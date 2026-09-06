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06.09.2026 08:57

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C – Πρόγνωση Αρναούτογλου

06.09.2026 08:57
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Ο προσγνώστης Σάκης Αρναούτογλου παρουσίασε μέσω βίντεο την αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, επισημαίνοντας την κυριαρχία γενικά καλών καιρικών συνθηκών μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, με σποραδικές τοπικές βροχές και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Παράλληλα, προειδοποίησε για μεταβολές που θα εμφανιστούν από το τέλος της εβδομάδας, με πιθανή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, οι συνθήκες θα παραμείνουν κυρίως αίθριες έως την Τετάρτη, με λίγες τοπικές βροχές σε περιορισμένες περιοχές. Οι βοριάδες θα παρουσιάσουν ενίσχυση, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου το πνέον άνεμοι θα είναι πιο έντονοι. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας θα κυμανθούν γύρω στους 32-33°C, διατηρώντας το θερμό κλίμα.

Από την Πέμπτη και ειδικότερα προς την Παρασκευή, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές με αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα τοπικών βροχών, αρχικά στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου δείχνει προοπτική για πιο οργανωμένη μεταβολή, με αυξημένες βροχοπτώσεις να επηρεάζουν κυρίως τις δυτικές περιοχές. Ωστόσο, δεδομένης της απόστασης της πρόγνωσης, ο Αρναούτογλου τόνισε ότι απαιτείται περαιτέρω επιβεβαίωση.

Παράλληλα, η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά: από τους 33°C στις αρχές της εβδομάδας, θα πέσει περίπου στους 31°C το τριήμερο Παρασκευή-Κυριακή, ενώ στις 15-16 Σεπτεμβρίου θα φτάσει κοντά στους 29-30°C.

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