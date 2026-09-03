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03.09.2026 21:01

Κυψέλη: Ανατροπή με το DNA των παιδιών του ζευγαριού – Τι έδειξαν οι εξετάσεις

03.09.2026 21:01
kypseli

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Στη διάθεση των αρχών είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που διενεργήθηκαν στα παιδιά (15, 12 και 9 ετών) του ζευγαριού που κατηγορείται για τον φόνο του βρέφους τους στην Κυψέλη.

Ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφος του υποστήριζαν ότι και τα τρία είναι βιολογικά παιδιά τους, αλλά από την αρχή υπήρχαν υπόνοιες ότι μπορεί να μην τους ενώνουν δεσμοί αίματος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η 15χρονη, ο 12χρονος καθώς και το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει είναι παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Όμως ο 9χρονος είναι παιδί της 38χρονης αλλά έχει άλλο πατέρα

Οι αρχές εξέταζαν το σενάριο η 15χρονη να είναι μητέρα του νεκρού βρέφους αλλά αυτό δεν επαληθεύτηκε από τα στοιχεία.

Αύριο η απολογία τους για τον φόνο του βρέφους

Οι τρεις κατηγορούμενοι στην φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, που χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, θα οδηγηθούν και πάλι αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθούν ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται να είναι πατέρας του μωρού που κυοφορεί η 15χρονη κατηογορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο πριν και μετά την συμπλήρωση των 12 ετών του θύματος.

Ο 43χρονος επιχείρησε να επιτεθεί στους αστυνομικούς κατά τη μεταγωγή του προκειμένου να αποδράσει. Ασκήθηκαν σε βάρος του επιπλέον διώξεις για βλάβη κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Θα δικαστεί στο Αυτόφωρο στις  5 Οκτωβρίου.

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