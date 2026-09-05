Στεγαστική ασφυξία: Τα οικοδομικά υλικά και τα ενοίκια-σοκ ανατινάζουν τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών

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Ενώ το κυβερνητικό επιτελείο οριστικοποιεί τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, η πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων περιγράφεται με αριθμούς που προκαλούν σοκ. Η στέγη εξελίσσεται στον μεγαλύτερο «εφιάλτη» για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς το εκρηκτικό κοκτέιλ της αύξησης του κόστους κατασκευής και της ανεξέλεγκτης κούρσας των ενοικίων ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα.

Η ρίζα της κρίσης εστράφη πλέον στην ίδια την παραγωγή και διατήρηση της κατοικίας:

«Φωτιά» στα οικοδομικά υλικά: Το κόστος κατασκευής νέων οικοδομών έχει εκτοξευθεί κατά 25% έως 30% την τελευταία τριετία. Οι τιμές σε βασικά υλικά, όπως ο σίδηρος, το σκυρόδεμα, το αλουμίνιο και τα μονωτικά, καταγράφουν μεσοσταθμικές αυξήσεις που ξεπερνούν το 35%, μετακυλίοντας το τελικό κόστος ανοικοδόμησης πάνω από τα 1.800 – 2.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ενοίκια που καταπίνουν μισθούς: Στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), τα ενοίκια έχουν σημειώσει αθροιστική αύξηση άνω του 40% την τελευταία πενταετία. Η μέση τιμή για ένα οικογενειακό διαμέρισμα 80-90 τ.μ. διαμορφώνεται πλέον στα 650 έως 900 ευρώ, όταν ο καθαρός κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 710 ευρώ και ο μέσος μισθός μόλις στα 1.040 ευρώ.

Δαπάνες στέγασης στο κόκκινο: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, περισσότερο από το 35% των νοικοκυριών στην Ελλάδα δαπανά άνω του 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του αποκλειστικά για έξοδα στέγης (ενοίκιο/δόση, κοινόχρηστα, ενέργεια), φέρνοντας την χώρα στην πρώτη θέση της Ευρώπης στη σχετική επιβάρυνση.

Την ίδια ώρα η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Airbnb), η διακράτηση χιλιάδων κλειστών ακινήτων από τράπεζες και funds, αλλά και η αγορά κατοικιών από ξένους επενδυτές έχουν περιορίσει δραστικά το απόθεμα των σπιτιών που διατίθενται για μακροχρόνια ενοικίαση.

Απέναντι σε αυτή τη στεγαστική ασφυξία, τα προγράμματα κρατικής αρωγής, όπως το «Σπίτι μου», αποδεικνύονται σταγόνα στον ωκεανό. Παρά τις επιδοτήσεις, η έλλειψη πραγματικού αποθέματος ποιοτικών και προσιτών κατοικιών οδηγεί σε τεχνητή διόγκωση των τιμών ακόμη και στα παλαιότερα ακίνητα, αφήνοντας εκτός χιλιάδες δικαιούχους που δεν μπορούν να καλύψουν τα τραπεζικά κριτήρια ή τις εξωφρενικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών.

Η ουσία είναι ξεκάθαρη: Όσο το κόστος κατασκευής παραμένει υψηλό και τα ενοίκια απορροφούν το μισό μηνιαίο εισόδημα, η στέγαση δεν αποτελεί απλώς οικονομικό πρόβλημα, αλλά κοινωνική βόμβα στα θεμέλια της χώρας. Το θέμα χρήζει μιας ολιστικής εθνικής στρατηγικής —με γενναία κίνητρα για το άνοιγμα των κλειστών διαμερισμάτων, ουσιαστικούς περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση σε κορεσμένες περιοχές και δημιουργία μιας πραγματικής δεξαμενής κοινωνικής κατοικίας— αλλιώς η στέγαση θα παραμένει απόλυτο εμπόδιο για την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία νέων οικογενειών στην Ελλάδα.

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