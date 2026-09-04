Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 29χρονος από την Ηγουμενίτσα, ο οποίος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του ενώ η 24χρονη σύντροφος του βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, τις μεταμεσονύκτιες ώρες της περασμένης Τρίτης.
Ο άνδρας είχε συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και είχε ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί στην ανακριτή.
Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Από αστυνομικό έλεγχο που είχε γίνει στον συλληφθέντα με συσκευή αλκοολομέτρου, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.
Διαβάστε επίσης
Μαραθώνας: Συνελήφθησαν η κόρη κι ο εγγονός της νεκρής ηλικιωμένης – Πώς έγινε η μακάβρια αποκάλυψη (Video)
Κυψέλη: Οι γονείς του νεκρού βρέφους αμφισβητούν τον ιατροδικαστή και ορίζουν δικό τους σύμβουλο
Marfin: Εισαγγελικό «όχι» στην αποφυλάκιση της 46χρονης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.