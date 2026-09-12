Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20, που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι.

Ερωτηθείς από το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle, αν θα συναντούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν σ’ αυτή τη σύνοδο τον Δεκέμβριο, εφόσον προσκληθούν οι δύο ηγέτες, ο Ζελένσκι απάντησε: «Ναι, ασφαλώς. Οφείλουμε να πάμε. Οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις».

Ουκρανικό χτύπημα σε μεγάλη μονάδα συνθετικού καουτσούκ στη Ρωσία

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σήμερα μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής συνθετικού καουτσούκ της Ρωσίας, στην πόλη Τολιάτι στην περιοχή της Σαμάρα, προκαλώντας πυρκαγιά, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Μία σχετική ανακοίνωση ανέφερε ότι το εργοστάσιο Togliattikauchuk εξειδικεύεται στην παραγωγή συνθετικού καουτσούκ και προσθετικών ουσιών καυσίμων, που χρησιμοποιούνται για την ενεργειακή τροφοδοσία ρωσικών πυραύλων.

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