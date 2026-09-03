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03.09.2026 23:43

Κρήτη: Νεκρός πρώην αντιδήμαρχος – Φέρει τραύμα πυροβόλου όπλου

03.09.2026 23:43
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Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης σε χωράφι της περιοχής του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων στην Κρήτη ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Πολυζωάκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το NeaKriti, ο 65χρονος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, βρέθηκε σε αγροτική έκταση φέροντας τραύμα από όπλο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Με βάση την πρώτη εικόνα, οι Αρχές συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Γιώργος Πολυζωάκης ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή.

Είχε πολυετή παρουσία στα κοινά, έχοντας διατελέσει τόσο δημοτικός σύμβουλος όσο και αντιδήμαρχος, ενώ έντονη ήταν και η σύνδεσή του με τον αθλητισμό και τον τοπικό Κόροιβο.

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