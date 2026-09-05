90η ΔΕΘ: Ολοκληρώθηκαν οι πορείες σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης

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Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ οι πορείες σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Οι διαδηλωτές που ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στη ΧΑΝΘ και έκαναν πορεία μέχρι την περιοχή του Λιμανιού.

Στη ΧΑΝΘ συγκεντρώθηκαν, επίσης, οι συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη και συνταξιούχοι.

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης με αφετηρία το άγαλμα του Βενιζέλου και στο το ίδιο σημείο κατέληξαν.

Στην Καμάρα συγκεντρώθηκαν συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Aριστεράς και του Αντιεξουσιαστικού χώρου, καθώς και συνδικάτα.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και άλλοι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα ξεκίνησαν από τον Λευκό Πύργο και κινήθηκαν προς τη ΧΑΝΘ.

Πριν από τις συγκεντρώσεις η αστυνομία προχώρησε σε 12 προσαγωγές, έξι από τις οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Οι δρόμοι που είχαν κλείσει λόγω των συγκεντρώσεων δόθηκαν στην κυκλοφορία.

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