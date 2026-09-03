Θύρα 4 κατά Σαββίδη: «Ήρθε η ώρα να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος»

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Με μια εκτενή τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Θύρα 4 ανοίγει δημόσια τη συζήτηση για το μέλλον του ΠΑΟΚ, βάζοντας στο επίκεντρο τον Ιβάν Σαββίδη, το νέο γήπεδο και την υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Η πιο ηχηρή αναφορά αφορά τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, με τους οργανωμένους οπαδούς να σημειώνουν ότι «ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος».

«Να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη ημέρα»

Στην ανάρτησή της, η Θύρα 4 επιχειρεί έναν απολογισμό της περιόδου Σαββίδη και καταθέτει ξεκάθαρα τη θέση της για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Όπως αναφέρει, ο Ιβάν Σαββίδης θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή στον ΠΑΟΚ, με πλήρη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ και σαφή εικόνα για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει ενδεχόμενη μεταβίβαση των μετοχών.

Οι οργανωμένοι ζητούν επίσης να καθοριστεί μια «λογική, πραγματική τιμή πώλησης» για όσα, όπως υποστηρίζουν, ανήκουν πραγματικά στον σημερινό ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, τονίζουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν «παράλογες απαιτήσεις», «τεχνητά εμπόδια» ή προσπάθεια να αποτιμηθούν ως προσωπική περιουσία στοιχεία που, κατά τη θέση τους, ανήκουν στον ίδιο τον Σύλλογο.

Οι αιχμές για το νέο γήπεδο

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά της Θύρας 4 και στο ζήτημα του νέου γηπέδου.

Οι οπαδοί επισημαίνουν ότι ο Ιβάν Σαββίδης απουσίαζε δια ζώσης από την ομάδα για περίπου πεντέμισι χρόνια και επανεμφανίστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το γηπεδικό βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «εντυπωσιακές αφίξεις, ελικόπτερα, σπαθιά, βίντεο και επικοινωνιακές παραγωγές», με τη Θύρα 4 να υποστηρίζει ότι όλα αυτά μπορεί να δημιουργούν εντυπώσεις, αλλά δεν αρκούν για ένα έργο τέτοιου μεγέθους.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, ένα γήπεδο προϋπολογισμού εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ «δεν χτίζεται με συμβολισμούς», αλλά με κεφάλαια, εγγυήσεις, συγκεκριμένες συμβάσεις και όραμα.

«Ο Κωνσταντέλιας έγινε αριθμός στον ισολογισμό»

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην τοποθέτηση αποτελεί και η περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Η Θύρα 4 χαρακτηρίζει την υπόθεσή του ως την «πλέον κραυγαλέα εκδοχή» ενός συγκεκριμένου μοντέλου διαχείρισης, εκφράζοντας την άποψη ότι ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που έχει αναδείξει ο ΠΑΟΚ εδώ και δεκαετίες θα έπρεπε να αποτελέσει σύμβολο μιας νέας εποχής για τον σύλλογο.

Αντί γι’ αυτό, όπως αναφέρει, ο Κωνσταντέλιας «μετατράπηκε ξανά σε αριθμό στον ισολογισμό».

Η συνολική παρέμβαση της Θύρας 4 αποτυπώνει ένα σαφές αίτημα αλλαγής κατεύθυνσης στον ΠΑΟΚ, με τους οργανωμένους οπαδούς να συνδέουν την ιδιοκτησιακή επόμενη ημέρα, το νέο γήπεδο και τη διαχείριση των σημαντικότερων περιουσιακών στοιχείων της ομάδας.

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