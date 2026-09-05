search
ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 23:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2026 22:06

90η ΔΕΘ: Ολοκληρώθηκαν οι πορείες σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης

05.09.2026 22:06
March

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ οι πορείες σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Οι διαδηλωτές που ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στη ΧΑΝΘ και έκαναν πορεία μέχρι την περιοχή του Λιμανιού.

Στη ΧΑΝΘ συγκεντρώθηκαν, επίσης, οι συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη και συνταξιούχοι.

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης με αφετηρία το άγαλμα του Βενιζέλου και στο το ίδιο σημείο κατέληξαν.

Στην Καμάρα συγκεντρώθηκαν συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Aριστεράς και του Αντιεξουσιαστικού χώρου, καθώς και συνδικάτα.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και άλλοι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα ξεκίνησαν από τον Λευκό Πύργο και κινήθηκαν προς τη ΧΑΝΘ.

Πριν από τις συγκεντρώσεις η αστυνομία προχώρησε σε 12 προσαγωγές, έξι από τις οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Οι δρόμοι που είχαν κλείσει λόγω των συγκεντρώσεων δόθηκαν στην κυκλοφορία.

Διαβάστε επίσης:

Κόνιτσα: Μεγάλη αναζωπύρωση στο δάσος στην Τραπεζίτσα – Συνεχίζει να καίει για πέμπτη ημέρα

Πρώην πιλότος εξηγεί τη συντριβή του Phantom: Το στοιχείο του απρόβλεπτου σε χαμηλό ύψος και η αυτοθυσία των χειριστών Photos/Video)

Νεκρή σε τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας η 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Richard Branson
ΚΟΣΜΟΣ

Για τις ακριβές πτήσεις «φταίνε οι ανόητοι πολιτικοί που αρχίζουν πολέμους», λέει ο Μπράνσον της Virgin

siriza-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί το πακέτο των 2 δισ. ευρώ»

tsoukalas_0309_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε – Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει»

venice
ΣΙΝΕΜΑ

83ο Φεστιβάλ Βενετίας: Μια σφαίρα στα μυαλά του Τζον Μάλκοβιτς;      

Karambola
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό – Τρεις τραυματίες, ο ένας πολύ σοβαρά (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-antinoos (1)
LIFESTYLE

Αντίνοος Αλμπάνης: «Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτή τη ζωή, τα άλογα και η Κλέλια»

manolis-kostidis
LIFESTYLE

Κωστίδης: Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια υπό τον Ερντογάν 

kabourakis_arniakos
MEDIA

«Νιώθω λίγο Γιώργος Παπαδάκης»: Το καλωσόρισμα του Καμπουράκη στον Τάσο Αρνιακό (Video)

pizzette-di-melanzane-risultato-scaled (1)
CUCINA POVERA

Εύκολα πιτσάκια μελιτζάνας

food
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κατσαρόλα χάνει έδαφος: Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν τη μάχη του έτοιμου φαγητού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 22:59
Richard Branson
ΚΟΣΜΟΣ

Για τις ακριβές πτήσεις «φταίνε οι ανόητοι πολιτικοί που αρχίζουν πολέμους», λέει ο Μπράνσον της Virgin

siriza-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί το πακέτο των 2 δισ. ευρώ»

tsoukalas_0309_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε – Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει»

1 / 3