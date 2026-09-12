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12.09.2026 20:55

Βρετανία: Διαδήλωση ακροδεξιών στο Πόρτσμουθ ταυτόχρονα με αντιφασιστική πορεία (Video)

12.09.2026 20:55
poreia agglia (1)

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Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας, με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν σε μια παρόμοια κινητοποίηση το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Διαδηλώνουμε ειρηνικά αλλά έχουμε αγανακτήσει: η παράνομη μετανάστευση είναι εκτός ελέγχου, αυτό πρέπει να σταματήσει. Έρχονται στη χώρα άνθρωποι για τους οποίους δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε το ποινικό μητρώο τους ούτε το παρελθόν τους» είπε ο συνταξιούχος Κόλιν Ο’Μάλεϊ, ένας από τους πολλούς διαδηλωτές που κρατούσαν βρετανικές και αγγλικές σημαίες.

Μια άλλη διαδηλώτρια, η Λορέιν, είπε ότι ανήκει στην ομάδα των «Πατριωτών του Πόρτσμουθ» – μια προφανής αναφορά στην ομάδα των «πατριωτών» του ακροδεξιού ακτιβιστή Ντάνιελ «Τόμο» Τόμας. Ο τελευταίος, που ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι δεν συμμετέχει στη σημερινή διαδήλωση -αν και την διαφήμιζε- είχε υποκινήσει δύο διαδηλώσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο λιμάνι του Ντόβερ και στο Πόρτσμουθ. Και στις δύο περιπτώσεις, οι διαδηλωτές ήταν ντυμένοι στα μαύρα και με μάσκες στα πρόσωπά τους, εικόνες που σε κάποιους θύμισαν τα φασιστικά κινήματα της δεκαετίας του 1930.

Η βρετανική κυβέρνηση τους χαρακτήρισε «αλήτες» και η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ ζήτησε από την αστυνομία να χρησιμοποιήσει «όλα τα αναγκαία μέσα» για να αποτρέψει παράνομες ενέργειες, ακόμη και με τη σύλληψη των μασκοφόρων διαδηλωτών. Σήμερα πάντως κανείς από τους συγκεντρωμένους δεν φαινόταν να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του.

Η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up Against Racism από την πλευρά της οργάνωσε αντιδιαδήλωση, με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων και με βασικό σύνθημα «Σταματήστε την Ακροδεξιά».

Για να μην έρθουν σε επαφή οι δύο συγκεντρώσεις οι δυνάμεις της τάξης έφτιαξαν μια περίμετρο ασφαλείας ανάμεσά τους.

Ο Τζον Γουντς, ένας από τους αντιδιαδηλωτές, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συμμετείχε «για να δείξει ότι η ακροδεξιά δεν ελέγχει την πόλη αυτήν», τονίζοντας ότι «η πλειονότητα αντιτίθεται στον ρατσισμό» και «στους αλήτες της ακροδεξιάς».

Νωρίς το απόγευμα σημειώθηκαν μικροσυγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και αντιμεταναστών διαδηλωτών και τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν για φθορές σε ένα περιπολικό, μετέδωσε το πρακτορείο Press Association. Οι διαδηλώσεις διαλύθηκαν γύρω στις 18.00.

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