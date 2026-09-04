90ή ΔΕΘ: «Φρούριο» η Θεσσαλονίκη – 3.500 αστυνομικοί στους δρόμους, drones, ρυθμίσεις (video)

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Αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ανοίγει τις πύλες της η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή περίπου 1.000 εκθετών από 25 χώρες. Φέτος ο θεσμός συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, με την Ιαπωνία να είναι η τιμώμενη χώρα.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤ News, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. ενόψει των εγκαινίων, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στον σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, drones, προληπτικούς ελέγχους, καθώς και εκτεταμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των συγκεντρώσεων και των πορειών που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Παράλληλα, οι αυριανές κινητοποιήσεις αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 15:00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, με την επαναλειτουργία τους να εξαρτάται από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στο κέντρο της πόλης.

Ο φετινός επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. κινείται στο ίδιο πλαίσιο με εκείνο των προηγούμενων ετών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης κατοίκων, πολιτών και επισκεπτών της Θεσσαλονίκης.

Στο σχέδιο της αστυνομίας προβλέπεται η ανάπτυξη περίπου 60 διμοιριών της ΥΑΤ και άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών από όμορους νομούς.

Ξεχωριστό ρόλο στο επιχειρησιακό σχέδιο θα έχουν η Κρατική Ασφάλεια, καθώς και άλλες ειδικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θα αναλάβουν καθήκοντα ανάλογα με το αντικείμενο και τον τομέα ευθύνης τους.

Drones και προληπτικοί έλεγχοι

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και την εναέρια επιτήρηση. Drones της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο θα λειτουργεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει διαρκής επιχειρησιακή εικόνα για την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και των πορειών, επιτρέποντας στις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στα σημεία όπου θα πραγματοποιούνται οι κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης και αποτροπής, προβλέπεται η πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων πριν από την έναρξη των συγκεντρώσεων και των κινητοποιήσεων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, από τους οποίους αναμένεται να περάσουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα στην περιοχή γύρω από το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης». Εκεί, αναμένεται να τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και κιγκλιδώματα, με στόχο να αποτραπεί η προσέγγιση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα θα βρίσκεται, εφόσον απαιτηθεί από τις συνθήκες, και το υδροφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ.

Την εφαρμογή και την εξέλιξη των μέτρων θα παρακολουθούν, παράλληλα, δύο εισαγγελικοί λειτουργοί. Ο ένας θα βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ο δεύτερος στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων

Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει από σήμερα, Παρασκευή, και αναμένεται να κορυφωθούν αύριο, Σάββατο, ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ και της ομιλίας του πρωθυπουργού.

Πρώτοι στις κινητοποιήσεις βρέθηκαν και φέτος οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και στις δομές υγείας, μέσω της ΠΟΕΔΗΝ. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με τελικό προορισμό το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Στις 11:00 το πρωί, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση των εργαζομένων του ΕΚΑΒ στο ΥΜΑΘ.

Το απόγευμα, στις 18:00, στον Λευκό Πύργο, θα συγκεντρωθούν οι ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας.

Μισή ώρα αργότερα, στις 18:30, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πύλη του Νοσοκομείου Παπανικολάου, με πρωτοβουλία της ΕΝΙΘ.

Οι αυριανές κινητοποιήσεις

Το μεγαλύτερο μέρος των κινητοποιήσεων είναι προγραμματισμένο για αύριο, Σάββατο.

Στις 11:30, στο ΥΜΑΘ, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στις 17:00, στον Λευκό Πύργο, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των αγροτών.

Στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις.

Στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου, έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η ΓΣΕΕ, το ΕΚΘ και η ΑΔΕΔΥ.

Την ίδια ώρα, στην Καμάρα, έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η εξωκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι συγκεντρώσεις αναμένεται στη συνέχεια να μετατραπούν σε πορείες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία.

Από τις 15:00 του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία των οχημάτων, ανάλογα και με την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

Στο πλαίσιο των μέτρων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες και, μεταξύ άλλων, στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3ης Σεπτεμβρίου, Βασ. Όλγας, Βασ. Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Π. Μελά, Ελ. Βενιζέλου και Μ. Ανδρόνικου.

Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια των μέτρων, η κυκλοφορία θα διοχετεύεται σταδιακά μέσω εναλλακτικών οδικών αξόνων.

Για την κίνηση από ανατολικά προς δυτικά, οι οδηγοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαδρομή μέσω Κατσιμίδη – Περιφερειακής Οδού – Αγίου Δημητρίου, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, καθώς και μέσω Ολυμπιάδος.

Για την κίνηση από δυτικά προς ανατολικά, η διοχέτευση της κυκλοφορίας θα γίνεται μέσω 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής Οδού, αλλά και μέσω Αγίου Δημητρίου, όπου οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιτρέπουν.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα διαθέσει το σύνολο της δύναμής της στους δρόμους, ενώ σε κομβικές διασταυρώσεις θα βρίσκονται ρυθμιστές τροχονόμοι, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Σε προσωρινή αναστολή η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό

Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων.

Από τις 15:00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του δικτύου.

Πρόκειται για τους σταθμούς: «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδης».

Οι υπόλοιποι σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας.

Η επαναλειτουργία των οκτώ σταθμών που θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας δεν έχει προκαθοριστεί, καθώς θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και από την κατάσταση που θα επικρατεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Έτσι, τόσο η ΕΛ.ΑΣ. όσο και η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο Μετρό Θεσσαλονίκης, βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αυριανή ημέρα, κατά την οποία η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στο επίκεντρο των εκδηλώσεων.

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