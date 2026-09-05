Για τις ακριβές πτήσεις «φταίνε οι ανόητοι πολιτικοί που αρχίζουν πολέμους», λέει ο Μπράνσον της Virgin

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο ιδρυτής του Ομίλου Virgin, σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, απέδωσε την ευθύνη για τις αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στους «ανόητους ηγέτες» που ξεκινούν πολέμους.

Αν και δεν ανέφερε ευθέως ποιοι είναι αυτοί οι ηγέτες, είναι μια έμμεση, αλλά σαφής αναφορά στη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει αρρυθμίες στην παραγωγή και τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, προκαλώντας ραγδαία αύξηση στις τιμές των καυσίμων για αυτοκίνητα και αεροσκάφη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Virgin Atlantic πρόσθεσε επιπλέον χρέωση καυσίμων στις τιμές των εισιτηρίων.

Σε δηλώσεις του ο Μπράνσον δήλωσε ότι «δεν υπήρχε ανάγκη» για τον πόλεμο.

«Η σύγκρουση με το Ιράν ήταν εντελώς περιττή. Υπήρχε μια πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του υπόλοιπου κόσμου, η οποία είχε διαπραγματευτεί από τον πρόεδρο Ομπάμα και πολλούς Ευρωπαίους. Λειτουργούσε, οπότε δεν υπήρχε λόγος να την ακυρώσουν… Και αυτός ο πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Και ο πληθωρισμός ήταν μία από τις συνέπειες», δήλωσε.

Η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς για τα καύσιμα αεροσκαφών κυμαινόταν γύρω στα 800 δολάρια ανά τόνο, αλλά σημείωσε απότομη άνοδο μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν, φτάνοντας σε υψηλό άνω των 1.800 δολαρίων τον Απρίλιο. Έκτοτε έχει υποχωρήσει περίπου στα 1.450 δολάρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Virgin Atlantic, Κορνίλ Κόστερ, δήλωσε μάλιστα στο BBC ότι, δεδομένου «του επιπέδου των τιμών των καυσίμων», οι επιπλέον χρεώσεις για τα καύσιμα ήταν «απολύτως απαραίτητες».

Για τη Virgin οι χρεώσεις αυτές έφτασαν τις 50 λίρες στο εισιτήριο της οικονομικής θέσης, 180 λίρες στην premium και 360 λίρες στη business class.

Αρκετοί από τους ανταγωνιστές της Virgin μείωσαν τις πτήσεις τους, ενώ παράλληλα αύξησαν τις τιμές μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Μόλις αυτή την εβδομάδα η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το χειμερινό της πρόγραμμα πτήσεων λόγω των υψηλότερων τιμών καυσίμων και προειδοποίησε ότι οι τιμές των ευρωπαϊκών πτήσεων μικρών αποστάσεων «θα αυξηθούν σημαντικά» εάν οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Διαβάστε επίσης:

Κονγκό: 22 νεκροί από πυρκαγιά σε γαμήλιο πάρτι στην Κινσάσα

Ο Πούτιν συναντά τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ

Γερμανία: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για «τη δημοκρατία», παραμονή των κρίσιμων εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ