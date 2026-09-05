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05.09.2026 10:25

«Νιώθω λίγο Γιώργος Παπαδάκης»: Το καλωσόρισμα του Καμπουράκη στον Τάσο Αρνιακό (Video)

05.09.2026 10:25
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Στη συχνότητα του Action 24 επέστρεψε ο Δημήτρης Καμπουράκης. Ο παρουσιαστής καλώσορισε στο στούντιο τη συμπαρουσιάστριά του Ντόνα Δρούτσα και στη συνέχεια τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό.

«Καλημέρα σας. Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε καινούρια συστήματα. Η κυρία Δρούτσα, η Ντόνα. Για μένα δεν χρειάζονται συστάσεις, είμαι παλιός εδώ. Με την Ντόνα θα κάνουμε εκπομπή φέτος, θα σας ξυπνάμε Σάββατο και Κυριακή», είπε ο Δημήτρης Καμπουράκης.

Στη συνέχεια υποδέχθηκε στο πλατό τον μετεωρολόγο, Τάσο Αρνιακό, που από τη φετινή τηλεοπτική σεζόν εντάσσεται στο δυναμικό του «Action 24».

«Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω, νιώθω λίγο Γιώργος Παπαδάκης, όταν σε έχω απέναντί μου», είπε ο παρουσιαστής με χιούμορ.

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