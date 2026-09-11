Σκουριές: Ξεκίνησε η παραγωγή χαλκού και χρυσού και πλησιάζει η ώρα της εμπορικής λειτουργίας

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Σε παραγωγική τροχιά περνά πλέον η μεγάλη επένδυση στις Σκουριές Χαλκιδικής, καθώς το έργο αφήνει σταδιακά πίσω του την πολυετή κατασκευαστική περίοδο και μπαίνει στην τελική ευθεία για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας. Το πρώτο συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού παρήχθη στις 8 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα για την Ελληνικός Χρυσός και τη μητρική Eldorado Gold.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας και της σταδιακής αύξησης της δυναμικότητας του εργοστασίου επεξεργασίας. Είχε προηγηθεί, τον Ιούλιο, η πρώτη εισαγωγή μεταλλεύματος στον θραυστήρα, ενώ στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν κρίσιμα τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας, μεταξύ των οποίων τα συστήματα θραύσης, άλεσης, επίπλευσης και πύκνωσης τελμάτων.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο είναι η έναρξη της εμπορικής παραγωγής, την οποία η Eldorado Gold τοποθετεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2026. Μέχρι τότε θα συνεχιστεί η σταδιακή αύξηση της λειτουργίας της μονάδας, ώστε το μεταλλευτικό συγκρότημα να προσεγγίσει τα προβλεπόμενα επίπεδα παραγωγικής δυναμικότητας.

Απόθεμα άνω των 4,6 εκατ. τόνων

Σημαντικό στοιχείο για την ομαλή μετάβαση στην κανονική λειτουργία αποτελεί και το απόθεμα μεταλλεύματος που έχει ήδη δημιουργηθεί. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ξεπερνά τους 4,6 εκατ. τόνους, παρέχοντας επαρκή πρώτη ύλη για την περίοδο κατά την οποία το εργοστάσιο θα ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς.

Η έναρξη παραγωγής αλλάζει πλέον και την οικονομική διάσταση του project. Οι Σκουριές περνούν από τη φάση κατά την οποία απορροφούσαν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια στη φάση δημιουργίας παραγωγής και, σταδιακά, εσόδων. Πρόκειται για μια μετάβαση ιδιαίτερης σημασίας για την Eldorado Gold, καθώς το έργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα νέα μεταλλευτικά projects χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη.

Η στρατηγική σημασία του χαλκού

Το timing αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω του χαλκού. Η αυξανόμενη χρήση του μετάλλου στα ηλεκτρικά δίκτυα, στις ΑΠΕ, στην ηλεκτροκίνηση και γενικότερα στις υποδομές της ενεργειακής μετάβασης έχει ενισχύσει διεθνώς τη στρατηγική σημασία νέων παραγωγικών μονάδων.

Για την Ελληνικός Χρυσός, πάντως, το κρίσιμο διάστημα αρχίζει τώρα. Η παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος αποτελεί το πρώτο χειροπιαστό αποτέλεσμα της επένδυσης, αλλά το πραγματικό τεστ θα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου και η μετάβαση σε σταθερή εμπορική παραγωγή μέσα στους επόμενους μήνες.

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