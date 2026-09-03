ΠΑΣΟΚ: «Ξεκίνημα νίκης» από το Ηράκλειο – Η 3η Σεπτέμβρη, η απάντηση Ανδρουλάκη στον Τσίπρα και η παρουσία Παπανδρέου

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Σε μία εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό αλλά και σαφές πολιτικό περιεχόμενο φιλοδοξεί να μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ τη φετινή επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη. Το επίκεντρο μεταφέρεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί από την ιδιαίτερη πατρίδα του να σηματοδοτήσει την έναρξη της πολιτικής αντεπίθεσης του Κινήματος, υπό το σύνθημα «Ξεκίνημα Νίκης».

Η κεντρική εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 19:30 στην πλατεία Ελευθερίας, με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του Κινήματος. Η επιλογή της Κρήτης κάθε άλλο παρά τυχαία είναι: πρόκειται για ένα από τα ιστορικότερα «κάστρα» του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για την εκλογική περιφέρεια του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στο Ηράκλειο αναμένεται ουσιαστικά να βρεθεί σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ, καθώς βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, αυτοδιοικητικά και κομματικά στελέχη κινητοποιούνται ήδη σε ολόκληρη την Κρήτη. Κλιμάκια του κόμματος πραγματοποιούν περιοδείες και επαφές με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, ενώ το πρωί της Πέμπτης ο Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με βουλευτές και στελέχη, θα περιοδεύσει στο κέντρο του Ηρακλείου.

φωτο αρχειου

Μία ημέρα μετά τον Τσίπρα

Η χρονική συγκυρία δίνει στην αυριανή ομιλία ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. και το δικό του «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης», με κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.

Έτσι, σχεδόν εκ των πραγμάτων, Τσίπρας και Ανδρουλάκης μπαίνουν σε μια πρώτη άτυπη σύγκριση προγραμμάτων και πολιτικών προτάσεων στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αξιοποιήσει την επέτειο όχι τόσο για μια αναδρομή στο παρελθόν όσο για να περιγράψει το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματός του για την επόμενη ημέρα. Στην ατζέντα της ομιλίας βρίσκονται τα προβλήματα της καθημερινότητας, η οικονομία και τα εθνικά ζητήματα, με τη Χαριλάου Τρικούπη να θέλει να επαναφέρει στο προσκήνιο το βασικό της πολιτικό αφήγημα: ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να αποτελέσει αυτόνομη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Η παράλληλη κινητικότητα Τσίπρα, ωστόσο, δημιουργεί πλέον έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας. Το ΠΑΣΟΚ καλείται να πείσει όχι μόνο ότι μπορεί να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση, αλλά και ότι διαθέτει την ισχυρότερη και πιο αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Και ένας Παπανδρέου ξανά στο Ηράκλειο

Ξεχωριστό συμβολισμό αναμένεται να έχει και η παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου, γιου του Γιώργου Παπανδρέου και εγγονού του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Το όνομά του συζητείται έντονα το τελευταίο διάστημα για πιθανή υποψηφιότητα με το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, όπου ζει και δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια. Επίσημη ανακοίνωση μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, ωστόσο οι σχετικές πληροφορίες έχουν πυκνώσει και η παρουσία του στην επετειακή εκδήλωση αποκτά εκ των πραγμάτων ιδιαίτερη πολιτική και σημειολογική σημασία.

Πενήντα δύο χρόνια μετά την ιστορική Διακήρυξη του Ανδρέα Παπανδρέου, ένας νεότερος Ανδρέας Παπανδρέου θα βρίσκεται έτσι στην Κρήτη σε μια στιγμή κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να συνδέσει ξανά την ιστορική του διαδρομή με τη διεκδίκηση της εξουσίας.

Αυτό είναι, άλλωστε, και το πραγματικό στοίχημα της βραδιάς για τον Νίκο Ανδρουλάκη: η 3η Σεπτέμβρη να μη λειτουργήσει μόνο ως υπενθύμιση ενός ισχυρού παρελθόντος, αλλά ως αφετηρία για την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί ξανά ως δύναμη κυβερνητικής προοπτικής.

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