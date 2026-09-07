Μητσοτάκης εναντίον ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ: Τα «τρακτέρ», ο «ροζ ΣΥΡΙΖΑ» και η σκληρή απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη

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Σε έναν από τους βασικούς αντιπάλους του επέλεξε να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, εξαπολύοντας αλλεπάλληλες επιθέσεις στον Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο για τις οικονομικές προτάσεις του κόμματός του όσο και για τη συνολικότερη πολιτική του κατεύθυνση.

Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε στο ίδιο ύφος και η διατήρηση της κόντρας σε υψηλούς τόνους αποδίδεται και λογικά μάλλον, στο γεγονός ότι τα δύο κόμματα διεκδικούν ένα κομμάτι κεντρώας προέλευσης. Το οποίο κομμάτι ίσως αποδειχθεί κρίσιμο και για το στόχο διακυβέρνησης που έχει η ΝΔ, αλλά και για τη μάχη επιβίωσης που δίνει το ΠΑΣΟΚ.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε την επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού στο Δημόσιο, όπως και τις προτάσεις για τον ΦΠΑ, με το επιχείρημα ότι «δεν βγαίνουν οι αριθμοί» και ότι, αν εφαρμοστούν σωρευτικά, «θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα». Κατηγόρησε μάλιστα το ΠΑΣΟΚ για «οκνηρία», επειδή, όπως είπε, επαναλαμβάνει προτάσεις που γνωρίζει ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός, ενώ ήταν ιδιαίτερα επιθετικός για τις ρυθμίσεις οφειλών, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δώσει κίνητρα σε «μπαταχτσήδες» και συνδέοντας την κριτική του με τον νόμο Κατσέλη.

Από τα «τρακτέρ» στον «ροζ ΣΥΡΙΖΑ»

Ακόμη πιο πολιτική ήταν η επίθεση όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρόσφατη επετειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Με εμφανώς ειρωνική διάθεση μίλησε για «σημαιάκια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια, τραγούδια», για να συνδέσει στη συνέχεια τη δεκαετία του 1980 με την εκτίναξη του δημόσιου χρέους και να κατηγορήσει το κόμμα ότι κοιτάζει προς τα πίσω αντί προς το μέλλον.

Η πιο αιχμηρή φράση του, πάντως, αφορούσε ευθέως τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προβλέποντας «κρεσέντο παροχολογίας» μέχρι τις εκλογές, υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί «με πολύ επιμονή και συστηματικότητα» να μετατρέψει το κόμμα του σε «έναν ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ».

Η ένταση των αναφορών μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Το Μαξίμου δείχνει ότι επιχειρεί να πλήξει το ΠΑΣΟΚ ακριβώς στο πεδίο στο οποίο εκείνο θέλει να εμφανιστεί ως κυβερνητική εναλλακτική λύση: την οικονομική αξιοπιστία και τη σοσιαλδημοκρατική του ταυτότητα, επιχειρώντας παράλληλα να το ταυτίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΛΑΣ.

ΠΑΣΟΚ: «Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση»

Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε σε ανάλογο ύφος, χαρακτηρίζοντας «αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση» το τρίπτυχο της παρουσίας Μητσοτάκη. Για την ιστορική αναφορά στο χρέος αντέτεινε ότι η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη παρέλαβε το χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και το παρέδωσε στο 111,6%, ενώ υπενθύμισε και την εκτίναξή του κατά την περίοδο 2004-2009.

Το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε μάλιστα να επιστρέψει στον πρωθυπουργό την κατηγορία περί ταύτισης με τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι με τις θέσεις του για την πρώτη κατοικία, τα πλεονάσματα και τη φορολογία είναι ο ίδιος που «ταυτίστηκε όσο κανείς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τον Αλέξη Τσίπρα».

Και έκλεισε την αντιπαράθεση με σαφή εκλογική αιχμή: ο Μητσοτάκης, ανέφερε, μπορεί να προσπαθεί «με τραγουδάκια» να επιλέξει τον αντίπαλο που τον βολεύει, όμως «τον αντίπαλό του θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και θα του στείλει τον λογαριασμό».

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