έχετε στήσει ένα ωραίο έτσι δικαστήριο, το οποίο μάλιστα έχει και τη συμμετοχή ενός συναδέλφου ψυχιάτρου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην παρουσιάσρια.

»Δεν δεχόμαστε να στήνετε ένα δικαστήριο επειδή έχετε ένα Μέσο. Έγινε ένα συνέδριο το οποίο ήταν ηλεκτρονικό, διεθνές. Το έκανε το ΙΚΠΥ. Αυτό λοιπόν το συνέδριο συμμετείχαν δέκα καθηγητές και άλλοι διεθνούς κύρους στο επίπεδο του ιατρικού τουρισμού. Τα συνέδρια στα οποία υπήρχε αυτή η συμμετοχή μέσα από ένα βίντεο και στο οποίο ήταν διήμερο και στο οποίο δεν ήμασταν εμείς εκείνοι οι οποίοι κάναμε την επιλογή, ούτε καν ακούσαμε τι είπαν, γιατί απλώς στηρίξαμε αυτό το πρώτο διεθνές για τον ιατρικό τουρισμό του ΙΚΠΥ και δώσαμε την αιγίδα της περιφέρειας και όχι του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν ξέρουμε τι ειπώθηκε, ποιοι μίλησαν και δεν ήταν δική μας υποχρέωση», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο Γιώργος Πατούλης υποστήριξε ακόμη ότι ο Σύλλογος δεν μπορεί να λειτουργεί ως αστυνομική αρχή, ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων κάθε πιθανή παράνομη δραστηριότητα. Κάλεσε τους δημοσιογράφους, εφόσον έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένα στοιχεία για παράνομες ενέργειες ή πρακτικές, να προχωρούν στις αρμόδιες αρχές και να καταθέτουν επίσημες καταγγελίες.

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