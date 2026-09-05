Πούτιν: «Δύσκολη» η κατάσταση στην Ουκρανία – Συνάντηση με τους απεσταλμένους του Τραμπ

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Με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκε το Σάββατο, στο Κρεμλίνο, ο ρώσος πρόεδρος.

Στην έναρξη των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε «δύσκολη» την κατάσταση, ενώ παράλληλα επαίνεσε τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

«Κατανοώντας ότι εισέρχεται σε μια δύσκολη κατάσταση, παρ’ όλα αυτά δεν σταματά τις προσπάθειές του να συμβάλει στην επίτευξη μιας διευθέτησης και να κάνει τη δική του συνεισφορά στην επίλυση της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τριήμερη παύση των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν έδωσε εντολή στις ρωσικές δυνάμεις να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο Κίεβο για τρεις ημέρες, αρχής γενομένης από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, σε σχέση με την επίσκεψη των δύο Αμερικανών απεσταλμένων στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Πούτιν πρόσθεσε πως ότι έχει μειωθεί και η ένταση των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον της Ρωσίας και διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια των Αμερικανών διαπραγματευτών.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε μια ευρύτερη τριήμερη κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του, ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είχε συνομιλήσει με τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους, οι οποίοι αναμένεται να επισκεφθούν την Ουκρανία την Κυριακή. Όπως ανέφερε, το Κίεβο είναι έτοιμο να απέχει από επιθέσεις στη Μόσχα έως και τη Δευτέρα.

Μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο

Παρά τις διπλωματικές επαφές, οι θέσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τους όρους τερματισμού του πολέμου.

Πηγή κοντά στο Κρεμλίνο, μιλώντας πριν γίνει γνωστή η πιθανή επίσκεψη των απεσταλμένων του Τραμπ, δήλωσε στο Reuters ότι ο Πούτιν εξακολουθεί να επιδιώκει την κατάληψη επιπλέον ουκρανικών εδαφών.

Πρόσθεσε πως ότι δεν υπάρχει περιθώριο συμφωνίας για τη γραμμή του μετώπου έως ότου η Ρωσία ολοκληρώσει την κατάληψη του υπόλοιπου τμήματος της περιφέρειας του Ντονέτσκ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί έως το τέλος του έτους.

Οι δυτικές στρατιωτικές αναλύσεις, ωστόσο, θεωρούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο δύσκολο, δεδομένου του αργού ρυθμού προέλασης των ρωσικών δυνάμεων.

Η Ουκρανία έχει απορρίψει την παραχώρηση εδαφών που έχει καταφέρει να υπερασπιστεί με μεγάλο κόστος, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με παράδοση.

Αμετακίνητο το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο επανέλαβε την Παρασκευή ότι η θέση που έχει διατυπώσει ο Πούτιν εδώ και δύο χρόνια παραμένει «αμετακίνητη».

Η ρωσική πλευρά ζητά από την Ουκρανία να παραχωρήσει το σύνολο των εδαφών τεσσάρων περιφερειών που η Μόσχα έχει προσαρτήσει και να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Από τις τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες, τον Φεβρουάριο, οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας βαθιά μέσα στο έδαφος η μία της άλλης, ενώ κλιμάκωση έχει σημειωθεί και στη θάλασσα.

Στο χερσαίο μέτωπο, πάντως, οι γραμμές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σταθερές, με τη Ρωσία να σημειώνει σταδιακά κέρδη στην προσπάθειά της να θέσει υπό τον έλεγχό της ολόκληρο το Ντονμπάς.

Οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων και άνοδο των τιμών για τους ρώσους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, περίπου 30 επιθέσεις σε μεγάλες αποθήκες, οι περισσότερες από τις οποίες ανήκουν στη Wildberries, τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, έχουν επηρεάσει και την καταναλωτική οικονομία της χώρας.

Η συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ πραγματοποιείται, επομένως, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

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