Δημοσκόπηση Interview: Απώλειες για ΝΔ, ΕΛΑΣ και Καρυστιανού, κέρδη για ΠΑΣΟΚ – Στο 12% οι θετικές γνώμες για Σαμαρά

Takeaways by to pontiki AI Η δημοσκόπηση της Interview αναδεικνύει την ακρίβεια ως το κύριο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες και προκαλεί δυσαρέσκεια στους ψηφοφόρους.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 26,3%, παρά τις μικρές απώλειες που καταγράφονται σε σύγκριση με προηγούμενες μετρήσεις.

Στη δεύτερη θέση παγιώνεται η ΕΛΑΣ με ποσοστό 13,7%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,9% και η Ελληνική Λύση με 9,2%.

Οι ερωτηθέντες ιεραρχούν την αντιμετώπιση της ακρίβειας, της διαφθοράς και την αύξηση των μισθών ως τις σημαντικότερες προτεραιότητες για την επόμενη κυβέρνηση.

Παράλληλα, το 80% των συμμετεχόντων εκφράζει επιφυλακτικότητα σχετικά με την πιθανότητα αλλαγής της άποψής τους για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Τέλος, το 45% των πολιτών θεωρεί ως ευρύτερη επιτυχία για τη χώρα τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές.

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Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο πρόβλημα για τους πολίτες σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει σταθερά πρώτη αλλά με μικρές απώλειες σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοκόπηση και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να έχει παγιωθεί στη δεύτερη, επίσης με διαρροές

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό 26,3%, και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ με 11,9%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,5%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,4%, άλλο απαντά το 4,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 11%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ έχει ποσοστό 29,1%, η ΕΛΑΣ 15,5%, το ΠΑΣΟΚ 13,2%, η Ελληνική Λύση 9,4%, το ΚΚΕ 7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νίκη 0,7%, η Νέα Αριστερά 0,5% και 5,2% «άλλο

Σημειώνεται ότι στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος της προηγούμενης δημοσκόπησης – στις 7 Ιουλίου – η ΝΔ βρισκόταν στο 30,1%, η ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση με 17,4% το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, οι Δημοκράτες με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,6% και «άλλο» το 5,1%

Στην ερώτηση εξάλλου «ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας προκαλεί μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που απευθύνεται μόνο σε ψηφοφόρους της ΝΔ που δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα, πιο απαντάται η ακρίβεια, με ποσοστό 27%. Το δεύτερο ζήτημα που αξιολογούν υψηλά οι πολίτες είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με ποσοστό 20% και ακολουθεί η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών με 19%.

Στην ερώτηση «αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι τρία προβλήματα στην πρώτη διετία, ποια θα θέλατε να είναι αυτά;», στην προτεραιότητα των πολιτών βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας με 23%, η αντιμετώπιση της διαφθοράς με 12% και η αύξηση μισθών και συντάξεων και η απονομή της Δικαιοσύνης με 11%.

Ακολουθούν η δημόσια υγεία με 10%, η μείωση της φορολογίας με 8%, το Δημογραφικό με 8%, το στεγαστικό πρόβλημα με 7%, η Παιδεία με 5%, η δημόσια ασφάλεια με 4% και 1% απαντά άλλο.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;», το 5% απαντά «πολύ», το 7% «αρκετά», το 9% «λίγο», το 78% «καθόλου» και το 1% ΔΞ/ΔΑ.

Οι πολίτες ρωτήθηκαν «πόσο πιθανό είναι να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;», το 80% απαντά «λίγο/καθόλου», το 15% «πολύ/αρκετά» και το 5% ΔΞ/ΔΑ.

Στον ενδεχόμενο αν γίνονταν σήμερα εθνικές εκλογές, τι θα είχε ως κυρίαρχο στόχο η ψήφος τους, το 28% απαντά «να εκφράσει διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά», το 27% «να ενισχύσει την αντιπολίτευση», το 24% «να επιβραβεύσει την κυβέρνηση», το 18% «να περιορίσει τη δύναμη της κυβέρνησης» και το 3% ΔΞ/ΔΑ.

Στην ερώτηση «τι θα θεωρούσατε ευρύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές;», το 45% απαντά «μια σταθερή κυβέρνηση συνεργασίας», το 41% «μια κυβέρνηση συνεργασίας», το 12% «άλλο» και το 2% ΔΞ/ΔΑ.

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