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06.09.2026 08:42

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα»: 112 για τη φωτιά στο δάσος της Τραπεζίτσας – Καίει για 6η μέρα

06.09.2026 08:42
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Σε δύσβατο σημείο μαίνεται για 6η μέρα η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, μετά τη χθεσινή αναζωπύρωση.

Η πυρκαγιά καεί πεύκα και η περιοχή έχει καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες καπνού.

Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά εστάλη και μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή.

«Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί της Κυριακής, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «ιδιαίτερα δύσκολη», καθώς το ανάγλυφο της περιοχής δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Προβληματισμό προκαλούν οι μεγάλες ποσότητες καπνού που απελευθερώνονται από τις χαράδρες και μεταφέρονται στην ευρύτερη περιοχή, αυξάνοντας την ανάγκη για αυξημένη επιτήρηση.

Στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες, έξι ομάδες δασοκομάντος και 48 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 12 εναέρια μέσα, μεταξύ των οποίων οκτώ αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

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