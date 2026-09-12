ΙΛΥΔΑ: Άλμα 96% στα καθαρά κέρδη, ισχυρή ρευστότητα και νέα επενδυτικά ανοίγματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

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Σχεδόν διπλασίασε την καθαρή της κερδοφορία η ΙΛΥΔΑ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με την εταιρεία πληροφορικής να συνδυάζει την αύξηση των πωλήσεων με σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ενίσχυσης των λειτουργικών αποτελεσμάτων της. Την ίδια στιγμή, διατηρεί μηδενικό δανεισμό και αυξημένη ρευστότητα, δημιουργώντας μεγαλύτερα περιθώρια για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Ο κύκλος εργασιών της ΙΛΥΔΑ διαμορφώθηκε στα 5,22 εκατ. ευρώ, από 4,51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 15,77%. Τα μικτά κέρδη κινήθηκαν ακόμη ταχύτερα, σημειώνοντας άνοδο 26,94% και φθάνοντας στα 3,62 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στη λειτουργική κερδοφορία. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 76,86%, στα 3,75 εκατ. ευρώ, έναντι 2,12 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν στα 3,04 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 97,06%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 96,33%, στα 3,13 εκατ. ευρώ από 1,59 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι το ύψος των καθαρών αποτελεσμάτων επηρεάζεται από την πιστωτική απεικόνιση του φόρου εισοδήματος στις οικονομικές καταστάσεις.

Μηδενικός δανεισμός και αυξημένα διαθέσιμα

Ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη ημέρα της εταιρείας αποκτά η χρηματοοικονομική της θέση. Η ΙΛΥΔΑ διατηρεί μηδενικό δανεισμό, ενώ παράλληλα εμφανίζει αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα, σημαντικά μειωμένες εμπορικές απαιτήσεις και ενισχυμένα ίδια κεφάλαια.

Η κεφαλαιακή αυτή εικόνα παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού, αλλά και για πιθανές κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, τις οποίες η εταιρεία εντάσσει στις προτεραιότητές της για το επόμενο διάστημα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο πραγματοποιήθηκε και η ετήσια γενική συνέλευση, η οποία ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,09 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, εξελέγη νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία.

Στις 17 Ιουνίου ξεκίνησε επίσης η ειδική διαπραγμάτευση των μετοχών της ΙΛΥΔΑ από τη Eurobank Equities, με στόχο την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και της ρευστότητας της μετοχής.

Στροφή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο τεχνολογικό σκέλος, η ΙΛΥΔΑ προχωρά σταδιακά στην ενσωμάτωση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στα νέα προϊόντα λογισμικού που αναπτύσσει. Η στρατηγική επικεντρώνεται στην αυτοματοποίηση λειτουργιών, στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών και στην ανάπτυξη πιο προηγμένων δυνατοτήτων ανάλυσης δεδομένων.

Τον Ιούνιο η εταιρεία πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές πρότυπο ISO 42001:2023 για τη Διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης από την TÜV AUSTRIA. Με τη συγκεκριμένη προσθήκη, το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης της ΙΛΥΔΑ διαθέτει πλέον πιστοποίηση βάσει έξι διεθνών προτύπων.

Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η διοίκηση διατηρεί στο επίκεντρο την περαιτέρω διείσδυση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιχειρώντας να αξιοποιήσει την επιτάχυνση των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Παράλληλα, επιδιώκει να αξιοποιήσει ευρωπαϊκές και κρατικές χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη νέων συστημάτων πληροφορικής και να ενισχύσει την παρουσία προϊόντων και υπηρεσιών της στις αγορές του εξωτερικού.

Με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου να δημιουργούν ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στο κατά πόσο η ΙΛΥΔΑ θα μετατρέψει τη διαθέσιμη ρευστότητα και τον μηδενικό δανεισμό σε νέα οργανική ανάπτυξη, επενδύσεις και πιθανές επιχειρηματικές κινήσεις

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