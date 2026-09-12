Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

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Ακόμη πιο στενός γίνεται ο κλοιός γύρω από τους οφειλέτες, καθώς οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών αφήνουν πίσω ένα μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας και περνούν σε ταχύτερες ψηφιακές διαδικασίες. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, η αναζήτηση και η δέσμευση χρημάτων που βρίσκονται στις τράπεζες μπορεί να προχωρά ηλεκτρονικά, με συγκεκριμένες και αυστηρές προθεσμίες.

Η αλλαγή αφορά χιλιάδες οφειλέτες, καθώς το νέο καθεστώς δεν περιορίζεται στα χρέη προς το Δημόσιο. Τράπεζες, servicers και ιδιώτες πιστωτές αποκτούν μια σαφώς πιο σύντομη διαδρομή για την κατάσχεση χρημάτων εις χείρας τρίτου, με τις τράπεζες να καλούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά εάν υπάρχουν καταθέσεις που μπορούν να δεσμευτούν.

Στην πράξη, μια διαδικασία που μέχρι σήμερα περνούσε από έγγραφα, φυσικές επιδόσεις και γραμματείες δικαστηρίων αποκτά πλέον ψηφιακό «διάδρομο», αφήνοντας μικρότερα περιθώρια για καθυστερήσεις.

Υπάρχει, ωστόσο, και η άλλη όψη. Για όσους έχουν χρέη προς το Δημόσιο και βλέπουν τον λογαριασμό τους δεσμευμένο, η ΑΑΔΕ ανοίγει επίσης ηλεκτρονικό δρόμο για την άρση της κατάσχεσης. Το «ξεπάγωμα», όμως, δεν γίνεται αυτόματα: απαιτεί πληρωμή τουλάχιστον του 25% του χρέους και τακτοποίηση όλων των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων.

Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα έχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας.

Για κάθε κατάσχεση δημιουργείται ξεχωριστός ψηφιακός φάκελος. Ο δικαστικός επιμελητής εκδίδει Μοναδικό Κωδικό Δήλωσης (ΜΚΔ), στον οποίο καταχωρίζονται ο αριθμός της κατασχετήριας έκθεσης και το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Στη συνέχεια μπαίνει στη διαδικασία η τράπεζα. Καλείται να δηλώσει ηλεκτρονικά εάν υπάρχουν χρήματα ή άλλες απαιτήσεις του οφειλέτη και να υποβάλει το σχετικό αρχείο σε μορφή PDF.

Κάθε κίνηση καταγράφεται. Η ηλεκτρονική υπογραφή και η χρονοσφραγίδα πιστοποιούν την ακριβή ημέρα και ώρα της υποβολής, δημιουργώντας πλήρες ψηφιακό ίχνος για την πορεία της υπόθεσης.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι πλέον περιορίζονται οι ενδιάμεσοι σταθμοί που μπορούσαν να καθυστερήσουν την εκτέλεση μιας κατάσχεσης.

Οκτώ ή 30 ημέρες για τις τράπεζες

Οι τράπεζες μπαίνουν πλέον σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Ανάλογα με την περίπτωση, η δήλωσή τους πρέπει να βρίσκεται στο σύστημα έως τις 19:00 της όγδοης ή της τριακοστής ημέρας από την επομένη της επίδοσης του αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης.

Εάν η καταληκτική ημερομηνία πέφτει σε αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη, αλλά το χρονικό όριο των 19:00 παραμένει.

Ακόμη και για ενδεχόμενο «μπλακ άουτ» της πλατφόρμας υπάρχει εναλλακτική. Εάν παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα την τελευταία ημέρα, η δήλωση μπορεί να επιδοθεί με φυσικό τρόπο στον δικαστικό επιμελητή και η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια κατά μία ημέρα.

Στον ψηφιακό φάκελο δεν έχουν πρόσβαση όλοι. Τα στοιχεία μπορούν να βλέπουν ο δικαστικός επιμελητής, ο πληρεξούσιος του τρίτου και οι εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι του οφειλέτη και εκείνου που επέβαλε την κατάσχεση.

Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται ανάλογα με το ποσό της απαίτησης. Για ποσά έως 8.000 ευρώ ορίζεται στα 150 ευρώ, ενώ για ποσά από 8.000,01 ευρώ και πάνω διπλασιάζεται στα 300 ευρώ.

Υπάρχει επιπλέον τέλος χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ίσο με το 3% της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή. Το συγκεκριμένο τέλος δεν φορτώνεται ούτε στον οφειλέτη ούτε στον πιστωτή, αλλά βαρύνει αποκλειστικά τον δικαστικό επιμελητή.

Το 25% που «ξεκλειδώνει» τον λογαριασμό

Για τους οφειλέτες του Δημοσίου, η πιο κρίσιμη αλλαγή βρίσκεται στην άλλη πλευρά της διαδικασίας: στο πώς μπορεί να φύγει η κατάσχεση από έναν τραπεζικό λογαριασμό.

Το νέο πλαίσιο της ΑΑΔΕ βάζει τρία «κλειδιά» για την αποδέσμευση. Πρώτο και βασικό είναι η πληρωμή τουλάχιστον του 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις.

Το υπόλοιπο χρέος πρέπει να έχει μπει σε ενεργή ρύθμιση ή να βρίσκεται σε αναστολή πληρωμής. Παράλληλα, ο φορολογούμενος πρέπει να έχει καθαρίσει και το υπόλοιπο μέτωπο των οφειλών του. Εάν υπάρχουν άλλα ληξιπρόθεσμα χρέη, ατομικά ή από αλληλέγγυα ευθύνη, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.

Η αίτηση για την άρση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο myAADE, μέσα από την εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου», ενώ η σχετική απόφαση μπορεί να εκδοθεί μία φορά ανά οφειλέτη.

Το τοπίο των κατασχέσεων αλλάζει έτσι αισθητά: οι πιστωτές αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στη διαδικασία δέσμευσης καταθέσεων και οι τράπεζες λειτουργούν πλέον με το χρονόμετρο. Για τον οφειλέτη, από την άλλη πλευρά, υπάρχει δρόμος επιστροφής σε έναν «καθαρό» λογαριασμό, αλλά περνά υποχρεωτικά από την πληρωμή και τη ρύθμιση των χρεών του.

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