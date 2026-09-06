search
ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 10:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2026 09:40

Παγκράτι: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών μέσα σε γεμάτο λεωφορείο (Video)

06.09.2026 09:40
LEOFOREIO_OASA

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένταση και αναστάτωση προκλήθηκαν μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203, στο Παγκράτι, όταν δύο νεαροί ήρθαν στα χέρια, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Οι φωνές ακούστηκαν μέσα στο λεωφορείο, ενώ ένας από τους δύο νεαρούς, ο οποίος φορούσε κίτρινη μπλούζα, φέρεται να χτυπά επανειλημμένα τον άλλο νεαρό στην πλάτη και στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο. Οι περισσότεροι επιβάτες παρέμειναν θεατές, χωρίς να επέμβουν, ενώ μόνο ένας επιβάτης προσπάθησε να τους χωρίσει.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφονται σε μέσα μαζικής μεταφοράς, προκαλώντας προβληματισμό για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.

Διαβάστε επίσης:

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C – Πρόγνωση Αρναούτογλου

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα»: 112 για τη φωτιά στο δάσος της Τραπεζίτσας – Καίει για 6η μέρα

Τροχαίο στα Γλυκά Nερά: 16χρονος με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από ΙΧ – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giotaki fani
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφιέρωση στην αφιέρωση το πάνε Μητσοτάκης – ΕΛΑΣ

Natalie Portman
LIFESTYLE

Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για τρίτη φορά

lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

William- kideia elisavet- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Θα εκπροσωπήσει τον Κάρολο στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας

LEOFOREIO_OASA
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών μέσα σε γεμάτο λεωφορείο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Tanagra F-4 Phantom pilots
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην Πολεμική Αεροπορία: Ο 37χρονος σμηναγός που έχασε τη ζωή του από τη συντριβή του Phantom, στην Τανάγρα, το άλλο Σάββατο θα βάφτιζε την 5 μηνών κόρη του

Fourna
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύτεκνη οικογένεια στη Φουρνά: Οι επιλογές που οδήγησαν τη Βάσω και τον Στέφανο στη Νάξο

Spetses
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλεψαν 40.000 ευρώ από σπίτι στις Σπέτσες και το έσκασαν με θαλάσσιο ταξί, αλλά τους συνέλαβαν στην Αργολίδα

klelia-antinoos (1)
LIFESTYLE

Αντίνοος Αλμπάνης: «Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτή τη ζωή, τα άλογα και η Κλέλια»

kabourakis_arniakos
MEDIA

«Νιώθω λίγο Γιώργος Παπαδάκης»: Το καλωσόρισμα του Καμπουράκη στον Τάσο Αρνιακό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 10:04
giotaki fani
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφιέρωση στην αφιέρωση το πάνε Μητσοτάκης – ΕΛΑΣ

Natalie Portman
LIFESTYLE

Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για τρίτη φορά

lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

1 / 3