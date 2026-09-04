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04.09.2026 16:50

Allwyn Hellas και Euroleague Basketball μαζί στον δρόμο για τη δόξα

04.09.2026 16:50
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Μπάνε Πρέλεβιτς, Τζο Αρλάουκας, Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas και Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball

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Η Allwyn Hellas και η Euroleague Basketball ενώνουν τις δυνάμεις τους, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας, που συνδέει την ελίτ του Ευρωπαϊκού μπάσκετ με την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών.

Τα τρόπαια της EuroLeague και του BKT EuroCup

Ειδικότερα, η Allwyn Hellas θα αποτελέσει Official Partner της EuroLeague και του BKT EuroCup για την ελληνική αγορά, για τα επόμενα τρία χρόνια. Η ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, παρουσία στελεχών της Allwyn Hellas και της Euroleague Basketball, των αθλητών-θρύλων Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Μπάνε Πρέλεβιτς και Τζο Αρλάουκας, καθώς και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά δύο ισχυρά brands με κοινές αξίες και πίστη στη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει, να ψυχαγωγεί και να δημιουργεί δεσμούς με εκατομμύρια φιλάθλους. Στο πλαίσιο αυτό, η Αllwyn Hellas αποκτά δυναμική παρουσία τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδων στους αγώνες της EuroLeague και του EuroCup, με στόχο να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης στο κοινό της, μέσα από ξεχωριστές δράσεις, ειδικό περιεχόμενο και καινοτομίες που κάνουν τους φιλάθλους μέρος του παιχνιδιού.

Εκδήλωση για την παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας της Allwyn Hellas με την Euroleague Basketball

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Οδυσσέας Χριστοφόρου, υπογράμμισε: «Στην Allwyn Hellas, είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Euroleague Basketball, ως Official Partner της, για τα επόμενα τρία χρόνια. Η συνεργασία αυτή αφορά πολλά περισσότερα από την απλή προβολή του brand μας. Μαζί με την Euroleague Basketball, θα σταθούμε ακόμα πιο κοντά στους φιλάθλους. Θα είμαστε εκεί με εμπειρίες που δεν αγοράζονται με χρήματα, θα είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί τους και θα προσφέρουμε εκπλήξεις που θα κάνουν κάθε παιχνίδι να μετράει ακόμα περισσότερο».

Από την πλευρά του, ο Chief Customer Officer της Allwyn Hellas, Lukas Antos, τόνισε: «Η φιλοσοφία των αθλητικών χορηγιών της Allwyn Hellas αφορά πολλά περισσότερα από την απλή προβολή ενός λογοτύπου σε μια φανέλα ή περιμετρικά των αγωνιστικών χώρων. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη σχέση των φιλάθλων με τις διοργανώσεις και τις ομάδες ακόμη πιο συναρπαστική, πιο διαδραστική και πιο ουσιαστική, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τους αγώνες».

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas

Ο Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball, Gawain Davies, δήλωσε: «Η Ελλάδα αποτελεί βασική αγορά για τη Euroleague Basketball, με μια παθιασμένη μπασκετική κοινότητα και μερικούς από τους πιο αφοσιωμένους φιλάθλους στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Allwyn Hellas ως Official Partner τόσο της EuroLeague, όσο και του EuroCup, και που ξεκινάμε μια μακροχρόνια συνεργασία, η οποία βασίζεται στην κοινή φιλοδοξία μας να δημιουργούμε ουσιαστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους. Μαζί θα διερευνήσουμε νέους τρόπους για να συνδέσουμε τους φιλάθλους με τις διοργανώσεις μας, τόσο στο γήπεδο, όσο και μέσω του ψηφιακού οικοσυστήματος μας, ενώ παράλληλα θα υλοποιήσουμε καινοτόμες δράσεις και θα προσφέρουμε αξέχαστες μπασκετικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου».

Οι τέσσερις εμβληματικές μορφές του μπάσκετ, που συμμετείχαν στην εκδήλωση, ανέδειξαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Allwyn Hellas και της Euroleague Basketball, επισημαίνοντας ότι έρχεται σε μια ιδανική χρονική στιγμή. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, το μπάσκετ βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής όλων των φιλάθλων αλλά και των πελατών της Allwyn, γεγονός που καθιστά τη σύμπραξη αυτή ακόμη πιο ουσιαστική και επίκαιρη.

Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball
Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas
Μάικ Μπατίστ, Μπάνε Πρέλεβιτς, Τζο Αρλάουκας και Ντέιβιντ Ρίβερς
Εκδήλωση για την παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας της Allwyn Hellas με την Euroleague Basketball
Ντέιβιντ Ρίβερς, Μανώλης Σταυρουλάκης, Public & Media Relations Director της Allwyn  Hellas, Μάικ Μπατίστ, Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director της  Allwyn Hellas, Τζο Αρλάουκας και Μπάνε Πρέλεβιτς
Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas και Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball
Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director της  Allwyn Hellas, Νάνση Βέρρα, Chief Legal, Regulatory & Compliance Officer της Allwyn Hellas, Αργύρης Διαμαντής, Chief Technology Officer της Allwyn Hellas, Ματθαίος Ματθαίου, Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer της Allwyn Hellas
Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing Allwyn Stores Officer της Allwyn Hellas και Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas
Ντέιβιντ Ρίβερς
Μάικ Μπατίστ
Μπάνε Πρέλεβιτς
Τζο Αρλάουκας
Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director της Allwyn Hellas και Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball
Η ομάδα της Allwyn Hellas και η ομάδα της Euroleague Basketball
Μπάνε Πρέλεβιτς, Τζο Αρλάουκας και Ντέιβιντ Ρίβερς
Εκδήλωση για την παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας της Allwyn Hellas με την Euroleague Basketball
Εκδήλωση για την παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας της Allwyn Hellas με την Euroleague Basketball
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 17:23
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