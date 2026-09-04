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04.09.2026 17:42

Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του

04.09.2026 17:42
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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 29χρονος από την Ηγουμενίτσα, ο οποίος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του ενώ η 24χρονη σύντροφος του βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, τις μεταμεσονύκτιες ώρες της περασμένης Τρίτης. 

Ο άνδρας είχε συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και είχε ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί στην ανακριτή.

Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Από αστυνομικό έλεγχο που είχε γίνει στον συλληφθέντα με συσκευή αλκοολομέτρου, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

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