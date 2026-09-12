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12.09.2026 16:32

Ρωσία: «Όχι» στην πρόταση Ζελένσκι για συνάντηση με Πούτιν στους G20 – «Αν θέλει ας έρθει στη Μόσχα»

12.09.2026 16:32
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Η Ρωσία δεν έχει ακόμα αποφασίσει για το αν ο πρόεδρός της, Βλαντίμιρ Πούτιν θα ταξιδέψει για να λάβει μέρος στη διάσκεψη της G20 που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάμε στο Μαϊάμι», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Νωρίτερα σήμερα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι η πιθανότητα συμμετοχής του Πούτιν στη διάσκεψη «δεν έχει ακόμα συζητηθεί» στη Μόσχα.

Τον Απρίλιο, το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει ότι ο Πούτιν θα ταξίδευε στη διάσκεψη της G20, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η παρουσία του, θα ήταν πολύ χρήσιμη.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα μπορούσε να ταξιδέψει στο Μαϊάμι, αν ο Πούτιν συμμετείχε στη διάσκεψη και ότι θα μπορούσε να επιδιώξει μία συνάντηση μαζί του. Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη σταθερή θέση της Μόσχας ότι αν ο Ουκρανός πρόεδρος επιθυμεί να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του, θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα.

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