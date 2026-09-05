Κόνιτσα: Μεγάλη αναζωπύρωση στο δάσος στην Τραπεζίτσα – Συνεχίζει να καίει για πέμπτη ημέρα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αναζωπύρωση στο δάσος στην Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα που καίει από την περασμένη Δευτέρα σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από κεραυνό και από χθες Παρασκευή λόγω της ενίσχυσης των ανέμων σημειώνονται αναζωπυρώσεις.

Σήμερα τα απόγευμα η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις όπως φαίνεται από το μεγάλο σύννεφο πυκνού καπνού καπνού που υψώνεται στο βουνό.

Μεγάλη αναζωπύρωση

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή κλήθηκαν και επιχειρούν πέντε συνολικά εναέρια μέσα, τρία ελικόπτερα και δύο καναντέρ που παίρνουν νερό από τη λίμνη Παμβώτιδα, κάνουν τη ρίψη και επιστρέφουν.

Οι ρίψεις από τα Καναντέρ είναι επιτυχημένες και απολύτως αναγκαίες είναι όμως μεγάλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πλήρωση των δεξαμενών τους στα Ιωάννινα, την πτήση μέχρι το σημείο ρίψης στην Κόνιτσα και την επιστροφή τους καθώς αυτό υπολογίζεται περίπου σε 25-30 λεπτά της ώρας.

Επίσης, υπάρχει και ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας που είναι το ότι τα καναντέρ χρειάζεται να μεταβούν για ανεφοδιασμό καυσίμων στη Θεσσαλονίκη και να επιστρέψουν κάτι που αυξάνει πολύ περισσότερο τη χρονική απόσταση μεταξύ των ρίψεων.

Από εδάφους έχουν κινητοποιηθεί 60 πυροσβέστες από τα πεζοπόρα τμήματα και τις ΕΜΟΔΕ Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Βόλου και Πάτρας ενώ από το πρωί ισχυρή είναι και η παρουσία εθελοντών από την περιοχή της Κόνιτσας όπως έγινε και τις πρώτες ημέρες της πυρκαγιάς.

Η επιχείρηση είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του ανάγλυφου που μαίνεται η πυρκαγιά και το οποίο ουσιαστικά είναι απροσπέλαστο με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν στραμμένη την προσοχή τους και την προσπάθειά τους στο να μην κατέβει η φωτιά προς την πόλη της Κόνιτσας και στο δάσος που βρίσκεται πάνω από αυτήν.

Νέα απαγόρευση πρόσβασης στη χαράδρα Αώου

Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας στην Κόνιτσα με τη συμμέτοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων όπου αναλύθηκε εκ νέου η κατάσταση και δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και αντιμετώπιση της νέας συνθήκης.

Με απόφαση επίσης του Περιφερειάρχη, Αλ. Καχριμάνη που αναρτήθηκε στη «διαύγεια» ανακοινώθηκε η εκ νέου απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας των πολιτών, εντός του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου και της Χαράδρας Στομίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια και προστασία τους. Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα μηχανήματα και οχήματα των Υπηρεσιών, του Δήμου Κόνιτσας, καθώς και τα οχήματα παροχής βοήθειας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και του Δήμου όταν εκτελούν υπηρεσία και των εθελοντικών ομάδων/οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας μετά από εντολή των Πυροσβεστικών υπηρεσιών όταν και όπου χρειαστούν.

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