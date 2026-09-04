Τι θα πει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Τα μέτρα, το χρονοδιάγραμμα και ο ορίζοντας 

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Μια σημαντική ιδιαιτερότητα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές θα έχει το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει από το βήμα της 90ης ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές με γνώση του περιεχομένου της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα μέτρα αυτά – σε αντίθεση με άλλες χρονιές – δεν θα έχουν εφαρμογή μόνο τον επόμενο χρόνο, αλλά θα απλώνονται σε διάστημα τετραετίας – άλλωστε η δεύτερη θητεία της τρέχουσας κυβέρνησης λήγει μέσα σε μερικούς μήνες, οπότε ο πρωθυπουργός θέλει να δώσει στα μέτρα ορίζοντα μιας νέας τετραετίας/κυβερνητικής θητείας, δηλαδή ως το 2030-2031.

Σε δεύτερο επίπεδο – και χωρίς να μπαίνουν σε λεπτομέρειες γύρω από τα μέτρα αυτά καθαυτά – οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι θα αφορούν και θα απευθύνονται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες (στην ουσία, δηλαδή, σε όλες τις κρίσιμες εκλογικά κοινωνικές ομάδες, πολλές εκ των οποίων έχουν πάρει αποστάσεις από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια) και ότι θα λειτουργήσουν συνδυαστικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν θεσμοθετηθεί από φετος, ώστε να ενισχύσουν πραγματικά το εισόδημα στη μάχη κατά της ακρίβειας.

Από εκεί και πέρα – και σε αντιπαραβολή με τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης – οι πληροφορίες λένε ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα δώσει στην ουσία ένα… καλεντάρι εφαρμογής των μέτρων που θα εξαγγείλει, αρχής γενομένης από τον προσεχή Νοέμβριο (οπότε και μάλλον θα δοθεί η ενίσχυση στους συνταξιούχους). Στόχος είναι, πέραν της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με το πότε θα εφαρμόζεται το κάθε μέτρο, να καταδειχθεί τι σημαίνει «κοστολογημένο και επεξεργασμένο πρόγραμμα», σε αντιπαραβολή με τις – σύμφωνα με την κυβέρνηση – γενικόλογες και μη επεξεργασμένες προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι η κυβέρνηση δίνει χαρακτήρα «μητέρας όλων των μαχών» στη ΔΕΘ, καθώς θεωρεί ότι θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το εκλογικό αποτέλεσμα, οπότε ο πρωθυπουργός δεν θα αρκεστεί σε εξαγγελίες μέτρων αλλά και ένα πολιτικό πλαίσιο που θα περιγράφει και τα διακυβεύματα της κάλπης, με κεντρικό δίλημμα «σταθερότητα ή ανασφάλεια» και βασικό σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε».

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