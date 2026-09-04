Η πρόβλεψη του Καλλιάνου για το κόμμα Σαμαρά μοιάζει σαν εκείνες για τον καιρό

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Ο Γιάννης Καλλιάνος δεν είναι (δεν θεωρείται μάλλον) η επιτομή της εγκυρότητας στην πρόβλεψη του καιρού. Έχει πει άλλωστε και κάτι μαργαριτάρια, όπως «ιστορικός χιονιάς», που τον έχουν βάλει για τα καλά στη ζώνη της γενικότερης καχυποψίας όταν επιδίδεται σε προχωρημένες μετεωρολογικές προγνώσεις.

Φαίνεται όμως ότι το… μοντέλο προβλέψεων (με «μοντέλα» δεδομένων κάνουν τις προγνώσεις) που χρησιμοποιεί για τον καιρό, πάει να το εφαρμόσει και στα πολιτικά. Κάκιστη ιδέα.

Το βράδυ της Πέμπτης ήταν καλεσμένος στην ΕΡΤ και σχεδόν… «χτυπιόταν» για να πείσει ότι ο Αντώνης Σαμαράς… δεν θα κάνει κόμμα. Μάλιστα αναφερόταν και με ποσοστά σε αυτή την πρόβλεψη, δίνοντας 10% πιθανότητες στην ίδρυση κόμματος.

Την ίδια ώρα μπορεί συνεργάτες του Σαμαρά να ετοιμάζουν τα… γραφικά με το όνομα του σήματος, αλλά και τα έγγραφα για το νέο κόμμα, πέρα από την ενοικίαση των γραφείων.

Αλλά ο Καλλιάνος εκεί, να επιμένει ότι δεν βλέπει κόμμα.

Πάντως καλύτερα να κάνει πολιτικές προβλέψεις, παρά μετεωρολογικές. Οι δεύτερες μπορεί να μπερδέψουν κόσμο, οι πρώτες είναι απλά αέρα κοπανιστός.

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