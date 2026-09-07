Πυρ ομαδόν κατά Σαμαρά – Ντόρα Μπακογιάννη: Έβγαλε τρομερή χολή – Γεωργιάδης: Θύμισε… Κωνσταντοπούλου – Μαρινάκης: Ακόμα δεν είναι αντίπαλος – Σδούκου: Θέλει να προκαλέσει ζημιά (Video)

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Στο στόχαστρο «γαλάζιων» στελεχών βρίσκεται πλέον ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε… ανοιχτό πόλεμο με την κυβέρνηση.

«Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά και όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και αμέσως μετά. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ η Ντόρα Μπακογιάννη περιέγραψε και ένα γραπτό μήνυμα που έλαβε χθες αμέσως μετά τη δήλωση Σαμαρά. Όπως είπε ήταν ένα μήνυμα από παλιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι της είχαν πει σε παλαιότερη συζήτηση ότι δεν θα ψήφιζαν ξανά το κόμμα.

Ωστόσο, μετά το βίντεο οι ίδιοι της είπαν χαρακτηριστικά: «Ε όχι κι έτσι. Ο Σαμαράς επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ήταν εξίσου αιχμηρός, καθώς, σχολιάζοντας το βίντεο που ανήρτησε χθες ο πρώην πρωθυπουργός, είπε ότι «αν έβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Πείτε μου μια διαφορά. Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος αλλά δεν μπορεί σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό 8 χρόνια, αυτό είναι παράλογο. Αντιπαθεί τον Μητσοτάκη, δεν τον γουστάρει, ένα θετικό δεν βρήκε στη ΝΔ;».

«Κανείς από εμάς δεν είπε ότι δεν χωράει στη ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς. Το αν ο ίδιος θέλει να είναι εκτός της ΝΔ, είναι δική του επιλογή. Ο κ. Σαμαράς έκανε βίντεο και είπε 5 πράγματα για την κυβέρνηση – Τέμπη, διαφθορά, απευθείας αναθέσεις, ακρίβεια. Βλέπετε ένας άνθρωπος που έχει αυτή την αντίληψη, να έχει μεγάλη δυνατότητα σύμπτωσης με την κυβέρνηση;» σημείωσε ο υπουργός και προσέθεσε ότι «υπάρχει μια παροιμία που λέει το γινάτι βγάζει μάτι, είναι χοντρό το γινάτι, είναι κρίμα» ενώ τόνισε ότι «αν επιλέξει να κάνει κόμμα δεν θα είναι πολιτικός αντίπαλος; Τι θα είναι, πολιτικός σύμμαχος; Αν το επιλέξει πάμε σε πολιτική μάχη, λυπηρό είναι, δεν μου αρέσει αλλά…».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου από τη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τον Α. Σαμαρά, λέγοντας ότι «ο κ. Σαμαράς αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής, δεν βλέπω περιθώριο συνεννόησης. Ο κ.Σαμαράς ελπίζω θα σκεφτεί την υστεροφημία του. Η παράταξη τον δέχθηκε πίσω και τον τίμησε. Διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη. Ελπίζω να μην αξιοποιήσει αυτήν την τεχνογνωσία».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς αν ο Α. Σαμαράς είναι «αντίπαλος» της ΝΔ είπε χαρακτηριστικά ότι «μέχρι να κάνει κόμμα, όχι. Αλλά από κει και πέρα, όταν ακούμε κάποια πράγματα τα οποία λέγονται, για τα οποία υπάρχει μια εντελώς αντίθετη πραγματικότητα… Ακούμε κάποιες αιτιάσεις για την εξωτερική πολιτική και για την άμυνα. Έχουμε κάτσει πολλές φορές και έχουμε δείξει τι έχει γίνει από το ’19 μέχρι σήμερα».

«Και δεν αναφέρομαι μόνο στα εξοπλιστικά -Rafale, Belharra, F-16, F-35. 45 χρόνια δεν είχαμε ακούσει για ΑΟΖ με την Αίγυπτο ή με την Ιταλία. Επί Μητσοτάκη έγινε. Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που δηλαδή με τη σφραγίδα της Ευρώπης κατοχυρώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας, δεν είχαμε δει τα προηγούμενα 45 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Επί Μητσοτάκη είδαμε. Κάνουν κρίσεις, αλλά αυτοί οι οποίοι συναντούσαν -και καλά έκαναν- τον κύριο Ερντογάν, ενώ είχαμε την προηγούμενη μέρα δεκάδες παραβιάσεις… δεν το θεωρώ λογικό πολιτικά να κουνάνε το δάχτυλο σε έναν πρωθυπουργό που και εκείνος συναντάει τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά ταυτόχρονα ισχυροποιεί τη χώρα», είπε ο Π. Μαρινάκης.

Στη φράση που προκάλεσε την ένταση μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά, ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει την τεχνογνωσία να κάνει ζημιά στην παράταξη, στάθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος της ΝΔ, η οποία δήλωσε (Παραπολιτικά FM), ότι «δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η φράση παρεξηγήθηκε τόσο πολύ ούτε και γιατί προκάλεσε εκνευρισμό στον κ. Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός δεν μίλησε με μια θεωρητική εκτίμηση υπάρχει ιστορία η οποία είναι καταγεγραμμένη», εξηγώντας ότι «όπως φαίνεται σήμερα ο κ. Σαμαράς θέλει να ξαναβρεθεί απέναντι στη ΝΔ, να επιχειρήσει ξανά να προκαλέσει ζημιά στην παράταξη από την οποία προήλθε. Νομίζω ότι αυτό είπε ο Πρωθυπουργός σχολιάζοντας ότι υπάρχει ένα μοτίβο στην πολιτική διαδρομή του κ. Σαμαρά όταν τα πράγματα ενδεχομένως μέσα στη ΝΔ δεν εξελίσσονται, ίσως όπως ο ίδιος θα ήθελε, μπορεί να θεωρεί ότι η απάντηση είναι να βρεθεί απέναντί της».

«Αυτό δεν είναι προσβολή, ούτε και χαρακτηρισμός νομίζω ότι είναι κομμάτι της ιστορικής διαδρομής. Εφόσον επιλέγει σήμερα για μία ακόμη φορά να στραφεί εναντίον της παράταξης, αυτό θα είναι μία δική του επιλογή και θα κριθεί από τους πολίτες στην κάλπη», σημείωσε για να προσθέσει, πάντως, ότι «τα πιο σημαντικά καθημερινά είναι άλλα, είναι οι διεθνείς εξελίξεις, είναι τα προβλήματα, είναι τα οικονομικά μέτρα. Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη μας σκέψη τι θα πει είτε ο κ. Σαμαράς ή κάθε πολιτικός φίλος ή εκπρόσωπος. Οι νεοδημοκράτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι είναι η ΝΔ».

Επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισήμανε ότι «οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τις σχέσεις μεταξύ των πολιτικών, αλλά για την τσέπη τους, τις οικογένειές τους, το σχολείο των παιδιών, την υγεία. Τα κόμματα υπάρχουν για την κοινωνία. Κάθε κόμμα δικαιώνεται αν είναι πάνω σε ένα κοινωνικό ρεύμα, η Νέα Δημοκρατία είναι στο ρεύμα “Ευρώπη και κοινή λογική”. Το κόμμα του κ. Σαμαρά δεν έχει γίνει ακόμα, το ερώτημα είναι αν θα υπάρχει τέτοιο κοινωνικό ρεύμα που θα εκφραστεί».

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