Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

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Στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα αναφέρθηκε η Ηρώ Μουκίου, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά ο Έλληνας πολίτης.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο «Enjoy», η ηθοποιός έθιξε το ζήτημα της ακρίβειας, ενώ έκανε λόγο για εξαφάνιση της μεσαίας τάξης και φτώχεια εξαιτίας της οποίας έχει αυξηθεί και η εγκληματικότητα.

«Οι Έλληνες δουλεύουν μόνο για την επιβίωση, όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα να ζήσει, τού κλέβουν την αξιοπρέπεια» τόνισε, ενώ αναφέρθηκε και στην έλλειψη παιδείας που υπάρχει στη χώρα μας.

«Σήμερα ο Έλληνας προσπαθεί να επιβιώσει. Από τα Μνημόνια και μετά πέρασε πολλά. Τον βρήκε η πανδημία και ύστερα ήρθε η ακρίβεια. Κάποιοι Έλληνες πλούτισαν μέσα από την κρίση και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα βασικά. Έχουμε, πλέον, Έλληνες δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν μόνο για την επιβίωση, για να μπορέσουν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Σκέφτονται ακόμη και το αν θα πάνε σινεμά. Για διακοπές, ούτε λόγος. Η μεσαία τάξη, που κάποτε κρατούσε τις ισορροπίες, έχει εξαφανιστεί. Γι’ αυτό βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, και αυτή τη μεγάλη έξαρση της βίας μέσα στην ελληνική οικογένεια. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια. Βλέπουμε πλέον πολλά εγκλήματα στη χώρα μας, πολλές κλοπές. Ο άλλος μπορεί να φτάσει στο σημείο να σκοτώσει για λίγα χρήματα. Αρέσει στην κυβέρνηση αυτή η εγκληματικότητα στην ελληνική κοινωνία; Της αρέσει να βλέπει τη φτώχεια στην Ελλάδα;» αναρωτήθηκε.

«Για μένα είναι όλα θέμα παιδείας. Τι παιδεία θέλουμε; Μια χώρα καθορίζεται από την παιδεία της. Η παιδεία είναι δύναμη. Όσο καλύτερη παιδεία έχεις τόσο καλύτερη χώρα έχεις. Η παιδεία πηγάζει πρώτα μέσα από την οικογένεια και μετά μέσα από το σχολείο. Όταν υπάρχει έλλειψη αγωγής, προτύπων, ιδανικών και αξιών μέσα στο σπίτι, αυτό αντανακλάται σε ολόκληρη την κοινωνία. Δεν μένουν ανεπηρέαστα τα μέλη της. Ο μικρόκοσμος έχει αντίκτυπο στο όλον. Δυστυχώς, ως λαός δεν το έχουμε πετύχει με την παιδεία μας, ούτε μέσα στην οικογένεια ούτε στο σχολείο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κριτική σκέψη. Δείτε, για παράδειγμα, τι συμβαίνει κάθε χρόνο με τις πυρκαγιές. Είναι τραγικό. Πόσες ζωές και περιουσίες χάνονται, πόσα δάση καταστρέφονται, πόσο οξυγόνο χάνουμε. Ναι, υπάρχουν κλιματική αλλαγή και κλιματική κρίση, αλλά υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας, υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Ποιος φταίει όταν δεν καθαρίζεις το οικόπεδό σου από τα ξερά χόρτα ή όταν κάνεις εργασίες με τροχό μέσα στο καλοκαίρι; Έχω εξοχικό στο Πήλιο και κάθε καλοκαίρι τρέμει η ψυχή μου. Καρδιοχτυπώ για τις φωτιές, για τα μπαζωμένα ρέματα, για τα σκουπίδια στα οικόπεδα. Δεν υπάρχει πρόληψη. Και όπως λέει ο Ιπποκράτης, το σημαντικό είναι το “προλαμβάνειν” και όχι το “θεραπεύειν”. Το θέμα είναι να προλάβεις την αρρώστια. Αλλά ακόμη και αυτό είναι θέμα παιδείας. Ακόμη και ο καθαρισμός του οικοπέδου σου είναι θέμα παιδείας. Το ξαναλέω: Πρέπει να σκεφτούμε τι χώρα θέλουμε και με ποιες αξίες θέλουμε να ζούμε» πρόσθεσε.

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